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东盟是集合东南亚区域国家的一个政府性国际组织。
共有10个正式成员国：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南。
尽管面临电力短缺和疫情抬头，中国10月份外贸仍继续保持强劲。据中国海关总署11月7日发布的数据，今年前10个月，中国外贸进出口总值突破30万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。
澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
本周东盟领袖将展开会议，美国总统拜登将出席东盟峰会，是2017年特朗普出席峰会后，美国总统首次参与东盟高层会谈，这是否意味美国要集结盟友对抗中国？专家看法分歧。
佛教点灯节将至，缅甸军政府宣布，将赦免并释放共5636 名囚犯。
美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
美国重要官员先后访问越南和新加坡等国 ，希望拉拢这些国家遏止北京扩张势力，但新加坡总理李显龙却警告，这种做法是提油救火。
美国官员表示缅甸军方延后选举意在「拖延时间」，要求东盟国家加强施压。同时，美国务卿布林肯在本週将参加五场东盟系列会议，与中国外长王毅互别苗头。美中在东南亚的抗衡似乎正在升温。
美国国防部长奥斯汀启程前往东南亚，作为首位访问东南亚的白宫内阁成员，他在飞往新加坡途中，宣誓任命拜登政府的中国问题专家拉特纳为国防部印太安全事务助理部长。
中国官媒启动「东盟伙伴」合作机制，将与东盟33家媒体新闻素材进行交换及合拍节目等交流，以增强中国及东盟媒体的国际影响力。德国之声采访多名国际传播学者，为您分析媒体合作是单纯交流还是暗藏其他目的？
美国国务卿布林肯与东盟外长举行会议，会中对缅甸情势表示「深切关注」，并呼吁东南亚国家立即采取行动，以结束暴力。另外针对南海争议也发表看法，他讲了什麽？
中国的「春苗行动」为海外公民打疫苗，同时纳入台湾人及海外华人，国台办称已经有上千名台湾人接种中国疫苗，真实情况为何？海外华人买单吗？
在文莱举行的、有中国参与的东盟防长扩大会议上，美国和日本国防部长对中国在南海行为提出直接批评。中国防长则强调南海问题涉及中国核心利益。
中国-东盟外长会就南海议题承诺要保持克制，知情人士称菲国一度对于共同声明內容有歧见，声明中也未提缅甸，为什么？
中国本周接待东盟10个国家的外交部长，除了巩固双边的关系，也希望加强与个别国家的合作。但是看来事情没有这么单纯。
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