东京羽田机场发生飞机相撞事故 5人死亡

（德国之声中文网）日本交通大臣表示，本周二（1月2日）在羽田机场发生的一起事故中，一架海上保安厅的飞机与一架日本航空公司的客机相撞。保安厅的小飞机上五人遇难。 日本公共广播公司NHK播放的画面显示，日本航空公司的空客A350型飞机在跑道上起火。该航空公司的一名官员表示，这架客机从北海道新千岁机场飞抵羽田机场。

日本航空公司表示，空客A350上所有367名乘客和12名机组人员已被成功疏散。 与此同时，日本交通大臣齐藤铁夫（Tetsuo Saito）指出，海上保安厅的飞机上共有6人，除了飞行员之外，其他5个机组成员遇难。飞行员受了重伤。根据日本共同社报道，飞机在跑道上滑行之际相撞，之后飞机燃起大火。侥幸逃生的是该机机长。

齐藤铁夫表示，事故原因尚不清楚，日本交通安全委员会(Japan transport Safety Board)、警方和其他部门将展开调查。他还指出“交通部门将努力尽快恢复羽田机场的运营”。

事故发生后不久播出的视频片段显示，消防人员正在努力扑灭大火。交通运输部表示，机场的所有跑道暂时关闭。羽田机场是日本最繁忙的机场之一，也是继成田机场后东京第二大机场。

海岸警卫队表示，出事飞机原计划飞往日本西海岸的新泻机场，为元旦发生地震的受灾群众提供援助。这场里氏规模7.6级地震造成近50人死亡、数十人受伤。

日本石川县地震造成大规模损坏 数十人死亡



(法新社，路透社等)

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