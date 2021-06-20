 东京奥运会：现场观众上限一万人 | 足坛体坛 | DW | 21.06.2021

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东京奥运会：现场观众上限一万人

国际奥委会主席巴赫希望，即将举行的东京奥运会能成为一个信号：新冠危机能被战胜。现在，主办方针对观众人数等内容做出了规定。

Japan Olympische Spiele 2020 in Tokio

（德国之声中文网）这个数字已经流传了几天，如今得到官方证实：在东京夏季奥运会期间（从7月23日至8月8日），允许最多一万名日本国内观众进入比赛场地。组织方在新闻发布会上宣布了这一消息。然而，如果日本感染数字再次上升，奥运后的比赛也可能闭门举行。

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日本民众对东京奥运的热情度仍在继续下降。日本媒体报道称，大批本已登记注册的志愿者表示届时将无法参加奥运会的服务工作。

距东京夏季奥运会（7月23日-8月8日）开幕仅有两个月之际，美国官方建议国民目前不要去日本。日方则表示，美方的旅行警告不会影响奥运会。

日本民调显示，多数人希望取消7月23日到8月8日的东京奥运会，不过国际奥委会仍坚持举办。东奥开幕倒数78天，这个运动赛事命运仍未卜。

各国运动员们正为奥运会做准备。然而，在本届夏季奥运主办国的日本，这个世上最大体育盛会遇到越来越大阻力。在新冠大流行瘟疫背景下，越来越多的人不希望本届夏季奥运在东京举行。

 "鉴于政府对公共活动的限制，奥运会的观众人数限制定为场馆容量的50%，所有比赛场馆最多只能容纳一万人，"组织方声明说。此前，日本首相菅义伟就表示可以考虑在观众席空置一半的前提下，允许最多一万名名观众入场观看。

早在3月，外国观众已经被原则上排除在外。根据目前的决定，外国人不能入境日本观摩开幕式或观看比赛。原本东京市打算设立6处公众观看点（Public Viewing）的计划也应疫情被取消。很长一段时间来，日本国内对在公园搞公众观看点的设想有很多争议。多月以来的民调显示，日本大多数人反对今年夏季举办奥运

抽签决定门票归属

东京奥组委表示，至今售出大约448万张门票，已经为其中的84万张办理了退款。在人数限制下，预计门票数量将减至大约272万张，这意味着会有另外大约91万人失去观赛的机会，将通过电子抽签决定门票归属。

目前，日本10万人7天平均感染人数已下降到个位数，几天前已取消新冠紧急状态，但日本疫苗接种率相对较低，全国共有2000多万人接种了第一针，覆盖人口16.42%。截至6月21日，只有略多于6%的人口完全接种了疫苗。

国际奥委会预计，运动员的疫苗接种率将超过80%。

(德新社，美联社等）

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