东京奥运：因“政治抗议”姿态  运动员可能受罚 

因在颁奖仪式上涉嫌“政治”抗议，美国铅球运动员拉文·桑德斯可能面临东京奥运会首次“政治”处罚。
（德国之声中文网）25岁的美国铅球运动员拉文·桑德斯(Raven Saunders)日前（8月1日）在决赛上摘得银牌。领奖时，她双手交叉置于头顶，做出 “X手势 ” ，声援 "被压迫人民 "的权利。
本周一上午， 国际奥林匹克委员会表示，已着手调查此事。 发言人亚当斯（Mark Adams）称，国际奥委会正与世界田径协会（WA）和美国国家奥委会联系。奥运会前，美国奥委会曾表示，若出现抗议行为，不会考虑制裁本国运动员。
桑德斯是黑人，公开致力于声张 “PoC”（有色人种）和LGBTQ（同性恋、双性恋、变性人和同性恋）群体权益。在奥运会决赛中，她佩戴诡异面具、头发染色浓烈鲜亮，亮相抢眼。
此前，国际奥委会已软化针对奥运会期间政治抗议行为的严格立场，容忍比赛前的和平表达。在国际奥委会默许下，德国曲棍球队长洛伦茨（Nike Lorenz）得以在击棍上系彩虹带比赛。与此同时，国际奥委会禁止在颁奖仪式上有任何政治抗议行为。
（体育新闻社）
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香港羽毛球选手伍家朗在东京奥运的一场球赛中，因身穿一身黑衣上场，身上也未见任何香港区旗的标志而引发讨论。伍家朗解释，因与球衣赞助商合约完结，现属于“自由身”而必須自備球衣出賽，且无法未经授权使用香港区旗。
“艺术可以接地气，但请不要接地府”成为了中国社交网络上针对东京奥运会开幕式的热门评论。但是，中国民众对开幕式的“阴间”印象，其实部分是基于不实信息。此外，“NBC奥运转播中使用问题地图”以及NHK对来自台湾代表团的叫法也获得“锐评”。