东京奥运：选手中陆续有人确诊

（德国之声中文网）南非18日证实，有在日本东京准备参加奥运会的国家足球队员感染新冠肺炎，包括球员莫扬涅（Thabiso Monyane）和马赫拉西（Kamohelo Mahlatsi）。美联社称，这凸显出东奥在控制疫情上正面临艰难挑战。

周一（7月19日），参加东京奥运会的美国女子体操队一名运动员的新冠病毒检测结果呈阳性。据报道，该选手为无症状感染者，目前处于隔离中。此外，捷克的一名沙滩排球选手的新冠检测结果也为阳性。

来自全球各地的11000名运动员和数千名官员，在疫情中将陆续抵达东京，其中大部分将入住奥运村，度过接下来的三个星期。国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）上周称，运动员将病毒传染给日本人或选手村其他人的风险为零，但这样的说法明显已经受到考验。

南非国家足球队经理西邦（Mxolisi Sibam）透过南非足球协会（South African Football Association）发布声明稿说：「我们在这里有3人确诊，包括2名球员和1名职员。」

西邦表示：「我们每天进行例行检测，...马赫拉西和莫扬涅出现发烧情况，唾液检测呈阳性反应，随後接受鼻腔检测...不幸确诊感染COVID-19。马赫拉西後来也经历相同程序。」西邦说，南非队因此全员隔离，直到确定其他人未染疫再展开训练。

路透社报导，东京奥运足球赛首轮和南非队同组的队伍，还包括墨西哥和法国。为了防疫，东奥将闭门举行比赛。目前东京仍然处于冠状病毒的紧急状态，正持续面临急剧上升的确诊案例。

法新社称，奥运会的官员持续努力淡化奥运会的疫情风险。「人群的混杂和交叉非常有限。我们将风险控制在最低水平」，巴赫周日强调。

不过东京居民似乎对奥运选手村的确诊个案感到不安。一名化妆品公司员工告诉法新社：「我以为奥运选手村会更安全，所以我对病毒进到那里感到惊讶。我认为这很危险。」

东京奥组委主席桥本圣子（Seiko Hashimoto）日前表示，如果疫情扩大，她会随时向公众报告。她称「我们在尽全力防止疫情复发。如果疫情最後还是爆发了，我们将启动应急方案。」

（美联社丶路透社等）

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