 东京奥运：选手中陆续有人确诊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

东京奥运：选手中陆续有人确诊

东奥选手村传出有选手确诊。南非证实有2人是南非男子足球队球员，他们将于22日首战对上日本队。19日，美国女子体操队一名运动员和捷克一名沙滩排球选手的新冠病毒检测结果也呈阳性。

Coronavirus I Japan I Olympia Tokio 2020

（德国之声中文网）南非18日证实，有在日本东京准备参加奥运会的国家足球队员感染新冠肺炎，包括球员莫扬涅（Thabiso Monyane）和马赫拉西（Kamohelo Mahlatsi）。美联社称，这凸显出东奥在控制疫情上正面临艰难挑战。

周一（7月19日），参加东京奥运会的美国女子体操队一名运动员的新冠病毒检测结果呈阳性。据报道，该选手为无症状感染者，目前处于隔离中。此外，捷克的一名沙滩排球选手的新冠检测结果也为阳性。

来自全球各地的11000名运动员和数千名官员，在疫情中将陆续抵达东京，其中大部分将入住奥运村，度过接下来的三个星期。国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）上周称，运动员将病毒传染给日本人或选手村其他人的风险为零，但这样的说法明显已经受到考验。

南非国家足球队经理西邦（Mxolisi Sibam）透过南非足球协会（South African Football Association）发布声明稿说：「我们在这里有3人确诊，包括2名球员和1名职员。」

西邦表示：「我们每天进行例行检测，...马赫拉西和莫扬涅出现发烧情况，唾液检测呈阳性反应，随後接受鼻腔检测...不幸确诊感染COVID-19。马赫拉西後来也经历相同程序。」西邦说，南非队因此全员隔离，直到确定其他人未染疫再展开训练。

DW.COM

在东京奥运会进入倒计时之际，日本政府面对再次上升的感染数字作出了反应，宣布将进入新的紧急状态，并禁止观众进入东京的奥运场馆观赛。

由于新冠疫情日趋严重，越来越多的日本人要求推迟奥运举办日期，但主办方坚称，已经推迟一年的东京奥运会这一次将如期召开。

奥林匹克宪章相关内容进行修正后，即将召开的东京奥运会和明年的北京冬奥会期间，将允许有限度地表达政治诉求。

路透社报导，东京奥运足球赛首轮和南非队同组的队伍，还包括墨西哥和法国。为了防疫，东奥将闭门举行比赛。目前东京仍然处于冠状病毒的紧急状态，正持续面临急剧上升的确诊案例。

法新社称，奥运会的官员持续努力淡化奥运会的疫情风险。「人群的混杂和交叉非常有限。我们将风险控制在最低水平」，巴赫周日强调。

不过东京居民似乎对奥运选手村的确诊个案感到不安。一名化妆品公司员工告诉法新社：「我以为奥运选手村会更安全，所以我对病毒进到那里感到惊讶。我认为这很危险。」

东京奥组委主席桥本圣子（Seiko Hashimoto）日前表示，如果疫情扩大，她会随时向公众报告。她称「我们在尽全力防止疫情复发。如果疫情最後还是爆发了，我们将启动应急方案。」

（美联社丶路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

An aerial photo shows Ariake Urban Sports Park, a venue for Cycling BMX Freestyle, Cycling BMX Racing and Skateboarding during Tokyo Olympic Games in Koto ward, Tokyo on July 8, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

东京进入紧急状态 奥运赛事闭门举行 08.07.2021

在东京奥运会进入倒计时之际，日本政府面对再次上升的感染数字作出了反应，宣布将进入新的紧急状态，并禁止观众进入东京的奥运场馆观赛。

Iran Ebrahim Raisi

七张图看一周大事 27.06.2021

伊朗选出新总统；东京奥运将近，国内反对声高涨；英俄舰机黑海对峙；香港《苹果日报》停刊——本周有哪些国际大事？

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 09.05.21 *** Olympics - Tokyo 2020 Olympic Games Test Event - Athletics - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - May 9, 2021 General view during the men's 3000m Steeplechase final REUTERS/Issei Kato TPX IMAGES OF THE DAY

世卫讨论东奥疫情管控 观众入场人数成焦点 22.06.2021

世界卫生组织本周将与东京奥组委丶日本政府丶国际奥委会等讨论奥运各场馆具体观赛观众人数，一万人的上限可能会调整吗？

广告

媒体看中国

9838 Seidenstraße 2.0 - Chinas Weg zur Weltspitze

德语媒体：西方的丝绸之路

《新苏黎世报》指出拜登当选美国总统后的6个月里，执政方针包括对华政策基本沿用了前任特朗普的政策。《法兰克福汇报》认为，西方旨在抗衡中国的基建工程，至少在蓝图阶段充满了魅力。  