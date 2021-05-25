 东京奥运临近 美国官方建议国民不去日本 | 足坛体坛 | DW | 25.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

东京奥运临近 美国官方建议国民不去日本

距东京夏季奥运会（7月23日-8月8日）开幕仅有两个月之际，美国官方建议国民目前不要去日本。日方则表示，美方的旅行警告不会影响奥运会。

Vor den Olympischen Spielen in Tokio

（德国之声中文网）美国国务院5月24日以新冠疫情严峻为由，对日本发出最高级别的4级旅行警告，建议国民目前不去该国。

日本政府发言人加藤胜信（Katsunobu Kato）就此在东京表示，美方的这一旅游警告不会影响奥运会。他在一次定期简报会上说，"我们认为，美国支持日本努力举办奥运会和残奥会的立场并未改变。"

加藤解释说，美方已告知日方，该建议不影响美国奥运代表队，相关措施不意味着禁令。 

东京奥委会主席桥本清子（Seiko Hashimoto）说，她 "不认为这会影响奥运会"。她同时强调，组织者 "将尽最大努力，为以安全为第一的本届奥运会做好准备"。  

美国奥林匹克和残疾人奥林匹克委员会（USOPC）在一份声明中称，"相信目前的保障措施将允许安全参与"。美国国务院一名发言人表示，拜登总统 "支持为运动会训练的美国运动员，并为他们自豪，相信他们会依循奥林匹克精神的最佳传统参与比赛"。

Japan Anti-Olympia-Demonstration in Tokio

图为日本反对奥运会的示威。一项最新调查结果显示，超过80%的受访者反对如期举行奥运会

不久前，日本首相菅义伟将东京的新冠防疫应急状态延至5月31日。日本国民中已完成疫苗接种的比率目前为2%。

德国外交部也通告，"鉴于持续实施入境限制，建议若非必要目前不去日本旅行"。

正与第四波新冠染疫浪潮作斗争的日本对十多个地区实施紧急状态。《朝日新闻》一项最新调查结果显示，超过80%的受访者反对如期举行奥运会。

（德国体育通讯社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

DW.COM

国际奥委会：日本负面舆论会转向

日本民调显示，多数人希望取消7月23日到8月8日的东京奥运会，不过国际奥委会仍坚持举办。东奥开幕倒数78天，这个运动赛事命运仍未卜。  

35万人签名反对举办今夏东京奥运

各国运动员们正为奥运会做准备。然而，在本届夏季奥运主办国的日本，这个世上最大体育盛会遇到越来越大阻力。在新冠大流行瘟疫背景下，越来越多的人不希望本届夏季奥运在东京举行。  

东京奥运开启圣火传递

开启火炬传递标志着日本推迟举办的奥运会进入倒计时。主办方希望借此展现成功办赛的信心。德国之声记者Martin Fritz从东京发来报道。  

日本为何成为东亚的防疫“差生”？

新型冠状病毒在2020年横扫全世界，不只欧美先进国家都无法避免、连素有”卫生大国”之称的日本，该年确诊数也居高不下，一度在2021年1月单日连续破万人。与同处东亚地区的中、台、韩国相比，日本在其它方面的应对是否出现些许不足？  

相关内容

USA Donuts als Belohnung für Geimpfte

如何才能让人们自愿接种疫苗？ 25.05.2021

免费大麻、彩票还有“长生不老”证书：世界各地的人们受到五花八门的鼓励，去接种新冠疫苗。其实，采用这些手段有其严肃背景。

Japan Tokio | Olymympische Ringe

35万人签名反对举办今夏东京奥运 14.05.2021

各国运动员们正为奥运会做准备。然而，在本届夏季奥运主办国的日本，这个世上最大体育盛会遇到越来越大阻力。在新冠大流行瘟疫背景下，越来越多的人不希望本届夏季奥运在东京举行。

Japan | Tokio | Vorbereitungen Olympische Spiele 2021 | Organisatorenkonferenz

国际奥委会主席巴赫日本之行延期 10.05.2021

由于日本国内新冠病例激增，国际奥委会主席巴赫原定5月中旬访问日本的日程延期。

广告

非常德国

新冠时期学习的极限

在德國，許多學童被困在一個看似無止境的封閉環境中，缺乏動力和前景。 14歲的萊昂德羅有時甚至開始懷疑人生。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  