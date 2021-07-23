东京奥运开幕 引中国网民疯狂吐槽

（德国之声中文网）东京奥运会开幕式，让诸多中国网民集体进入吐槽模式。#东京奥运会开幕式迷惑行为， “东京奥运会开幕式上有哪些让人看不懂的细节”，“东京奥运会开幕式，史上最惨奥运会”等等话题，占据着微博、知乎等中国社交媒体的版面。吐槽网民普遍的意见是，此次东京奥运会的开幕式更像是“开墓式”，许多人喊出：“艺术可以接地气，但请不要接地府”。

中国网民所指的是此次东京奥运会开幕式众多舞蹈节目中，对于中国观众的感官来说“阴间味”比较浓的几个节目。包括反应新冠疫情期间运动员的艰难处境，以及悼念新冠病毒死者的日本特色舞蹈。总体来说，此次东京奥运会开幕式尝试的是走人文关怀路线，不仅安排了为全世界新冠死者默哀的时间，还把全世界与新冠病毒做斗争的心理历程具象化，用肢体语言和舞台效果表现出人们在面对病毒侵袭时的脆弱和坚强，悲观与乐观，绝望与希望。

中国网民吐槽阴间味太重的几个节目多为舞蹈

虽然也有许多中国网民表示理解东京奥运会开幕式的理念，并给予赞扬，但在中国社交媒体上，这种声音并不是主流。新浪微博的话题：#东京奥运会开幕式迷惑行为#在24小时内吸引了7764万次阅读，引发4.1万次讨论。参与讨论的民众多表示如果不听解说，根本看不懂东京奥运会的开幕式。名为“一顿只吃一点儿”的用户表示：“这样的艺术对于地球来说实在为时尚早”。许多用户纷纷转发“艺术可以接地气，但请不要接地府， 艺术可以有灵魂，但是不能有鬼魂，艺术可以有灵气，但是不能有灵异， 艺术是送给观众，而不是送走观众， 艺术来源于灵感，不能来源于灵堂 艺术可以很冷门，但真不能太邪门 。 艺术可以超越人，但不能超度人。艺术不分国界，但分阴阳”这条东京奥运会催生的热门评论。

被误解的奥运会开幕式

与此同时，许多有关此次奥运会开幕式上“阴间”味太浓的图片和视频资料在中国社交媒体上被大量转发。仔细观察，会发现许多被传图片并不是来自此次奥运开幕式。问答式社交媒体知乎的一个名为“PureWhite”的用户，以“被误解的奥运会开幕式，被营销号掌控的互联网情绪”为主题发起公开讨论。指出许多中国网民疯传的“瘆人”图片，其实来自六天前的一款奥运会特别节目“東京2020 NIPPON wassai”。

讨论的发起者“PureWhite”指出：这场节目的内容，我觉得用“阴间”形容并不合适。因为这是一个时长为50+分钟的歌舞视频。用短短几十帧的gif图片的刻板印象加给它并不合适。她分析称：“许多人并没有了解图片的来源，更或许他们根本就没有观看开幕式，仅仅通过营销号提供的信息，并没有经过更多的思考，根据评论的风向就形成了对开幕式的印象。再凭借互联网信息流，经过种种社交媒体的传递，并没有出现在开幕式上的节目转眼间变成了奥运会开幕式阴间节目的代表。”。作者认为，造成大量不实信息被疯转的原因是“营销号不仅擅长捏造事实，更擅长于煽动情绪。”

胡锡进的东奥开幕式“锐评”

在东京奥运会开幕式进行的同时，煽动情绪的还远不止谋求博眼球的营销号。环球时报主编胡锡进在开幕式直播期间发表“环时锐评”，号召民众“睁大眼睛，阻止一些势力借东奥会舞台做手脚”。

胡锡进所指的“手脚”包括美国NBC电视台转播奥运会开幕式时插播了一张残缺的中国地图，并称“可以确认，这张图是NBC在转播时加上的，不是日本奥组委安排的对外现场电视画面（NHK）自带的。”胡锡进指出：在推特上有人说，NBC在中国队出场时还配了攻击中国的解说，要求观众“不要忘记香港和新疆”。对此他评论称：“NBC长期对中国这样恶毒，也有人在推特上批评NBC的这种做法。”

另外，胡锡进还在评论中指出：中国台北队出场时，《环球时报》找到的视频显示，场内广播说的是“中国台北队”，NHK电视台播出画面配的字幕也是“中国台北”，但NHK的口播解说是“台湾”。他认为，这“就是一个手脚，显然是故意的。”，并建议中方应当与NHK进行交涉，“从一开始就不能对它破坏一个中国的‘随意发挥’听之任之。”

胡锡进上述发言的评论区中，有很多支持的声音，包括认为“:一天不解放台湾，在国际上就得天天吃这种屎”的用户。但也有人用胡锡进最近批评美国佛州公寓倒塌，然后苏州酒店塌了。评判德国水灾，然后郑州水灾来了的网络梗，要求“:老胡，真别说了，我真怕再让你说出点啥事”。

