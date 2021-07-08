东京奥运：南非足球员於选手村确诊

（德国之声中文网）南非18日证实，3名在日本东京准备参加奥运会的国家足球队员感染新冠肺炎，包括球员莫扬涅（Thabiso Monyane）和马赫拉西（Kamohelo Mahlatsi）。美联社称，这凸显出东奥在控制疫情上正面临艰难挑战。

来自全球各地的11000名运动员和数千名官员，在疫情中将陆续抵达东京，其中大部分将入住奥运村，度过接下来的三个星期。国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）上周称，运动员将病毒传染给日本人或选手村其他人的风险为零，但这样的说法明显已经受到考验。

奥运官员日前表示，2名运动员和他们的一名职员成为奥运选手村的第一批染疫确诊病例，但当时并未透露人员身份。

南非国家足球队经理西邦（Mxolisi Sibam）透过南非足球协会（South African Football Association）发布声明稿说：「我们在这里有3人确诊，包括2名球员和1名职员。」

西邦表示：「我们每天进行例行检测，...马赫拉西和莫扬涅出现发烧情况，唾液检测呈阳性反应，随後接受鼻腔检测...不幸确诊感染COVID-19。马赫拉西後来也经历相同程序。」西邦说，南非队因此全员隔离，直到确定其他人未染疫再展开训练。

路透社报导，东京奥运足球赛首轮和南非队同组的队伍，还包括墨西哥和法国。为了防疫，东奥将闭门举行比赛。目前东京仍然处于冠状病毒的紧急状态，正持续面临急剧上升的确诊案例。

法新社称，奥运会的官员持续努力淡化奥运会的疫情风险，「人群的混杂和交叉非常有限。我们将风险控制在最低水平，」巴赫周日强调，并说「我们可以确保不同群体之间的传播，几乎是不可能的。」

不过东京居民似乎对奥运选手村的确诊个案感到不安。一名化妆品公司员工告诉法新社：「我以为奥运选手村会更安全，所以我对病毒进到那里感到惊讶。我认为这很危险。」

东京奥组委主席桥本圣子（Seiko Hashimoto）日前表示，如果疫情扩大，她会随时向公众报告。她称「我们在尽全力防止疫情复发。如果疫情最後还是爆发了，我们将启动应急方案。」

（美联社丶路透社等）

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