东京奥运开幕 引中国网民疯狂吐槽

“艺术可以接地气，但请不要接地府”成为了中国社交网络上针对东京奥运后开幕式的热门评论。但是，中国民众对开幕式的“阴间”印象，其实部分是基于不实信息。此外，“NBC奥运转播中使用问题地图”以及NHK对来自台湾代表团的叫法也获得“锐评”。
（德国之声中文网）东京奥运会开幕式，让诸多中国网民集体进入吐槽模式。#东京奥运会开幕式迷惑行为， “东京奥运会开幕式上有哪些让人看不懂的细节”，“东京奥运会开幕式，史上最惨奥运会”等等话题，占据着微博、知乎等中国社交媒体的版面。吐槽网民普遍的意见是，此次东京奥运会的开幕式更像是“开墓式”，许多人喊出：“艺术可以接地气，但请不要接地府”。
中国网民所指的是此次东京奥运会开幕式众多舞蹈节目中，对于中国观众的感官来说“阴间味”比较浓的几个节目。包括反应新冠疫情期间运动员的艰难处境，以及悼念新冠病毒死者的日本特色舞蹈。总体来说，此次东京奥运会开幕式尝试的是走人文关怀路线，不仅安排了为全世界新冠死者默哀的时间，还把全世界与新冠病毒做斗争的心理历程具象化，用肢体语言和舞台效果表现出人们在面对病毒侵袭时的脆弱和坚强，悲观与乐观，绝望与希望。
虽然也有许多中国网民表示理解东京奥运会开幕式的理念，并给予赞扬，但在中国社交媒体上，这种声音并不是主流。新浪微博的话题：#东京奥运会开幕式迷惑行为#在24小时内吸引了7764万次阅读，引发4.1万次讨论。参与讨论的民众多表示如果不听解说，根本看不懂东京奥运会的开幕式。名为“一顿只吃一点儿”的用户表示：“这样的艺术对于地球来说实在为时尚早”。许多用户纷纷转发“艺术可以接地气，但请不要接地府， 艺术可以有灵魂，但是不能有鬼魂，艺术可以有灵气，但是不能有灵异， 艺术是送给观众，而不是送走观众， 艺术来源于灵感，不能来源于灵堂 艺术可以很冷门，但真不能太邪门 。 艺术可以超越人，但不能超度人。艺术不分国界，但分阴阳”这条东京奥运会催生的热门评论。
与此同时，许多有关此次奥运会开幕式上“阴间”味太浓的图片和视频资料在中国社交媒体上被大量转发。仔细观察，会发现许多被传图片并不是来自此次奥运开幕式。问答式社交媒体知乎的一个名为“PureWhite”的用户，以“被误解的奥运会开幕式，被营销号掌控的互联网情绪”为主题发起公开讨论。指出许多中国网民疯传的“瘆人”图片，其实来自六天前的一款奥运会特别节目“東京2020 NIPPON wassai”。
讨论的发起者“PureWhite”指出：这场节目的内容，我觉得用“阴间”形容并不合适。因为这是一个时长为50+分钟的歌舞视频。用短短几十帧的gif图片的刻板印象加给它并不合适。她分析称：“许多人并没有了解图片的来源，更或许他们根本就没有观看开幕式，仅仅通过营销号提供的信息，并没有经过更多的思考，根据评论的风向就形成了对开幕式的印象。再凭借互联网信息流，经过种种社交媒体的传递，并没有出现在开幕式上的节目转眼间变成了奥运会开幕式阴间节目的代表。”。作者认为，造成大量不实信息被疯转的原因是“营销号不仅擅长捏造事实，更擅长于煽动情绪。”
在东京奥运会开幕式进行的同时，煽动情绪的还远不止谋求博眼球的营销号。环球时报主编胡锡进在开幕式直播期间发表“环时锐评”，号召民众“睁大眼睛，阻止一些势力借东奥会舞台做手脚”。
胡锡进所指的“手脚”包括美国NBC电视台转播奥运会开幕式时插播了一张残缺的中国地图，并称“可以确认，这张图是NBC在转播时加上的，不是日本奥组委安排的对外现场电视画面（NHK）自带的。”胡锡进指出：在推特上有人说，NBC在中国队出场时还配了攻击中国的解说，要求观众“不要忘记香港和新疆”。对此他评论称：“NBC长期对中国这样恶毒，也有人在推特上批评NBC的这种做法。”
另外，胡锡进还在评论中指出：中国台北队出场时，《环球时报》找到的视频显示，场内广播说的是“中国台北队”，NHK电视台播出画面配的字幕也是“中国台北”，但NHK的口播解说是“台湾”。他认为，这“就是一个手脚，显然是故意的。”，并建议中方应当与NHK进行交涉，“从一开始就不能对它破坏一个中国的‘随意发挥’听之任之。”
胡锡进上述发言的评论区中，有很多支持的声音，包括认为“:一天不解放台湾，在国际上就得天天吃这种屎”的用户。但也有人用胡锡进最近批评美国佛州公寓倒塌，然后苏州酒店塌了。评判德国水灾，然后郑州水灾来了的网络梗，要求“:老胡，真别说了，我真怕再让你说出点啥事”。
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推迟了一年的东京奥运会本周五开幕。但是，开幕式暴露出了一点：国际奥委会根本没有从新冠疫情大流行中吸取教训。德国之声奥运记者Sarah Wiertz认为，奥委会错失了释放一个重要信号的机会。