东亚青运: 蔡英文"永不妥协" 林佳龙"愿赴北京"

（德国之声中文网）近日，东亚奥林匹克委员会突然决定取消原定于2019年8月台中市主办的首届东亚青年运动会。

在东亚奥林匹克委员会主席、前中国国家体育总局局长刘鹏的主导下，东亚奥林匹克委员会(EAOC) 7月24日在北京召开临时理事会，对停办台中举办2019年第一届东亚青年运动会进行投票，结果是7票（蒙古、韩国、朝鲜、中国大陆、中国香港、中国澳门、刘鹏）赞成，台湾1票反对，日本1票弃权。

东亚奥委会但没有公开指出停办原因。但中国国务院台湾事务办公室表示，取消原因在于台湾"一些政治势力在民进党当局的纵容下推动所谓'东京奥运正名公投'，这公然挑战了奥运模式"，使台中2019年东亚青年运动会面临极大的政治风险和政治干扰"。

国台办还称，历来"反对以政治干预体育"，"取消台中2019年东亚青年运动会，是东亚奥协作出的正确决定"。

停办消息传出后，台湾总统府迅速发声明斥责，矛头直指中国："我们认为这是公然并且手段粗暴地以政治干预体育，对中国的粗暴行径给予严厉谴责"。

台中市长表示"愿走一趟北京"

据中央社报道，台中市长林佳龙周一（7月30日）在台北召开国际记者会，称正式向东亚奥林匹克委员会申复继续主办东亚青年运动会，并期待台湾团结起来，向世界说明这个不合理现象的加害者是中国。

林佳龙今天在台北召开国际记者会，在会中先后用英文、中文念申复书，表示希望让台中市民的声音和诉求能被国际听见，并盼国际社会"了解我们面临打压的处境"。他说，此事引起国际关注，让大家了解中国对台湾的打压是无所不在的。虽然发声不一定会改变结果，但"我们有权发声，即使结果因为强权、霸道而无法改变结果，但应该做我们该做的事"。

他还表示，停办东亚青运对所有会员国家的青年选手来说，都是巨大的打击，期待国际社会能为台湾及选手共同发声，"向EAOC抗议这个不合法也不合理的决议"。

为了让东亚青运能够进行，林佳龙表示不放弃任何机会，"若中国大陆允许，我愿意走一趟北京"。

目前，台中市为了准备东亚青运花费了6.72亿台币。

台湾总统蔡英文在周一说，取消东亚青运对超过2000名运动员造成了影响。她说，尽管面临巨大压力，"但台湾永远不会妥协"。

王凡/达扬（德新社，中央社等）