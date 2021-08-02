东北“张同学”乡土视频带红德国30年前通俗歌曲

（德国之声中文网）“Aloha Heja He”这首歌的原唱是来自德国汉堡的歌手兼音乐制作人阿希姆·莱切尔（Achim Reichel）。1991年他创作的“Aloha Heja He”曾连续28周位居德国流行音乐排行榜第5位。

这首歌中唱到：“我见识过整个世界，从新加坡到阿伯丁。如果你问我，哪里最漂亮？我会说：桑给巴尔（坦桑尼亚）。”

莱切尔不会想到，这首德国90年代的热门歌曲会30年后在中国爆红，很多小视频都纷纷开始使用这首歌曲作为背景音乐。这一切要归功于一个网名叫“张同学”的中国视频博主。

据中国媒体报道，“张同学”本名张凯，是辽宁营口人，初中肄业，曾在外打工，去年冬天回到农村开始拍摄短视频。本来只是一个没有故事的男同学，但是视频中原汁原味的乡村单身青年真实生活一下子吸引了大量网友的关注。

人们并不清楚，“张同学”为什么会使用“Aloha Heja He”这首歌做短视频的背景音乐，也不清楚，他是不是听得懂歌词。但是在搜索引擎上，“张同学+BGM”或者“张同学+背景音乐”已经成为热搜。

也许这首歌突然走红中国只是一种巧合。德国《世界报》分析说，这是全球化的结果。该领域的专家解释说，TikTok或者抖音让来自南美洲雨林110岁的歌手变成了明星，让苏格兰爱唱歌的邮递员或者北德地方摇滚歌手瞬间成名，这都是纯粹的偶然。“互联网看起来像这个世界一样不理性”。

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