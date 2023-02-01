东南亚调查报告：中国的地区影响力在下降

（德国之声中文网）新加坡智库东南亚问题研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）发表的最新《东南亚国家2023年度调查报告》显示，东南亚国家最关心的问题是经济衰退的压力、潜在的军事紧张局势以及“行动迟缓、效率低下”的东盟。

报告认为，中国仍然被认为是该地区最有影响力的政治经济大国。但如果被迫在中美之间做出选择，美国则比中国更有优势。报告同时指出，日本仍然是东南亚国家最信任的大国。

这项调查在去年11月14日至今年1月6日展开并完成。调查使用了英语、印尼语、高棉语、老挝语、缅甸语、泰语和越南语。接受访问的是东南亚国家1308名来自学术界、商界、政府、民间社会和媒体行业的人士。调查采用了线上和线下两种形式。

这项调查已经是连续第5年进行。最新的调查比前4年涵盖的范围和领域更加广泛和多样，涉及的议题包括俄罗斯入侵乌克兰、台海紧张局势、东盟就缅甸问题达成的5点共识、东帝汶加入东盟、美国主导的印太经济框架（IPEF）、中国提出的全球安全倡议（GSI）、美中竞争对东南亚地区的影响、地区对大国的信任感以及软实力指标等。

调查结果显示，后疫情时代降低失业率、防止陷入经济衰退是东南亚国家面对的最大挑战，其次是气候变化带来的严重影响、社会经济和收入差异扩大以及潜在的军事紧张局势。

近一半的受访者担心台海爆发战争会破坏地区稳定。受访者们还担心东盟在应对政治经济发展的议题上依旧缺少成效，而且东盟还可能成为大国竞争的舞台。

41.5%受访者认为中国仍然是对东南亚地区最具影响力的经济、政治和战略大国，低于去年调查的54.4%。在老挝的受访者当中，持这一看法的受访者比例从去年的75%下降到今年的30.8%；在缅甸，持这一看法的受访者比例也从去年70.9%下降到目前的40%。

关于哪个国家最有可能领导维护基于规则的国际秩序并维护国际法的问题，选择中国的受访者从上一次调查的13.6%下降到今年的5.3%。在同一问题上，27.1%的受访者选择了美国，而去年的比例为36.6%。

无论是对美国主导的印太经济框架，还是对中国提出的全球安全倡议，该地区的受访者都更倾向于持观望态度。41.8%的受访者表示对印太经济框架不确定，44.5%的受访者对全球安全倡议信心不足。

对全球安全倡议缺少信心的受访者当中，三分之一的人担心中美紧张关系可能会进一步加剧，还有三分之一的人认为东盟会被迫选边站。但在一个关于东盟必须在美中之间选择一个国家结盟的假设性问题中，与2022年的调查结果相比，选择美国而不是中国的受访者比例更高。

东南亚各国受访者当中，41.4%的人认为中国的经济和军事力量可以用来威胁东南亚国家的利益和主权。具体分布到东南亚国家，越南（65.4%）、菲律宾（62.9%）、柬埔寨（44%）、马来西亚（41.7%）、印度尼西亚（35.7%）和新加坡（35.0%）。

新加坡东南亚研究院院长蔡承国分析表示，今年的调查结果显示，东南亚地区对经济和地缘政治问题高度关注。该地区仍然对美国和中国发挥建设性作用持开放态度，并欢迎其他大国发挥作用，同时不排除东盟本身可以在一个更具挑战性的环境中行使更大的权力来指导自己的未来。

欧盟与东盟：正双向奔赴？

（ISEAS-Yusof Ishak Institute）

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