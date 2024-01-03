 东京撞机事故：机组与指挥塔通话细节曝光 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2024

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新闻广角

东京撞机事故：机组与指挥塔通话细节曝光

东京羽田机场周二发生严重撞击事故后，调查工作仍在进行。当局公布的机场指挥塔台与飞行员通话记录的部分内容，显示日航飞机已被获准降落。

东京羽田机场周三开始恢复运营

东京羽田机场周三开始恢复运营

（德国之声中文网）日本当局周三（1月3日）表示，东京羽田机场指挥塔的通话记录显示，2日的撞机事故发生前，日航客机飞行员被塔台告知允许其降落，而与之相撞的小飞机并未收到获准起飞的明确信号。

当地时间2日晚，日航一架空客A350班机降落时在跑道上与一架海上保安厅的小飞机相撞起火。机上所有367名乘客和12名机组人员被成功疏散。海上保安厅的飞机上共有6人，除了飞行员受重伤之外，其他5个机组成员遇难。他们正准备前往西部地震灾区参加救援工作。

调查工作正在进行，一些具体情况仍不明朗，包括两架飞机为何会出现在同一条跑道上。当局公布的交通调度记录显示，日航客机已获准降落，而海上保安厅的飞机则被指示滑行到跑道附近的一个停机位。

与小飞机相撞后，空客起火

与小飞机相撞后，空客起火

日本民航局的一名官员表示，这些记录中没有任何迹象表明海上保安厅的飞机获准起飞。海上保安厅的一名官员称，小飞机的机长告诉他，飞机是在获得许可后进入跑道的。但他也承认，通话记录中没有迹象表明他获准这样做。

据知情人士对路透社透露，日本交通运输安全局(JTSB)负责调查这一事故，并与空客制造商所在地法国、以及飞机引擎制造商劳斯莱斯公司所在地英国的有关部门协作。据悉，交通运输安全局已经发现了海上保安厅失事飞机的通讯记录黑匣子。

包括共同社、日经新闻在内的多家日本媒体报道，东京警方开始调查，是否是因专业上的疏忽导致人员伤亡。

曾在日航担任飞行员的航空分析师小林宏之（Hiroyuki Kobayashi）对路透社表示，“很有可能是人为失误。”他说，航空事故很少因单一的问题而发生，“因此我推测这次事故也是两到三个原因重合所导致。”

大火燃烧了6个多小时才被扑灭

大火燃烧了6个多小时才被扑灭

日航在周三发布的一份声明中称，空客飞机在着陆之前，辨别并重复了指挥塔的降落许可指令。机上所有人员得以在20分钟内从机内疏散逃生，但飞机燃起熊熊大火，6个多小时后才被扑灭。

事故发生后，羽田机场周二关闭了所有跑道。周三仍有140多架次航班被取消。羽田机场是日本航空交通最繁忙的机场。

（路透社）

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