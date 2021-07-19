东京奥运即将开赛 与奥运相关的确诊增加

(德国之声中文网）7月17日，东京奥组委官员宣布，奥运村出现首例新冠病毒阳性病例，并称该确诊病例并非参赛选手，已经被转移至奥运村外的酒店进行隔离治疗。次日，东京奥组委又报告奥运村中两名运动员新冠检测呈阳性，为东京奥运村内首次有运动员确诊新冠。

本周二（7月20日），东京奥运会和残奥会组织委员会发布消息称，新确认9名奥运相关人员的新冠检测结果为阳性，其中有一名从海外入境的运动员，6名居住在日本的奥运外包业务工作人员，还有1名住在日本国内的志愿者。这也是7月1日以来首次有志愿者测出阳性。

至此，东京奥组委公布的感染新冠病毒的奥运相关人员累计达67人。

专家担心、民众反对

东京奥运会期间将有总共约1.8万人居住在奥运村。国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)上周说，测试和隔离方案将使奥运会参与者感染日本居民的风险为 "零"。

对此，伦敦大学国王学院人口健康研究所前主任涉谷健二(Kenji Shibuya)不敢苟同。他说， 奥运村的防疫泡泡已经在某种程度上 “破裂”，并构成了向普通民众传播感染的风险。他最大的担忧是在奥运村内部或其他住宿地出现聚集性感染，以及在同当地人接触中出现感染。而边境检测不足以及无法控制人员流动可能加速德尔塔变种的传播。

涉谷还表示，他认为国际奥委会主席巴赫的上述声明与当地的实际情况“完全相反”，只会混淆和激怒民众。今年4月，涉谷曾在《英国医学杂志》（British Medical Journal）和他人联合撰文称，由于日本无法遏制新冠病毒传播，奥运会的举办必须“重新考虑”。

据《朝日新闻》的一项最新调查，鉴于德尔塔变种扩散，68%的受调查者怀疑，奥运会是否还能 "安全、稳妥地 "举行。55%的受调查者反对举办奥运会，只有33%的人赞成。

日本丰田汽车7月19日宣布，由于对新冠疫情蔓延的担忧在日本与日俱增，东京奥运会召开期间，该公司将不会在日本投放与此次奥运会有关的广告，此外，该公司总裁丰田章男(Akio Toyoda)和其他公司高管将不会出席周五的奥运会开幕式。不过，丰田汽车表示，该公司将继续提供车辆，用来运送运动员和其他访客到东京参加奥运会。丰田汽车2015年与国际奥委会签订了为期八年的赞助协议，价值近10亿美元。

上周六，东京的新增确诊病例达到1410例，创下近六个月的新高。公共卫生专家警告说，季节性因素、流动性增加以及德尔塔变种的传播可能导致东京的确诊病例下个月激增到每天超过2000例，从而可能将该市的医疗系统推向崩溃边缘。

根据路透社的追踪报道，日本只有33%的人至少接种了一剂新冠疫苗，是富裕国家中比率最低的国家之一。自上个月以来，日本疫苗接种力度加大，但最近则因供应和后勤方面的原因有所放缓。

东京奥运场馆

格言加上“更团结”

本周二，正在日本东京召开的国际奥委会第138次全会正式通过，将“更团结”(together)”加入奥林匹克格言中。奥林匹克格言由此变为“更快、更高、更强——更团结”。

日本首相菅义伟本周二在东京一家五星级酒店举行的闭门会议上向国际奥委会成员表示，“世界正面临着巨大的困难，我们可以成功举办奥运会。”他说， 我们将保护日本公众的健康和安全。

东京奥运会本周五开幕。但垒球和足球比赛本周三就将举行。

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