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东盟是集合东南亚区域国家的一个政府性国际组织。
共有10个正式成员国：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南。
东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
本周二，东盟国家在南中国海举行首次联合军演。随着中国在地区内日益强势的活动，东盟成员国正采取更强烈回应。
为期两天的G20峰会在新德里闭幕。德语媒体普遍认为，虽然联合声明中反映出分歧远比共识要多，但在世界局势动荡的今天，保持G20这一对话平台尤为重要。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯在印尼参加东盟峰会期间表示，将在今年内访问中国。这将是自2016年以来澳大利亚总理首次访华。此前阿尔巴尼斯与中国总理李强在东盟峰会间隙举行了会晤。
正在印尼参加东盟峰会的中国总理李强试乘了由中国投资建设的雅加达至万隆的高铁。该铁路在工期延迟数年后，将于10月正式通车。
東盟峰会开幕式上，东道主印尼总统佐科呼吁不要把東盟变成具有破坏性的竞争舞台，马来西亚总理安瓦尔提醒各国严防大国的分裂行动。而在美中持续在印太扩张影响力之际，中国总理李强会见了印尼工商人士，并将出席中国投资的印尼高铁试运转活动。
路透社報導，歐盟正在遊說日本、新加坡等亞洲國家跟進，對人工智能進行限制。另一方面，中國也推出了AI監管暫行辦法。亞洲各國政府如何回應歐盟？中國的AI規範又會與西方有何不同？
日本外相林芳正表示，日方愿意从科学角度就排水问题与中方进行沟通。王毅则指出，“这既是一个科学问题，也是一个态度问题。”
美国国务卿布林肯和中共中央外办主任王毅周四在东协会议期间会晤，这是美中高层近期的又一次接触。王毅呼吁美国应与中国"相向而行"，布林肯则重申沟通管道畅通的重要。
中国外长秦刚自从6月25日后就未曾公开露面，引发外界猜测。中国外交部7月11日表示，秦刚因「健康原因」缺席本周在印尼举行的东盟会议。此前有媒体报导称，秦刚缺席是因为确诊新冠肺炎，不过该消息未获中国官方证实。
東南亞國家聯盟11日起將於印尼召開「東盟區域論壇」，成員國外交官及美國國務卿布林肯都將與會，但中國外長秦剛卻傳出不會出席。據美聯社取得的公報草案，會議將聚焦南海主權爭議，以及「可能導致擦槍走火」的美中軍備競賽。
据中国海关总署本周四（4月13日）发布的数据，以美元计，中国今年3月出口同比增长14.8%，为半年来首次转为增长。同月进口同比下降1.4%，降幅收窄。今年第一季度，中国与俄罗斯的进出口大幅增加，与美国、欧盟和日本的进出口均下降。
新加坡智库东南亚问题研究所发表的最新年度调查报告显示，中国仍然被认为是该地区最有影响力的政治经济大国。但如果被迫在中美之间做出选择，美国则比中国更有优势。报告同时指出，日本仍然是东南亚国家最信任的大国。
中国的崛起正在改变印太地区的力量平衡。旧有体系已不再适用，新安全架构尚在形成中。这给该地区及全球的稳定都带来了风险。
这具有历史意义：欧盟和东盟举行了首次峰会，双方的首脑12月14日在布鲁塞尔会面。欧盟希望与东盟国家建立更紧密的经济关系，避免过度依赖中国。
11月13日，柬埔寨举行的东盟系列峰会期间，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与中国总理李克强进行了简短会谈。此举引发了人们对于阿尔巴尼斯可能会同中国国家主席习近平在二十国集团峰会上会面的猜测。
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