拉拢东盟抗衡中国 拜登呼吁打造“自由开放印太”

从金边到巴厘岛再到曼谷——近期有三场重要国际峰会在东南亚地区召开，东盟国家也成为美、中等国争相拉拢的对象。在李克强与东盟国家领导人举行会晤之后，拜登周六也在东盟-美国峰会上宣布双方之间的合作“走进了全新时代”，并致力于打造“自由开放的印太地区”。