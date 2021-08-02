东京奥运：奥林匹克精神与民族主义

（德国之声中文网）在洛杉矶就读理科硕士的来自河南的张同学说自己原本没有关注奥运会，就在奥运会开幕前几天，美国的新冠确诊人数再次开始攀升，她的家乡则遭受了百年一遇的水灾。她忙得连开幕式在哪一天都不知道。但这几天来，几个中国留学生微信群里讨论奥运项目的热情愈发高涨，她也不自觉投入到比赛中去。

"我原本想的是中国拿多少块金牌都不重要，这几年中国的发展也挺好的，早就不是当年的'东亚病夫'了，也不怎么需要奥运奖牌来证明自己，"她在接受德国之声采访时表示，"但群里的人都日本鬼子、韩国棒子地叫，说美国人是丑国人，骂台湾人是蛙蛙。我一开始还说他们这样太不尊重人了，但这几天，我发现我自己也小日本，日本鬼子地叫。"

张同学惊讶于奥运比赛的氛围可以让"更高、更快、更强"被高度政治化，但这段时间，只要打开中国的社交软件，无论是微博还是豆瓣还是抖音，都一定会被推送大量和中国运动员有关的新闻。金牌数量常年在首页上，而运动员无论是夺冠，还是丢失了热门项目的金牌，都会成为热搜，也会成为朋友圈里的热门讨论话题。

东京奥运会拉开帷幕 情同与共的希望 奥运会圣火在当地时间晚间八点整于国立竞技场点燃。经过了一年的延期，2020年夏季奥运会宣告开幕。体育场的外墙上仍能看到2020的标志。此次东京奥运的主题是前进（Moving Forward）与情同与共（Unity in Diversity）。

东京奥运会拉开帷幕 冷清的会场 新冠疫情的阴影依旧笼罩全球。由于东京在七月初第四度发布“紧急事态宣言”，此次奥运会的开幕及闭幕仪式将史无前例“零观众”，多数赛事也不开放现场观看，以避免奥运成为超级传播事件。

东京奥运会拉开帷幕 奥运前的插曲 国际奥委会主席巴赫与日本德仁天皇一同出席开幕式，法国总统马克龙等多国政要也出席了仪式。就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因在1998年的戏剧表演中开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。

东京奥运会拉开帷幕 闪亮的夜空 虽然无法开放观众入场，东京奥运主办单位仍精心设计了一系列表演。开场即燃放绚丽烟火点燃东京夜空。在国宝级女歌手米希亚献唱国歌《君之代》及多项表演节目结束后，各国代表队开始进场。

东京奥运会拉开帷幕 难民代表队 希腊作为奥运发源地，其代表团依照传统是第一个入场。第二个走入会场的则是国际奥委会难民奥运代表队，由29名运动员组成。这支代表队初次亮相是在2016年的里约奥运。掌旗的运动员手持奥运五环旗，代表全球难民。

东京奥运会拉开帷幕 提倡性别平等 为了在倡导性别平等方面树立榜样，国际奥委会此次鼓励各国代表团派男女两名旗手合举旗帜入场。国际奥委会与国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府发表的联合声明称，东京奥运会是历史上女性参赛比例最高的一届奥运会，女性运动员的比例接近49%。

东京奥运会拉开帷幕 忘了带口罩？ 配合防疫规定，此次选手进场皆佩戴口罩。但塔吉克斯坦以及一些国家的代表队入场时，多数运动员并没有戴口罩。部分选手则是入场坐下后拿下口罩聊天。根据主办方公布的《疫情应对措施手册》，除了用餐、喝水、训练或比赛等时刻，所有选手及工作人员必须随时佩戴口罩。

东京奥运会拉开帷幕 Team D 许多德国运动迷们期待的时刻终于到来！在沙滩排球运动员Laura Ludwig和跳水运动员Patrick Hausding的率领下，超过400名德国运动员走入了会场。此次德国队的队服的主色是绿色与白色，衣服上印着“Team D”（德国队），与过去相比更显休闲随性。

