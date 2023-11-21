东南亚调查报告：中国的地区影响力在下降

新加坡智库东南亚问题研究所发表的最新年度调查报告显示，中国仍然被认为是该地区最有影响力的政治经济大国。但如果被迫在中美之间做出选择，美国则比中国更有优势。报告同时指出，日本仍然是东南亚国家最信任的大国。