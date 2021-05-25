东京奥运雪上加霜 志愿者纷纷告退

（德国之声中文网）日本NHK电视台日前报道称，总计八万名在奥运比赛场馆提供服务的志愿者当中已有大约一万人打了退堂鼓。日本奥组委认为，这么多人萌生退意应当同对感染病毒的担忧以及奥运因疫情原因被推迟一年有关。共有11万志愿者登记注册，为东京奥运会和残奥会提供服务。受疫情影响，东京紧急防疫措施再度延期，直到奥运开幕前一个月方可结束。最新的民调显示，支持东京奥运的日本民众已经成为少数。

奥组委: 志愿者减少不会影响奥运正常运作

日本奥组委表示，部分志愿者告退并不会影响奥运会的正常运行，由于不准境外游客来日本观赏奥运赛事，因此对志愿工作的需求量也会相应减少。日本国家奥委员已向国际奥委会做出承诺，将保障奥运赛事的“安全性，并提供最佳的保护。”

不过，各种担忧和疑虑并未因组织者的承诺而消失。参与奥运会的最大团体，即志愿者团队也同样如此。

距离奥运开幕已不足两月，但志愿者至今尚不知道，他们届时是否可以接受新冠检测或接种疫苗。东京的德国日本学研究所副所长霍尔特霍斯（Barbara Holthus ）也报名当了奥运志愿者，她表示：“组织方没有提供任何相关信息。”

（德新社）

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