东京奥运会拉开帷幕 “台湾入场” 中华台北队是由男子网球国手卢彦勋及女子举重选手郭婞淳掌旗。此次入场是依照日本五十音顺序，台湾的排序为104位，三十多年来首度比中国早入场。值得关注的是，司仪在唱名时虽然仍以“中华台北”称呼，但NHK主播在直播时直接说出“台湾”，引起台湾民众热议。

东京奥运会拉开帷幕 中国代表队 中国代表团在东京奥运开幕式上的旗手将是中国女排队长朱婷和中国跆拳道奥运冠军赵帅。此次中国的出场顺序是第108位。中国代表队总人数为777人，其中运动员共431人。据中国官媒新华社介绍，东奥是中国体育代表团境外参赛规模最大的一届奥运会。

东京奥运会拉开帷幕 拜登夫人率队出征东奥 美国与法国代表团分别排在倒数第三及第二进场。这是为了让两队为2028洛杉矶奥运以及2024巴黎奥运做宣传。美国代表团数众多，共派出613人参赛，规模仅次于1996年亚特兰大奥运会时的646人。美国第一夫人吉尔·拜登站在看台上为选手喝彩。

东京奥运会拉开帷幕 东道主登场 奥运开幕式进入第一个高潮：东道国日本的代表队选手最后进场。紧接着是东京奥运组委主席桥本圣子及国际奥委会主席巴赫的致辞。两人皆对日本民众表达感谢之情，让奥运在新冠疫情之下仍能在日本举行。最后由日本德仁天皇宣布2020东京奥运会正式开幕。

东京奥运会拉开帷幕 点燃东京奥运圣火 开幕会的最后一个环节，奥运圣火抵达会场后，由柔道奥运冠军野村忠宏及女子摔角奥运冠军吉田沙保里接过圣火，接着传给知名棒球运动员长岛茂雄、王贞治和松井秀喜；随后依序传给医护人员、残奥运动员、地震灾区儿童，最后由网球天后大阪直美点燃了奥运火炬。

东京奥运会拉开帷幕 场外的抗议活动 虽然东京奥运场内“零观众”，但场外聚集了大批抗议人潮。在奥运开幕式举行的同日，国立竞技场不远处有许多反对举办奥运的民众拉起布条抗议，举牌内容包括“奥运会杀死穷人”， 要求取消东奥。抗议人士认为不该在疫情尚未平息的情况下举办奥运。日本警方出动大批警力到场维持秩序。



欧美勾结 欺负中国？

在采访中，张同学仍然对日本选手桥本大辉在男子体操全能决赛中战胜中国选手肖若腾夺得金牌而愤愤不平。她说在几个留学生微信群里，光这个话题就聊了好几百条留言。她觉得这是中国在世界上缺乏话语权，被欧美国家联手欺负甚至打压的证据，说自己"气得掉了眼泪，连白天实习的时候都心不在焉。"

7月29日，国际体操联合会（FIG）在官方推特上发布声明，特别公布了桥本大辉的跳马打分详情，称以此证明裁判这次的评判是"公正和准确的"。声明的最后表示，FIG可以确认桥本大辉的14.7分得分是正确的，符合打分规则。最终排名亦是如此。也有人在网络上公布说当时打分的裁判中有中国裁判李敬，证明中国并非对该项目的打分毫无话语权。但这些让张同学更加生气了，在她看来，这更加证明了欧美国家之间"互相勾结，垄断了话语权，中国要成为世界强国真的太难太难了"。

中国体操名将肖若腾在比赛中

张同学也在采访中提到了她的两位美国室友对奥运会似乎并不关心。她有时候和他们讨论美国队的表现，发现他们连美国队得了几块金牌都不知道。"我们公寓的客厅里有电视，可以收看NBC的奥运转播，但是他们很少看，只有少数几项感兴趣的运动才会看几眼。"

美国体操名将、上届奥运会四枚金牌得主西蒙·拜尔斯（Simone Biles）在体操团体决赛中，仅比完一项跳马就退赛。当时，张同学正在看中国网络媒体上由何可欣解说的直播，直播时，中国网民的留言大多数是不理解又幸灾乐祸的，有人揣测拜尔斯怀孕了，也有人觉得她在团体比赛中退出是为了保证自己的单项决赛，许多人都说她自私，亦表示中国绝对不会出现这样没有集体主义精神的运动员。

