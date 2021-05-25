 东京奥运雪上加霜 志愿者纷纷告退 | 足坛体坛 | DW | 04.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

东京奥运雪上加霜 志愿者纷纷告退

日本民众对东京奥运的热情度仍在继续下降。日本媒体报道称，大批本已登记注册的志愿者表示届时将无法参加奥运会的服务工作。

Japan Tokio | Protest gegen Olympische Spiele

（德国之声中文网）日本NHK电视台日前报道称，总计八万名在奥运比赛场馆提供服务的志愿者当中已有大约一万人打了退堂鼓。日本奥组委认为，这么多人萌生退意应当同对感染病毒的担忧以及奥运因疫情原因被推迟一年有关。共有11万志愿者登记注册，为东京奥运会和残奥会提供服务。受疫情影响，东京紧急防疫措施再度延期，直到奥运开幕前一个月方可结束。最新的民调显示，支持东京奥运的日本民众已经成为少数。

奥组委: 志愿者减少不会影响奥运正常运作

日本奥组委表示，部分志愿者告退并不会影响奥运会的正常运行，由于不准境外游客来日本观赏奥运赛事，因此对志愿工作的需求量也会相应减少。日本国家奥委员已向国际奥委会做出承诺，将保障奥运赛事的“安全性，并提供最佳的保护。”

不过，各种担忧和疑虑并未因组织者的承诺而消失。参与奥运会的最大团体，即志愿者团队也同样如此。
 距离奥运开幕已不足两月，但志愿者至今尚不知道，他们届时是否可以接受新冠检测或接种疫苗。东京的德国日本学研究所副所长霍尔特霍斯（Barbara Holthus ）也报名当了奥运志愿者，她表示：“组织方没有提供任何相关信息。”

 （德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

东京奥运临近 美国官方建议国民不去日本

距东京夏季奥运会（7月23日-8月8日）开幕仅有两个月之际，美国官方建议国民目前不要去日本。日方则表示，美方的旅行警告不会影响奥运会。  

海外观众将被无缘东京奥运会

2020东京奥运会主办方宣布，为了防范新冠病毒风险，东京奥运会将不接待海外观众，已经卖出的门票将会办理退款。  

相关内容

Vor den Olympischen Spielen in Tokio

东京奥运临近 美国官方建议国民不去日本 25.05.2021

距东京夏季奥运会（7月23日-8月8日）开幕仅有两个月之际，美国官方建议国民目前不要去日本。日方则表示，美方的旅行警告不会影响奥运会。

Japan Tokio | Olympische Spiele Start Fackellauf

东京奥运开启圣火传递 25.03.2021

开启火炬传递标志着日本推迟举办的奥运会进入倒计时。主办方希望借此展现成功办赛的信心。德国之声记者Martin Fritz从东京发来报道。

USA Chinesische Studenten in New York

中美关系僵持不下，留学生何去何从? 22.05.2021

美国驻中国大使馆和领事馆在其官方网站发布公告，允许向中国境内申请人发放F-1学生签证。对于留学生，留学中介，留学生的家长来说，这条措施将对他们的生活、职业和未来产生巨大的影响。

广告

非常德国

Symbolbild zu Betreuungsgeld für Mütter

德国有哪些育儿福利？

作为发达工业国家，德国也长期受到生育率偏低的困扰。默克尔任期内，政府推出了一些新的家庭福利政策，旨在为职业女性改善外部条件，让父母们能兼顾就业与家庭。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  