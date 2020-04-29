东北疫情告急 吉林市全面封城

(德国之声中文网) 中国东北省份吉林省吉林市因爆发本土群聚疫情，周三(5月13日)宣布全面实行封闭式管理。

新京报报导，5月13日上午，吉林市副市长盖东平在疫情防控新闻发布会上说，针对当前疫情形势，加大全市社会面管控，城区以居民小区为单位，乡村以自然屯为单位，全面实行封闭式管理。

自5月7日舒兰市首例本土确诊病例通报以来，截至5月13日8时，吉林市累计报告本地确诊病例21例。其中，舒兰市确诊14例、吉林市丰满区确诊7例。

新京报报导，吉林市卫生健康伟主任刘奇志说，吉林5月7日以来发生的本地聚集性疫情体现了新冠病读传染性强、隐蔽性大的特点。按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，目前，吉林市仅舒兰市为高风险地区，丰满区为中风险地区。虽然如此，为了切断疫情传播途径，对吉林市城区比照高风险地区实行提级管理。

国务院副总理急赴黑龙江

中国各地疫情稳定后，俗称「东三省」的吉林、辽宁、黑龙江相继爆发本土疫情。曾长期指挥武汉抗疫的中国国务院副总理孙春兰在11至13日间赴黑龙江视察。

新华社13日报导，孙春兰到牡丹江、绥芬河、哈尔滨定点医院、方舱医院、疾控中心、隔离观察点、口岸、社区，实地考察患者救治、院感防控、现场流调、核酸检测等情况，详细了解口岸防控、隔离观察、社区管理等工作。她说: 「我们要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署要求，外防输入、内防反弹，慎终如始抓好常态化防控工作，巩固防控成果，决不能前功尽弃。」

吉林市实施提级管理

吉林市疫情防控小组13日发布的公告显示，前往外地人员需持48小时内自费核酸检测阴性报告并严格自我隔离后，方可登记出城。

公告指，对确诊病例密接人员、境外返吉人员和高风险地区旅居人员，实行网格化、地毯式全面排查，做到「不漏一户、不落一人」。

另外，全市所有室内景区、影剧院、歌舞厅、游艺厅、营业性演出场所、网吧、室内体育场馆、棋牌室、麻将馆、台球厅、浴池等人员聚集性场所一律停止营业。

聚集性活动一律暂停举办。禁止任何单位和个人举办任何形式的聚餐活动。机关企事业单位一律禁止堂食。营业性餐饮单位就餐人员每桌不超过3-5人、间隔1米以上，倡导提供外卖服务。

所有人员进入公共场所，乘坐公交车、出租车、网约车等公共交通工具，必须佩戴口罩。吉林火车站从13日上午6点起便已经暂停始发及经由旅客列车的旅客乘车业务。

至于已经复课的初三、高三年级则一律转为网上授课。

洗衣女工为吉林首例

群聚感染的首名确诊患者是舒兰市公安局一名45岁洗衣女工，无吉林省外居住史丶活动史，暂时未发现境外丶重点省份返吉人员接触史。当局还未追查到其感染来源。

民间流传洗衣女工在洗公安制服的过程中感染，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受央视《新闻1+1》节目访问时表示，有这种可能性，但还有另一种可能是有些病人的潜伏期比这名洗衣工的潜伏期更长，在潜伏期传染，因此很难判断是如何传播的。

张慈/邹宗翰 (综合报导)