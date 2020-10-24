（德国之声中文网）12月初，俄罗斯在远东地区部署了一个高度现代化的反导系统。俄国防部红星电视台报道称，择捉岛 上的这组新导弹系统已可投入实战。俄方的这一通报让日本政府大吃一惊。东京方面随即表示，俄方此举不能令人接受。10月份时，莫斯科还只是说那是一次军事演习框架内的部署。

这一军事部署造成了将带来广泛影响的既成事实。俄罗斯由此把针对美国及其盟国日本的太平洋地区防卫线直接前移至日本领土和在那里的美国军事基地前。

所部署的S-300V4机动防御系统可发射高超音速导弹，可同时打击24个目标，最远射程400公里，最高射程37公里。

魅力攻势泡汤

在择捉岛上的这一部署表明，俄罗斯要保有并在军事上利用该岛。由此，日本在北方四岛问题上与俄罗斯达成一致的希望终了。在7年时间里，前首相安倍晋三曾不下20次同俄总统普京谈判，希望解决关于位于北海道以北的择捉、齿舞、色丹和国后所谓北方四岛的主权争议。二战末期，苏联占领了这些岛屿。安倍首相的魅力攻势曾让西方伙伴们困惑。然而，他希望以北方四岛争议的解决为达成和平协定打开通道，从而为第二次世界大战画上句号。

今年9月，他的后继者菅义伟还强调，要完成谈判。现在，日本从这一梦想中突然惊醒。在色丹女子大学任教的德国日本问题专家马斯洛夫（Sebastian Maslow）对德国之声表示，俄方的这一军事部署意味着安倍对俄友好路线的失败，领土争议将重趋激烈，“两国间再不可能很快达成和平协定”。



不过，对日本人来说，新近的发展并非全然没有先兆，因为，这样的发展早有迹象。若干年来，在择捉和国后岛上驻扎了3500俄罗斯士兵。自2018年3月起，在择捉岛的民营机场停放有两架Su35S战机。此外，俄方还在该岛部署了短程导弹、雷达站、无人机和炮兵部队。据称，也已计划将主战坦克T-72B3移防至择捉岛。2019年8月，时任总理梅德韦杰夫正式访问该岛，强调了对北方四岛的永久主权声索。

多年幻想

尽管如此，日本仍幻想取得突破。在2019年初的一次会晤中，安倍还和普京达成一致，加速相关谈判。作为其基础的是1956年的两国共同声明。苏联在声明中承诺，归还最靠近日本北海道的齿舞群岛和色丹岛，并在谈判和平协定时磋商另两个岛屿归属事宜。很明显，安倍暂时会满足于两个小岛的归还以及两国共管另两个岛屿。而在当时就有观察家怀疑普京会放弃俄罗斯领土。他们指出，此举可能会被解读成是虚弱的表现。

普京和安倍2019年在莫斯科

然而，俄罗斯首先是从其朝向美国的太平洋一面的防御战略角度看待北方四岛的。莫斯科要远拒一再前探至俄罗斯沿海的美国军舰于国门之外，因此，尤其是日美安全同盟关系最终成了在北方四岛问题上达成一致的障碍。随着2019年8月美国让禁止中导协议期满失效，俄罗斯在中期上也担心美国早晚会在日部署中程导弹。

俄罗斯突进权力真空地带

因此，除在南千岛群岛上扩建军事基地外，莫斯科还强化其太平洋舰队，计划至2027年添置70艘新战舰。仅今年内，就有15艘战舰入列。日本问题专家马斯洛夫解释说出，俄罗斯对于其在亚太地区的地缘战略存在赋予更大重要性，在此，俄罗斯也利用了特朗普治下美国在该地区留下的权力真空。

日本政府现在担心俄罗斯和中国在太平洋地区的联手。这一忧虑绝非空穴来风：10月底，普京总统称，与中国结成军事联盟“完全可能”。8年来，莫斯科和北京已在日本海、东中国海和黄海举行联合演习。2018年，来自中国的数百辆坦克、数千名士兵参加了二战结束以来俄罗斯在东西伯利亚举行的最大军事演习。2019年7月，中俄轰炸机联合巡航日本海空域，当时，韩国曾警告性射击了数百发弹药。

莫斯科的地缘战略步骤将影响到日本国内有关本国导弹防御系统的争论。今年，还在安倍在职期间，日本曾做出不部署陆基神盾导弹防御系统的决定，现在则计划为其海军购买导弹防御武器。日本事务分析家马斯洛夫认为，未来在与美国新总统拜登的有关日美联盟的会谈议程中，俄罗斯将列在比从前高得多的位置上。



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