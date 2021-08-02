东京奥运：中国女排无缘8强 传奇教练郎平谢幕

（德國之聲）中國女排於8月2日擊敗阿根廷队後，在東奧的比賽正式結束，帶隊教練郎平賽後和隊員逐一擁抱，有人忍不住落淚，場面動容。這是中國排球代表人物郎平，最後一次帶領女排作戰，她表示自己將「不再執教」。

由郎平帶領的中國女排隊，原本目標是在東奧尋求衛冕冠軍，但7月31日提前出局，無法進入8強賽，創下1984年參加奧運以來的最差戰績。中國女排隊戰績輝煌，先後曾在1984年、2004年和2016年奪得三次奧運冠軍，1988年、1996年、2008年也都有獲得獎牌。

中國排球隊7月31日確定無法進入8強賽時，郎平哽咽對媒體表示：「沒想到這麼早出局，出現這個意外，我負主要責任」，但也強調，不能因為無緣8強就否定隊員們過去兩年的了努力。

「感謝全國球迷，說聲對不起，確實沒打好，球迷們對我們有期待，我作為教練員，工作沒有做好，沒有做到位」，郎平說。

「中國女排是民族象徵」

女排對中國具有極大意義，最廣為人知的是「女排五连冠」，意指中国女排在80年代的世界杯、世锦赛及奥运会上，连续5次夺得世界冠军的辉煌经历，同時也是世界排球史上，首支连续5次夺冠的隊伍，這讓中國感到驕傲。

研究中国与奥运史的香港大学历史系教授徐国琦向德国之声指出，女排對於中國而言是一個民族象徵，是英雄，更是「國家品牌」。「女排五连冠」大大增加了中國人的民族自信心，中国女排成为一个时代的偶像。

他表示，中国很多影視作品都是以女排做為題材，像是改編自中国国家女子排球队，由陳可辛執導的《奪冠》以及由谢毅航执导的電視劇《青春抛物线》，內容也是與排球有關的勵志故事。

因此，女排在中國被寄予厚望，今年卻以參奥以來的最差战绩结束东奥之旅。中國官媒《人民日報》7月30日曾評論寫道：「彻底卸掉冠军包袱，跟对手好好拼一场，享受奥运会比赛，这又何尝不是中国女排的另一种成长？中国女排之所以为人们所称颂，不只是顺境时乘风破浪，更在于逆境中倔强地昂起头。」

郎平2日受訪時則坦言，「球隊包袱太重，一旦場上局面不如自己想像，就開始懷疑自己，或者精力不夠集中」。從這些談話都能一窺代表中國「民族象徵」的女排參賽壓力有多大。

《新華社》評論稱，雖然這次奧運止步八強，「但『硬核』队伍坚强的外表之下，其实也有伤病，也有更新换代，也有波峰波谷……。」並稱女排精神是时代的产物，被时代赋予特殊含义，成为时代的主旋律，超出体育范畴，「不仅是中国体育的一面旗帜，更是整个民族锐意进取、昂首前进的精神动力」。

郎平最後一役

8月2日的比賽，是郎平最後一次出賽，接下來她將不再執教。今年60歲的郎平，堪稱是體壇的傳奇人物，她憑藉強勁而精確的扣殺而有「鐵榔頭」的稱號。2日，她對媒體表示，帶領中國女排的这8年非常精彩，並說：「我看着中国女排成长，我们也夺得了奥运会的冠军，世界杯的冠军，拿到各个比赛的奖牌，应该说还是很完整的，除了这一届有一点遗憾。」

郎平說，未來希望能從事排球运动推广工作，另外也会尝试对国际排球运动发展做一些工作，「反正一边休息一边做一点轻松的事情」。她也對家人表示感谢，並說：「那么长的时间容忍我投入到排球事业当中，他们等了很久，我应该赶紧回去多跟他们在一起，有一些美好的时光。我的很多朋友也在等待我」。

郎平幾乎一生都在排球場上揮灑汗水，從球員一路當到教練，對外總是展現強悍的一面，但有媒體稱，她其實非常渴望平凡的生活。郎平在當球員期間表現精湛，於1980年代作為主力球員，並在1985年成功達成「五連冠」後退役，與同是排球選手的白帆結婚、遠赴美國。

曾遭批「賣國賊」

在美國期間，郎平曾在學校讀書兼任教職，2005年接受美国女排邀请出任美方主教练，3年後，在2008年的北京奧運上，郎平率领美国女排，在胡锦涛亲自观战的情况下擊敗中国女排，引发争论。當時，郎平遭中國球迷批評「賣國賊」，甚至有人指责郎平「叛国」，不過當時也有評論稱，这是正常的体育交流，与政治无关。

當時最廣為關注的是围棋「棋圣」聂卫平批評郎平等海外华人教练说，「别忘了，你们也是中国人」。據媒體報道，當時郎平曾回應：「我是一名職業教練，執教美國隊只是一份職業，並不是為了擊敗中國。」並表示，只是希望能為排球事業做出點貢獻。

不過，幾年後郎平擺脫「叛國」的批評聲，轉變成中國英雄。跟美国队合约到期之后，她離開美國，也為第一段婚姻劃下句點。郎平回到中國後，重新打造國家女排隊，在里約奧運中帶領中國女排在睽違12年後再奪奧運金牌。而在里約奪冠後，郎平也成為中國女排史上首位以球員和主教練身份奪得奧運金牌的人。

郎平2016年再次步入婚姻，與中國社科院教授王育成再婚。朗平曾向媒體透露，平時忙碌，與家人的相聚時間非常少，這次決定離開女排，也是希望和家人有更多相處時間。

在接受《新华社》采访时，郎平表示，她执教女排就是因为热爱和梦想，但是现在她想做的一切的都已经做完了。她說：「这些年，我对于排球的梦想也实现得差不多了。我不能再追求了，这年龄也追求不下去了，」郎平說：「我一次次离开家，都是义无反顾地去奔事业。我觉得其实对家人真的很亏欠，也希望到这个年龄收一收。」

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