事后，张同学询问了她的美国室友怎么看这件事，其中一位室友麦克直截了当地说，这是拜尔斯的自由，她觉得自己的心理状态不适合比赛的话就应该退赛，没有人有权利指责她，她也不需要向任何人道歉。另一位室友苏珊则说拜尔斯这么做是勇敢的，苏珊提到了游泳健将菲尔普斯饱受焦虑和抑郁症困扰的经历，还表示这些有名的运动员身上背负了太多的压力，人们过去只看到他们光鲜的一面，现在可以拿到他们痛苦的一面，是认知上的进步。

拜尔斯宣布退赛震惊体坛

张同学说，和室友聊天给了她一个全新的看问题的视角。即使在美国，也有指责拜尔斯是逃兵的声音。但她搜索《纽约时报》等许多美国主流媒体报道后发现，对于拜尔斯退赛都表示支持，而且认可她对于心理健康的重视。美国体操协会（USA Gymnastics）亦在一份声明中表示，"全心全意"支持拜尔斯的决定。

"这几天，我在网上看到大家对于输掉的运动员的谩骂，特别是输给日本运动员的乒乓球选手刘诗雯，和输给台湾选手的羽毛球男双队员，会想他们是不是像拜尔斯一样也有自己的苦衷，他们有没有输球，或者退出比赛的权利？我觉得在目前，中国的运动员应该还是没办法随便退出比赛的，大家都还记得2008年刘翔被网暴的情景。但我感觉一切慢慢会好起来。"张同学表示。

奥运"点燃抗日情怀"

在得克萨斯州就读的来自湖南的李同学和她的美国籍丈夫亦在看奥运会比赛时产生分歧。李同学说："一开始，我要求他和我一样支持中国队，如果美国队赢了中国队，我还会责怪他。但后来我意识到他好像真的不是很在意奥运会比赛的输赢，也不会像我一样，自己国家拿了金牌听到国歌就特别热血沸腾。这两天，我也开始觉得最近奥运会的一些言论有点可怕。"

李同学所说的可怕言论大多来自互联网上，她觉得这届奥运会中，网络上弥漫的爱国情绪，民族主义情绪比往年更多。她回忆起里约奥运会时，中国队迟迟得不到首金，人们都非常焦虑。这届奥运会中国队表现不错，但嘲笑讽刺甚至网暴其他国家运动员的行为却层出不穷。网民们有组织地去Instagram等社交软件上@战胜中国选手的桥本大辉和国际体操联合会的裁判，发侮辱性的图片。也有许多人把战胜中国选手的伊藤美诚的照片经过photoshop加工成颇具侮辱性的表情包。她的照片下有许多辱骂的评论，说她"一脸阴险奸人相"，"是典型日本鬼子军国主义的脸"。蹦床比赛，中国运动员得到了银牌，虽然比赛中大多数指标都是机器打分，而机器显示金牌得主滞空时间更久，但是网民们仍然认为是裁判主观的打分不公平让中国丢了金牌。

日本乒乓球选手伊藤美诚与搭档战胜中国对手 赢得混双金牌

"我看到平时说话很温柔的同学发朋友圈说点燃了自己的抗日情怀，有点不寒而栗，"李同学表示道。她也目睹了一些本国网民和媒体被网暴，被指责不够爱国，包括在体操比赛后引用打分标准表示肖若腾应该被扣分的网友。甚至连夺得金牌的杨倩亦因为曾在微博上晒出自己的耐克鞋而被谩骂不够爱国。"网友太疯狂了，这样的情绪很危险，按照他们的标准，我也有可能发布了一些'不够爱国'的言论，我都不敢在网上发言了。"

李同学私下查看了选手们的社交软件，她发现，当网民们视其他国家的选手如敌人时，其实很多不同国籍的选手之间感情都不错，会互相鼓励。这次获得奥运女子体操全能冠军的美国选手Sunisa Lee还发了和中国体操队员的合影。

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