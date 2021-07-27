东奥乒乓球混双中国失金 中日台舆论反应各不同

（德国之声中文网）昨天（7月26日）的混双比赛决赛是本届东京奥运会乒乓球项目中决出的第一枚金牌。日本组合水谷隼和伊藤美诚以4:3的成绩最终战胜中国选手许昕和刘诗雯赢得冠军。今年的奥运乒乓球项目总共设置5枚金牌，分别为混双、男单、女单和男团、女团。其中混双是首次成为奥运比赛项目。日本的胜利阻断了乒乓球强国中国包揽全部5枚金牌的希望。

昨天的混双比赛可谓是惊心动魄。一开赛，中国一对选手先以11:5和11:7直落两局，但紧接着便连输三局。虽然第六局许昕和刘诗雯11:6扳回一局，但决胜局第七局并未发生绝地逆转，中方甚至一度以0：8落后，最后6:11败给日本选手水谷隼和伊藤美诚。这场比赛跌宕起伏，对于乒乓球有“国球”之称的中国来说，中国球迷自然对混双这枚金牌寄予了厚望。因此在比赛过程中，微博“乒乓球混双决赛”的热搜词条下像刷屏一样留言不断。甚至有网友写道：“我觉得我快要进ICU了。”还有人贴出一些动图表示自己因为过度紧张需要吸氧。这些都足以显示出这场比赛的激烈程度。

共同社：国际大赛上中国爆冷失利已不足为奇

这场比赛在日本国内直播时，瞬间收视率突破40%。日本共同社在赛后的报道中写道，乒乓球是中国一贯以来引以为豪的具有压倒性优势的项目。对于这场打破中国独大格局的胜利，日本男队教练仓岛洋介感慨地说：“仍无法相信。终于实现了战胜中国。”

报道指出，“‘如果给予重压，中国选手也会急躁’，这是日本强化训练现场一直就广泛拥有的共识。然而直到里约奥运会，都未能将中国队逼入困境，这是现实。变化从水谷隼在里约取胜的那一刻出现。日本男队的张本智和、女队的伊藤、平野美宇等新生代也崛起了，国际大赛上中国爆冷失利已不足为奇”。

台湾网友从怒到喜的转变

混双决赛前一天的半决赛中，日本组合以4:1战胜了台湾组合林昀儒和郑怡静，令台湾球迷大感失望。但是决赛日本选手击败中国组合获得金牌之后，不少台湾人在社交媒体上欢庆。台湾民进党立委郑运鹏在脸书上连发三条：“昨天还觉得日本队这一组蛮可恶的，今天反而觉得伊藤长得很可爱了。”

接着他贴出颁奖仪式的照片。照片上另外两对站在颁奖台上的运动员脸上都挂满笑容，只有获得银牌的中国选手不带表情端正地站在领奖台上。郑运鹏为这张照片配评论称：“干嘛那么死板，大家都是靠实力获胜的，是回国要被处分吗？”之后他又发了一条个人评论：“从中国帐号会跑来质疑为什么我们会笑桌球混双银牌摆臭脸，就知道对这个国家来说是没讲什么运动家精神的，对中国的球迷来说，运动员的表现是欠他们的。所有的国际比赛都有顶级选手失常的时刻，自我反省是一回事，在现场祝福对手、接受公平比赛的结果，至少赢得下次再来的尊重。中国选手已经多种国际赛上丢这种脸，自以为叫狼性的自卑心理给了选手太大的压力，这就是运动选手作弊的来源。”

在郑运鹏脸书下留言的很多网友也纷纷表示“看到对岸输，特别愉快”、“谢谢日本让我不用听大陆国歌”等等。

中国网友：球迷心中永远的骄傲

混双比赛决赛结束后，中国选手刘诗雯在接受媒体采访时伤心落泪，她说：“比赛过程当中，很想释放出来，但是一些球没有足够的力量，很对不起大家。”中国网友大多献上祝福，表示没有必要道歉，两名球员永远都是球迷心中的骄傲。《人民日报》官方微博发表短视频“拼过，就是强者”献给“昕雯”组合：“没有一帆风顺的胜利，只有不言放弃的赛局。”

德国乒乓球联合会(DTTB)主席普劳斯在赛后（Richard Prause）评价说：“（混双决赛的）结果告诉每个国家，运动员永远都要试着去相信自己。”

他认为中国在混双决赛失金有可能为接下来的单打和团体赛构成影响。他说：“这对中国人来说是很大的失望，让他们感到很受伤。他们的绝对目标是包揽（乒乓球比赛）金牌。现在要观察接下来他们会怎么做。”

从2008年北京奥运会以来，中国乒乓球队包揽了全部12枚金牌，直到水谷隼和伊藤美诚在本届东京奥运会上斩获混双金牌。从1988年乒乓球被纳入奥运会比赛项目以来，中国总共赢得了32枚金牌中的28枚。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究