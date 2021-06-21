东京进入紧急状态 奥运赛事闭门举行

（德国之声中文网）据法新社报道，日本负责东京奥运事务的部长丸川珠代（Tamayo Marukawa）周四宣布，将禁止观众进入东京的奥运场馆观赛。

这次奥运会的大多数比赛都在东京举行，只有为数不多赛事是在东京以外。据路透社报道，丸川珠代表示，东京以外的场馆将允许有限数量的观众。残奥会的相关规定则将在8月8日奥运会闭幕后决定。在与国际奥委会、东京政府等五方举行会议后，丸川告诉记者，福岛、宫城和静冈的奥运场馆将允许最多50%的容量和1万名观众。

此前，日本政府已经宣布，鉴于新冠疫情，从下周一（7月12日）开始，东京再次进入紧急状态，这将持续至8月22日。这是新冠疫情爆发以来东京第四次进入紧急状态，原因是新冠感染人数再次明显上升。

按照计划，东京奥运会将于7月23日至8月8日举行。这意味着，这次奥运会将在紧急状态下举行。

通过宣布进入紧急状态，日本政府禁止餐厅、酒吧提供酒水，要求其提前关门；同样被禁的还有KTV。人们将被要求尽量避免不必要的出行。不过与之前的紧急状态一样，公共交通还将继续运行，大多数商店也保持营业。

在日本，许多人担心，东京奥运将会成为一个新冠病毒的超级传播事件。民众曾多次上街抗议东京奥运的举行。 不过迄今为止，日本奥运会主办方和国际奥委会一直强调，奥运会将会安全举行。

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在6月下旬，主办方刚就观众人数等内容做出规定，允许最多一万名日本国内观众进入比赛场地。而早在3月，外国观众已经被排除在外，外国人不能入境日本观摩开幕式或观看比赛。原本东京打算设立6处公众观看点（Public Viewing）的计划也已经被取消。

国际奥委会主席巴赫抵达东京

目前距离东京奥运会开幕只剩两周时间，国际奥委会主席托巴赫（Thomas Bach）周四抵达东京。据报道，巴赫将先在市中心一家五星级酒店接受三天的防疫隔离。

本周四，东京报告了896例新增病例，这意味着19天以来，该地新冠感染者数量持续增加。不过，对于日本奥运主办方和国际奥委会而言，取消奥运会不在考虑范围内。

与此同时，东南亚运动会的组织者决定从长计议。组织方宣布，原定于今年11月在越南举行的第31届东南亚运动会将被推迟到2022年。目前，越南也面对新冠感染数量再次上升的情况。

（德新社，路透社，法新社）

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