东京奥运会拉开帷幕 情同与共的希望 奥运会圣火在当地时间晚间八点整于国立竞技场点燃。经过了一年的延期，2020年夏季奥运会宣告开幕。体育场的外墙上仍能看到2020的标志。此次东京奥运的主题是前进（Moving Forward）与情同与共（Unity in Diversity）。

东京奥运会拉开帷幕 冷清的会场 新冠疫情的阴影依旧笼罩全球。由于东京在七月初第四度发布“紧急事态宣言”，此次奥运会的开幕及闭幕仪式将史无前例“零观众”，多数赛事也不开放现场观看，以避免奥运成为超级传播事件。

东京奥运会拉开帷幕 奥运前的插曲 国际奥委会主席巴赫与日本德仁天皇一同出席开幕式，法国总统马克龙等多国政要也出席了仪式。就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因在1998年的戏剧表演中开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。

东京奥运会拉开帷幕 闪亮的夜空 虽然无法开放观众入场，东京奥运主办单位仍精心设计了一系列表演。开场即燃放绚丽烟火点燃东京夜空。在国宝级女歌手米希亚献唱国歌《君之代》及多项表演节目结束后，各国代表队开始进场。

东京奥运会拉开帷幕 难民代表队 希腊作为奥运发源地，其代表团依照传统是第一个入场。第二个走入会场的则是国际奥委会难民奥运代表队，由29名运动员组成。这支代表队初次亮相是在2016年的里约奥运。掌旗的运动员手持奥运五环旗，代表全球难民。

东京奥运会拉开帷幕 提倡性别平等 为了在倡导性别平等方面树立榜样，国际奥委会此次鼓励各国代表团派男女两名旗手合举旗帜入场。国际奥委会与国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府发表的联合声明称，东京奥运会是历史上女性参赛比例最高的一届奥运会，女性运动员的比例接近49%。

东京奥运会拉开帷幕 忘了带口罩？ 配合防疫规定，此次选手进场皆佩戴口罩。但塔吉克斯坦以及一些国家的代表队入场时，多数运动员并没有戴口罩。部分选手则是入场坐下后拿下口罩聊天。根据主办方公布的《疫情应对措施手册》，除了用餐、喝水、训练或比赛等时刻，所有选手及工作人员必须随时佩戴口罩。

东京奥运会拉开帷幕 Team D 许多德国运动迷们期待的时刻终于到来！在沙滩排球运动员Laura Ludwig和跳水运动员Patrick Hausding的率领下，超过400名德国运动员走入了会场。此次德国队的队服的主色是绿色与白色，衣服上印着“Team D”（德国队），与过去相比更显休闲随性。

东京奥运会拉开帷幕 “台湾入场” 中华台北队是由男子网球国手卢彦勋及女子举重选手郭婞淳掌旗。此次入场是依照日本五十音顺序，台湾的排序为104位，三十多年来首度比中国早入场。值得关注的是，司仪在唱名时虽然仍以“中华台北”称呼，但NHK主播在直播时直接说出“台湾”，引起台湾民众热议。

东京奥运会拉开帷幕 中国代表队 中国代表团在东京奥运开幕式上的旗手将是中国女排队长朱婷和中国跆拳道奥运冠军赵帅。此次中国的出场顺序是第108位。中国代表队总人数为777人，其中运动员共431人。据中国官媒新华社介绍，东奥是中国体育代表团境外参赛规模最大的一届奥运会。

东京奥运会拉开帷幕 拜登夫人率队出征东奥 美国与法国代表团分别排在倒数第三及第二进场。这是为了让两队为2028洛杉矶奥运以及2024巴黎奥运做宣传。美国代表团数众多，共派出613人参赛，规模仅次于1996年亚特兰大奥运会时的646人。美国第一夫人吉尔·拜登站在看台上为选手喝彩。

东京奥运会拉开帷幕 东道主登场 奥运开幕式进入第一个高潮：东道国日本的代表队选手最后进场。紧接着是东京奥运组委主席桥本圣子及国际奥委会主席巴赫的致辞。两人皆对日本民众表达感谢之情，让奥运在新冠疫情之下仍能在日本举行。最后由日本德仁天皇宣布2020东京奥运会正式开幕。

东京奥运会拉开帷幕 点燃东京奥运圣火 开幕会的最后一个环节，奥运圣火抵达会场后，由柔道奥运冠军野村忠宏及女子摔角奥运冠军吉田沙保里接过圣火，接着传给知名棒球运动员长岛茂雄、王贞治和松井秀喜；随后依序传给医护人员、残奥运动员、地震灾区儿童，最后由网球天后大阪直美点燃了奥运火炬。

东京奥运会拉开帷幕 场外的抗议活动 虽然东京奥运场内“零观众”，但场外聚集了大批抗议人潮。在奥运开幕式举行的同日，国立竞技场不远处有许多反对举办奥运的民众拉起布条抗议，举牌内容包括“奥运会杀死穷人”， 要求取消东奥。抗议人士认为不该在疫情尚未平息的情况下举办奥运。日本警方出动大批警力到场维持秩序。



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