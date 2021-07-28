 东京奥运：因“政治抗议”姿态  运动员可能受罚  | 足坛体坛 | DW | 02.08.2021

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足坛体坛

东京奥运：因“政治抗议”姿态  运动员可能受罚 

因在颁奖仪式上涉嫌“政治”抗议，美国铅球运动员拉文·桑德斯可能面临东京奥运会首次“政治”处罚。  

Olympia | Tokio 2020 | Raven Saunders

拉文·桑德斯(Raven Saunders)日前（8月1日）在领奖时双手交叉置于头顶，声援 "被压迫人民 "的权利。

（德国之声中文网）25岁的美国铅球运动员拉文·桑德斯(Raven Saunders)日前（8月1日）在决赛上摘得银牌。领奖时，她双手交叉置于头顶，做出 “X手势 ” ，声援 "被压迫人民 "的权利。 

本周一上午， 国际奥林匹克委员会表示，已着手调查此事。 发言人亚当斯（Mark Adams）称，国际奥委会正与世界田径协会（WA）和美国国家奥委会联系。奥运会前，美国奥委会曾表示，若出现抗议行为，不会考虑制裁本国运动员。 

桑德斯是黑人，公开致力于声张 “PoC”（有色人种）和LGBTQ（同性恋、双性恋、变性人和同性恋）群体权益。在奥运会决赛中，她佩戴诡异面具、头发染色浓烈鲜亮，亮相抢眼。        

  

此前，国际奥委会已软化针对奥运会期间政治抗议行为的严格立场，容忍比赛前的和平表达。在国际奥委会默许下，德国曲棍球队长洛伦茨（Nike Lorenz）得以在击棍上系彩虹带比赛。与此同时，国际奥委会禁止在颁奖仪式上有任何政治抗议行为。 

  

（体育新闻社） 

  

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