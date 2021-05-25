东京奥运临近 美国官方建议国民不去日本

（德国之声中文网）美国国务院5月24日以新冠疫情严峻为由，对日本发出最高级别的4级旅行警告，建议国民目前不去该国。

日本政府发言人加藤胜信（Katsunobu Kato）就此在东京表示，美方的这一旅游警告不会影响奥运会。他在一次定期简报会上说，"我们认为，美国支持日本努力举办奥运会和残奥会的立场并未改变。"

加藤解释说，美方已告知日方，该建议不影响美国奥运代表队，相关措施不意味着禁令。

东京奥委会主席桥本清子（Seiko Hashimoto）说，她 "不认为这会影响奥运会"。她同时强调，组织者 "将尽最大努力，为以安全为第一的本届奥运会做好准备"。

美国奥林匹克和残疾人奥林匹克委员会（USOPC）在一份声明中称，"相信目前的保障措施将允许安全参与"。美国国务院一名发言人表示，拜登总统 "支持为运动会训练的美国运动员，并为他们自豪，相信他们会依循奥林匹克精神的最佳传统参与比赛"。

不久前，日本首相菅义伟将东京的新冠防疫应急状态延至5月31日。日本国民中已完成疫苗接种的比率目前为2%。

德国外交部也通告，"鉴于持续实施入境限制，建议若非必要目前不去日本旅行"。

正与第四波新冠染疫浪潮作斗争的日本对十多个地区实施紧急状态。《朝日新闻》一项最新调查结果显示，超过80%的受访者反对如期举行奥运会。

（德国体育通讯社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。