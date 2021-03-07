 东京奥运无外国观众？ | 足坛体坛 | DW | 07.03.2021

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足坛体坛

东京奥运无外国观众？

越来越多的迹象显示，由于新冠疫情作祟，东京奥运会若举行，也只能只有国内观众。日本国内，目前仍无奥运热情可言。

Japan Olympische Spiele 2021 Coronavirus

大多数日本人反对东京奥运

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日本目前的新冠疫情仍相当紧迫。面对仅剩半年的东京奥运，「停办论」也开始逐渐高涨，势必冲击到民众对菅义伟政府的信任。日本官方则否认将停办奥运。

9月的一份英国研究显示东京奥运将是史上最昂贵的夏季奥运。如今，举办东京奥运的成本又再向上增加。这都是在疫情下延赛一年的代价。

（德国之声中文网）日本《产经新闻》引述一位不愿透露姓名的政府官员报道说，"目前情况下，我们不能接受境外观众。" 报道称，鉴于全球范围新冠疫情持续肆虐，日本政府正准备在没有外国观众的情况下，举办计划于夏季举行的奥运会和残奥会。这一点尚未得到官方证实。

本周三（３月３日），东京奥运组委会在与国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）和残奥会负责人帕森斯（Andrew Parsons）举行在线会议后表示，将在3月底前明确是否也允许国际嘉宾参加，4月份决定，是否允许大众入场观看，如果允许，数字是多少。

日本国内新染疫人数减少

"考虑到目前的形势，日本和其它国家确实都处于非常困难的境地。"新任主委桥本清子（Seiko Hashimoto）对媒体承认。在日本神户大学的病毒学家岩田健太郎（Kentaro Iwata）看来，不设观众的比赛将是 "最合理的决定"。这位教授在接受采访时对共同社表示，别的方案 "从医学的角度来看是不对的"。他指出，"由于奥运会是全球性的活动，所以不仅要考虑日本的情况，而且，更重要的是要考虑全球范围的感染情况。"

日本的COVID-19新冠染疫数量在1月份达到顶峰后，出现下降趋势。在东京都内，政府实施的新冠紧急状态有效期可能要延续至本周日：只有在紧急情况下，人们才被允许在当地时间晚上8点后离开住家；餐馆、剧院和商店晚间关闭。

多数人反对东京奥运

日本国内多数民众依旧对奥运会持狐疑态度。在二月份的一项调查中，56%的受访者反对按计划于7月23日至8月8日在东京举行奥运会。在一月份的一项调查中，有约80%的受访者要求再次推迟以致完全取消奥运会。

有东京住民表示，目前还感觉不到奥运热情。市内所挂的还是2020年的老奥运海报和旗帜。赞助商表示，鉴于前景尚不明朗，愿在投资新的广告材料之前继续等待。但即使真的将外国观众排除在奥运会和残奥会之外，这一情况也不可能会有多大改变。

观看视频 01:29

北京东奥倒数一年 当地民众怎么看?

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