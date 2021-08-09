东京奥运落幕 美国奖牌榜居榜首

(德国之声中文网) 延迟一年举行的2020年东京奥运8日正式落幕，主办方在一个仪式上浇灭了其奥运圣火，整个仪式延续了奥运期间不开放观众入场观看的规定。主办者表示，这次奥运将作为世界战胜新冠疫情的象征。但是，由于采取了严格的对策来防堵新冠疫情在奥运期间扩散，东京奥运奥运会没有达到日本所希望的胜利和财政暴利。

整个闭幕仪式让运动员们看到了东京的日常生活，因为奥林匹克体育场被改造成了一个有草地丶小贩和BMX车手的公园。主办方说，这一幕是为了让游客能够「体验东京」。

路透社报导，这次奥运可说是一个史无前例的事件，日本也背负着约150亿美元的账单，比其最初预期的高出两倍，而且奥运也未替日本带来旅游热潮。国际奥林匹克委员会主席巴赫 (Thomas Bach) 感谢日本人民，并承认在新冠疫情期间举办奥运会的困难。

巴赫说：「从新冠疫情流行至今，整个世界第一次走到了一起。以前从来没有人组织过必须延後奥运会。有些人也把这次奥运称为『幽灵奥运会』。我们在东京看到的却是恰恰相反的场面，运动员们为奥运会带来了灵魂。」

美国再夺奖牌榜榜首

与此同时，在竞争激烈的奖牌榜上，美国在奥运最後一天於女子排球丶场地自行车和篮球项目赢得金牌後，最终以39枚金牌位居奖牌榜榜首，成功以一枚金牌的差距挤下中国。整个奥运会的最后一枚金牌，是由塞尔维亚男子水球队获得，为这届奥运会画上了句号。

虽然日本公众普遍对於举行奥运的支持率很低，但最终日本赢得破纪录的27枚金牌，让日本在奖牌榜上排名第三，日本的奥运表现也重新赢得民心。日本国家奥会秘书长福井烈告诉法新社：「我们相信日本运动员的认真精神和全力以赴的表现感动了人们。」

英国以22枚金牌获得第四名，俄罗斯代表团以20枚金牌获得第五名。美国总统拜登7日在一场视讯会议中向美国奥运代表队表示祝贺，其中参与会议的包括一些美国的顶尖运动员，他称他们的成就「重建了美国的灵魂」。

拜登说：「我知道你们有这种感觉，但我认为你们回家后才能体会到你们让美国人多么自豪。」拜登还表示，美国队表现出的体育精神不仅仅是体育精神，也是「道德勇气」。

中国国务院8日也透过官媒新华社发布公告，恭贺中国代表团在东京奥运的表现，中国最终拿下38枚金牌丶32枚银牌丶18枚铜牌。中国国务院在声明中写道：「你们克服新冠肺炎疫情对备战参赛带来的严峻挑战，不畏艰难，科学训练，敢于争先，敢于争第一，圆满完成参赛任务。在过去的16天里，祖国和人民热切关注着你们在赛场上的良好表现，为我国体育健儿取得的每一个成绩感到高兴和自豪。」

充满戏剧性的奥运会

除了在艰难的条件下成功举行奥运外，这次奥运也有不少戏剧性的事件发生。白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya) 在奥运期间，公开表示她在违背自己意愿的情况下被带到机场，但她当时拒绝登机返国。後来，她在波兰的邀请下到该国申请政治庇护。

美国超级体操明星拜尔斯(Simone Biles)以担心自己的身心健康为由，退出了六个项目中的五个项目，包括在尝试了一个跳马后突然放弃了体操女子团体决赛，这个发展也令世界震惊。

路透社报导，拜尔斯坦率的表现，加上日本网球明星大坂直美之前的评论，使各界开始高度关注运动员的心理健康问题。

在田径比赛中，意大利以其惊人的表现带来了不同的震撼。他们的胜利包括男子短跑接力赛的金牌，使他们的田径金牌数达到5枚。在游泳项目中，没有23届奥运会金牌得主菲尔普斯的美国队，仍然以奖牌榜第一名的成绩结束了这次的东京奥运。

(路透社、法新社)

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