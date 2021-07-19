东京奥运：防疫泡泡破功 不排除最後一刻取消

（德国之声中文网）东京奥运即将在23日登场，在开幕前三天，奥运筹备委员会首席执行官武藤敏郎 (Muto Toshiro)20日表示，不排除在最後一刻取消东京奥运的可能性。

东京疫情最近持续升温，奥运选手村也传出有选手及工作人员确诊或筛检阳性，加上主要赞助商放弃参加23日的开幕式，奥组委未否认最後一刻取消奥运的可能性，武藤敏郎说：「我们无法预测新冠肺炎病例数量会如何变化，因此若病例激增，我们将会持续讨论。」

武藤在记者会上强调，「我们同意将视疫情状况，再度召开五方会谈。现阶段确诊病例可能上升或下降，当出现那种状况时，我们就会考虑怎麽因应」。

不确定性

不过，国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾说过，取消赛事从来都不是一个选项，主办方已承诺将会主办「安全且安心」奥运。巴赫说：「对我们而言，取消是最简单的处理方法。我们本来可以申请保险，2024年再举行巴黎奥运。但取消（奥运）一直不是我们的计划。」

他坦承，「过去的15个月里中，我们被迫每天在充满不确定的情况上做决定。我们每天都有疑虑，熬夜多次开会和讨论，就像是其他人一样，我们不知道，我也不知道，未来会怎样」。

早前，日本宣布东京第4度进入紧急状态，东奥改以闭门形式作赛。根据《法新社》报道，一名公共卫生专家指出，奥组委在奥运村设立的「安全泡泡」系统已经爆破，病毒可能会从内部广泛传播。

伦敦国王学院（King's College London）人口健康研究所（Institute for Population Health）前所长涩谷健司（Kenji Shibuya）表示「很明显，泡泡体系有点裂了。」他说：「当然，我最担心的是在选手村里或一些住宿地点，以及在与当地民众互动时，发生群聚感染。」

涩谷补充，入境时筛检不足，加上无法控制人们的行动，这意味着奥运可能会加剧Delta变异株的传染。

目前东京奥运相关人员确诊人数累计已经超过70人。上周六，东京通报新增1410个确诊病例，创下六个月来最高纪录，本周二东京通报的单日新增确诊达 1387 例。日本迄今有超过 84 万例累计确诊和累计死亡数超过 15,055 例。

（法新社丶中央社等）

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