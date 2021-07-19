 东京奥运：防疫泡泡破功 不排除最後一刻取消 | 足坛体坛 | DW | 21.07.2021

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东京奥运：防疫泡泡破功 不排除最後一刻取消

本周五即将开幕的东京奥运，随着当地新冠疫情持续恶化，多名奥运选手及工作人员染疫，东京奥组委20日表示，不排除最後一刻取消奥运的可能性。

Japan | Olympische Sommerspiele Tokio 2020

（德国之声中文网）东京奥运即将在23日登场，在开幕前三天，奥运筹备委员会首席执行官武藤敏郎 (Muto Toshiro)20日表示，不排除在最後一刻取消东京奥运的可能性。

东京疫情最近持续升温，奥运选手村也传出有选手及工作人员确诊或筛检阳性，加上主要赞助商放弃参加23日的开幕式，奥组委未否认最後一刻取消奥运的可能性，武藤敏郎说：「我们无法预测新冠肺炎病例数量会如何变化，因此若病例激增，我们将会持续讨论。」

武藤在记者会上强调，「我们同意将视疫情状况，再度召开五方会谈。现阶段确诊病例可能上升或下降，当出现那种状况时，我们就会考虑怎麽因应」。

不确定性

不过，国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾说过，取消赛事从来都不是一个选项，主办方已承诺将会主办「安全且安心」奥运。巴赫说：「对我们而言，取消是最简单的处理方法。我们本来可以申请保险，2024年再举行巴黎奥运。但取消（奥运）一直不是我们的计划。」

他坦承，「过去的15个月里中，我们被迫每天在充满不确定的情况上做决定。我们每天都有疑虑，熬夜多次开会和讨论，就像是其他人一样，我们不知道，我也不知道，未来会怎样」。

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韩国总统文在寅已决定，不在东京奥运会期间访问日本，理由是未能与日本首相举行能在改善两国关系方面产生有意义结果的峰会。日本高级外交官的不雅言论是这场漫长双边磋商的最后一击。

新型冠状病毒在2020年横扫全世界，不只欧美先进国家都无法避免、连素有”卫生大国”之称的日本，该年确诊数也居高不下，一度在2021年1月单日连续破万人。与同处东亚地区的中、台、韩国相比，日本在其它方面的应对是否出现些许不足？

早前，日本宣布东京第4度进入紧急状态，东奥改以闭门形式作赛。根据《法新社》报道，一名公共卫生专家指出，奥组委在奥运村设立的「安全泡泡」系统已经爆破，病毒可能会从内部广泛传播。

伦敦国王学院（King's College London）人口健康研究所（Institute for Population Health）前所长涩谷健司（Kenji Shibuya）表示「很明显，泡泡体系有点裂了。」他说：「当然，我最担心的是在选手村里或一些住宿地点，以及在与当地民众互动时，发生群聚感染。」

涩谷补充，入境时筛检不足，加上无法控制人们的行动，这意味着奥运可能会加剧Delta变异株的传染。

目前东京奥运相关人员确诊人数累计已经超过70人。上周六，东京通报新增1410个确诊病例，创下六个月来最高纪录，本周二东京通报的单日新增确诊达 1387 例。日本迄今有超过 84 万例累计确诊和累计死亡数超过 15,055 例。

（法新社丶中央社等）

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