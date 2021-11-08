为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

东南亚国家联盟

东盟是集合东南亚区域国家的一个政府性国际组织。

共有10个正式成员国：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南。

(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Aerial photo taken on March 3, 2021 shows a view at the Ningbo Zhoushan Port in Ningbo, east China's Zhejiang Province. Both cargo and container throughput of Ningbo Zhoushan Port registered year-on-year growth of 4.7 percent and 4.3 percent respectively in 2020. The port saw its cargo throughput reach 1.172 billion tons while the container throughput achieved 28.72 million twenty-foot equivalent units (TEUs) last year. (Xinhua/Weng Xinyang)

中国外贸保持强劲 10月顺差创纪录 08.11.2021

尽管面临电力短缺和疫情抬头，中国10月份外贸仍继续保持强劲。据中国海关总署11月7日发布的数据，今年前10个月，中国外贸进出口总值突破30万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。
SYDNEY, NSW - APRIL 25: The Australian flag (R) and for the first time, the New Zealand flag (L) fly on the Sydney Harbour Bridge to commemorate Anzac Day April 25, 2005 in Sydney, Australia. Australians and New Zealanders today commemorate the 90th anniversary of ANZAC (Australia New Zealand Army Corps) Day, when troops landed at Gallipoli in World War I. (Photo by Ian Waldie/Getty Images)

澳、新批准RCEP 区域自贸协定明年生效 03.11.2021

澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。
This handout picture taken and released by the Japan's Cabinet Public Relations Office via Jiji Press on October 27, 2021 shows Prime Minister Fumio Kishida attending the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit at the prime minister's office in Tokyo. (Photo by Handout / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE VIA JIJI PRESS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

日相公开提人权、台海 北京称抹黑干涉 28.10.2021

日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
STYLELOCATIONU.S President Joe Biden takes part in the virtual US - ASEAN Summit from the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building at the White House, October 26, 2021 in Washington, D.C. Washington United States of America - ZUMAp138 20211026_zaa_p138_001 Copyright: xAdamxSchultz/WhitexHousex

拉拢东盟领导人 拜登联日澳出招抗中 28.10.2021

东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
President Joe Biden speaks in the State Dining Room at the White House, Thursday, Sept. 9, 2021, in Washington. Biden is announcing sweeping new federal vaccine requirements affecting as many as 100 million Americans in an all-out effort to increase COVID-19 vaccinations and curb the surging delta variant. (AP Photo/Andrew Harnik)

东盟峰会：美国总统四年来首参与 为增强抗中力道？ 26.10.2021

本周东盟领袖将展开会议，美国总统拜登将出席东盟峰会，是2017年特朗普出席峰会后，美国总统首次参与东盟高层会谈，这是否意味美国要集结盟友对抗中国？专家看法分歧。
FILE - In this Saturday, March 27, 2021 file photo, Commander-in-Chief Senior Gen. Min Aung Hlaing presides over an army parade on Armed Forces Day in Naypyitaw, Myanmar. The United Nations says after a military takeover of the country, more than 850 people have been killed since Feb. 1 and more than 4,800 arbitrarily detained. (AP Photo/File)

缅甸军政府：将大赦5000多在押示威抗议者  18.10.2021

佛教点灯节将至，缅甸军政府宣布，将赦免并释放共5636 名囚犯。 
Hand out photo dated July 6, 2020 of The aircraft carriers USS Ronald Reagan (CVN 76) and USS Nimitz (CVN 68) and their carrier strike groups (CSGs) steam in formation. Two US Navy aircraft carriers have resumed rare dual exercises in the South China Sea, the second time this month the massive warships have teamed up in the contested waters. The USS Ronald and USS Nimitz carrier strikes groups, comprising more than 12,000 US military personnel among the two aircraft carriers and their escorting cruisers and destroyers, were operating in the South China Sea as of Friday July 17, the US Pacific Fleet said in a statement. The presence of the Nimitz and Reagan in the South China Sea earlier this month marked the first time two US aircraft carriers have operated together there since 2014 and only the second time since 2001. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton via ABACAPRESS.COM|

美英澳结盟 东盟各国反应不一 21.09.2021

美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
U.S. Secretary of State Antony Blinken listens as Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi talks to members of the media after a bilateral meeting at Department of State in Washington, U.S., August 3, 2021. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS

美拉东南亚对付北京 新加坡吁华盛顿调整心态 04.08.2021

美国重要官员先后访问越南和新加坡等国 ，希望拉拢这些国家遏止北京扩张势力，但新加坡总理李显龙却警告，这种做法是提油救火。
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

