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东盟是集合东南亚区域国家的一个政府性国际组织。
共有10个正式成员国：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南。
受殖民历史影响，日韩两国的关系长期以来一直都较为紧张。此次金边东盟峰会期间，日韩两国领导人的会晤也许会给双边关系带来新的转机。
正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。
11月13日，柬埔寨举行的东盟系列峰会期间，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与中国总理李克强进行了简短会谈。此举引发了人们对于阿尔巴尼斯可能会同中国国家主席习近平在二十国集团峰会上会面的猜测。
东盟峰会最后一日，美国总统拜登与日韩领导人就朝鲜问题进行磋商。但各界关注的重点已经放在即将来临的巴厘岛拜习会上。拜登表示，美国将与中国激烈竞争，但会确保不演变为冲突。
从金边到巴厘岛再到曼谷——近期有三场重要国际峰会在东南亚地区召开，东盟国家也成为美、中等国争相拉拢的对象。在李克强与东盟国家领导人举行会晤之后，拜登周六也在东盟-美国峰会上宣布双方之间的合作“走进了全新时代”，并致力于打造“自由开放的印太地区”。
俄军撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志着莫斯科的重大败退。乌总统泽连斯基表示“赫尔松人民一直在等待……在那些仍在等待我们夺回的城市里，也将发生同样的事情。”与此同时，乌外长在东盟峰会呼吁东盟成员国采取一切措施，阻止俄罗斯与世界玩“饥饿游戏”。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
前不久，俄罗斯总统普京在中亚遭到中印领导人的微妙“冷遇”之后，他再次推出的“新东方政策”也突然变得前景黯淡。东南亚国家也普遍担心一旦同莫斯科走得太近，会遭到西方的诟病。
由東盟輪值主席國柬埔寨主辦的東亞合作系列外長會議，於週三（8月3日）至週五（5日）在首都金邊登場。與此同時，美國眾議院議長裴洛西訪台的政治風暴，如今已外溢到今年的外長會上。
佩洛西台湾之行加剧两岸紧张关系之时，东盟外长会议在金边召开。中国外长王毅和美国国务卿布林肯都参加了这场会议。外长们发表声明呼吁避免让冲突升级，并发出警告，紧张局势或导致“大国之间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测的后果”。王毅再次对佩洛西访台表达立场。
国际大赦组织认为此次处决行为是任意杀戮，并警告称，会有更多人被处决；东盟维权人士相信，局势会进一步恶化。缅甸军政府拒绝“外来干涉”。
美国国务卿布林肯呼吁中国遵守2016年海牙国际仲裁庭就南中国海争议的裁决，并警告，如果盟国菲律宾的舰船或飞机在争议水域受到攻击，美国将有义务保卫盟国的安全。
中国外长王毅称，东盟国家应避免使本地区受到地缘政治算计、大国竞争和胁迫的影响。与此同时，华盛顿敦促东盟对缅甸施加更多压力，重返民选政府。
菲律賓外交部日前稱4月召見了中國外交官，以抗議中國海警船在菲律賓領海內干擾正進行科研的台灣籍「勵進號」研究船。船上領隊向德國之聲敘述，他們在海上是如何被中國海警船持續騷擾。
联合国外交官向美联社透露，中国和俄罗斯阻止联合国安理会周五发表声明，对缅甸发生的暴力和严重的人道主义危机以及旨在恢复该地区和平的东盟《五点共识》的落实“进展有限”表示关切。
美國總統拜登12日接待了來自東盟9國的領導人，並承諾投入1.5億美元的資金協助東盟多方面發展。雖然東盟多國也對中國的影響表示擔憂，但美國有限的經濟激勵措施讓他們對於是否向美國靠攏抱持觀望態度。
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