缅甸延后选举 美国批「拖延时间」呼吁东盟施压 03.08.2021

美国官员表示缅甸军方延后选举意在「拖延时间」，要求东盟国家加强施压。同时，美国务卿布林肯在本週将参加五场东盟系列会议，与中国外长王毅互别苗头。美中在东南亚的抗衡似乎正在升温。
30.04.2021 U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin, speaks at a Change of Command ceremony for the U.S Indo-Pacific Command, Friday, April 30, 2021 at Joint Base Pearl Harbor-Hickam west of Honolulu. In his first major speech as Pentagon chief, Lloyd Austin on Friday called for developing a “new vision” for American defense in the face of emerging cyber and space threats and the prospect of fighting bigger wars. (Cindy Ellen Russell/Honolulu Star-Advertiser via AP)

美国防部长访东南亚 强化关系与中抗衡 27.07.2021

美国国防部长奥斯汀启程前往东南亚，作为首位访问东南亚的白宫内阁成员，他在飞往新加坡途中，宣誓任命拜登政府的中国问题专家拉特纳为国防部印太安全事务助理部长。
Journalists watch a live image of Chinese President Xi Jinping speaking at the leaders summit of the Belt and Road Forum, in the media center of the Forum in Beijing on April 27, 2019. (Photo by GREG BAKER / POOL / AFP) (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

中国与东盟媒体扩大合作 学者：恐藏隐忧 19.07.2021

中国官媒启动「东盟伙伴」合作机制，将与东盟33家媒体新闻素材进行交换及合拍节目等交流，以增强中国及东盟媒体的国际影响力。德国之声采访多名国际传播学者，为您分析媒体合作是单纯交流还是暗藏其他目的？
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

美国加強印太抗中 促东盟对缅甸采取行动 15.07.2021

美国国务卿布林肯与东盟外长举行会议，会中对缅甸情势表示「深切关注」，并呼吁东南亚国家立即采取行动，以结束暴力。另外针对南海争议也发表看法，他讲了什麽？
15.02.21 *** A man wearing a face mask holds the Chinese national flag as he looks on while workers offload an Air Zimbabwe aeroplane with a donation of 200,000 doses of the Sinopharm coronavirus vaccine from China on February 15, 2021 at the Robert Mugabe International Airport. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Jekesai NJIKIZANA has been modified in AFP systems in the following manner: [February 15, 2021] instead of [January 15, 2021]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by JEKESAI NJIKIZANA/AFP via Getty Images)

中国「春苗行动」：台湾人和海外华人买单吗？ 06.07.2021

中国的「春苗行动」为海外公民打疫苗，同时纳入台湾人及海外华人，国台办称已经有上千名台湾人接种中国疫苗，真实情况为何？海外华人买单吗？
30.04.2021 U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin, speaks at a Change of Command ceremony for the U.S Indo-Pacific Command, Friday, April 30, 2021 at Joint Base Pearl Harbor-Hickam west of Honolulu. In his first major speech as Pentagon chief, Lloyd Austin on Friday called for developing a “new vision” for American defense in the face of emerging cyber and space threats and the prospect of fighting bigger wars. (Cindy Ellen Russell/Honolulu Star-Advertiser via AP)

东盟防长扩大会聚焦南海 美日指中国违法 17.06.2021

在文莱举行的、有中国参与的东盟防长扩大会议上，美国和日本国防部长对中国在南海行为提出直接批评。中国防长则强调南海问题涉及中国核心利益。
Chinese vessels, believed to be manned by Chinese maritime militia personnel, are seen at Whitsun Reef, South China Sea on March 27, 2021. Picture taken March 27, 2021. Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

东盟与中国避谈缅甸 南海争议仍存分歧 09.06.2021

中国-东盟外长会就南海议题承诺要保持克制，知情人士称菲国一度对于共同声明內容有歧见，声明中也未提缅甸，为什么？
07/03/2021 -- BEIJING, March 7, 2021 (Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attends a press conference on China's foreign policy and foreign relations via video link on the sidelines of the fourth session of the 13th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 7, 2021. (Xinhua/Wang Yuguo)

东盟外长齐聚重庆 北京:做大合作蛋糕 08.06.2021

中国本周接待东盟10个国家的外交部长，除了巩固双边的关系，也希望加强与个别国家的合作。但是看来事情没有这么单纯。
显示更多文章