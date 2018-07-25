 东亚青运: 蔡英文″永不妥协″ 林佳龙″愿赴北京″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

东亚青运: 蔡英文"永不妥协" 林佳龙"愿赴北京"

台湾方面周一表示，已就东亚青运遭停一事向相关奥委会提出申复，表示不放弃任何机会。台中市长林佳龙提醒国际社会，关注“中国对台湾的打压”，明白“这并非单一事件”。

Website der Tai-chung Ostasiatischen Jugendspiele 2019 (Tai-chung East Asian Youth Games)

距离台中市主办的首届东亚青运只有一年之际，东亚奥委员会突然决定取消

（德国之声中文网）近日，东亚奥林匹克委员会突然决定取消原定于2019年8月台中市主办的首届东亚青年运动会。

在东亚奥林匹克委员会主席、前中国国家体育总局局长刘鹏的主导下，东亚奥林匹克委员会(EAOC) 7月24日在北京召开临时理事会，对停办台中举办2019年第一届东亚青年运动会进行投票，结果是7票（蒙古、韩国、朝鲜、中国大陆、中国香港、中国澳门、刘鹏）赞成，台湾1票反对，日本1票弃权。

China Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrates in Peking | Sprecher An Fengshan (picture-alliance/Photoshot/Chen Yehua)

国台办表示，取消原因在于“东京奥运正名公投”

东亚奥委会但没有公开指出停办原因。但中国国务院台湾事务办公室表示，取消原因在于台湾"一些政治势力在民进党当局的纵容下推动所谓'东京奥运正名公投'，这公然挑战了奥运模式"，使台中2019年东亚青年运动会面临极大的政治风险和政治干扰"。

国台办还称，历来"反对以政治干预体育"，"取消台中2019年东亚青年运动会，是东亚奥协作出的正确决定"。

停办消息传出后，台湾总统府迅速发声明斥责，矛头直指中国："我们认为这是公然并且手段粗暴地以政治干预体育，对中国的粗暴行径给予严厉谴责"。

台中市长表示"愿走一趟北京"

据中央社报道，台中市长林佳龙周一（7月30日）在台北召开国际记者会，称正式向东亚奥林匹克委员会申复继续主办东亚青年运动会，并期待台湾团结起来，向世界说明这个不合理现象的加害者是中国。

DW.COM

距离台中市主办的首届东亚青年运动会只有一年之际，东亚奥林匹克委员会突然决定取消。一桩体育盛事被卷入政治旋涡，也折射中国对台外交战烽火“无远弗届”。 (25.07.2018)

台湾改名浪潮继续蔓延，下周举行的巴黎同志运动会也不倖免。台湾代表队原订以「台湾」之名参赛，并将举国旗进场，但如今恐怕两者都要落空。 (26.07.2018)

林佳龙今天在台北召开国际记者会，在会中先后用英文、中文念申复书，表示希望让台中市民的声音和诉求能被国际听见，并盼国际社会"了解我们面临打压的处境"。他说，此事引起国际关注，让大家了解中国对台湾的打压是无所不在的。虽然发声不一定会改变结果，但"我们有权发声，即使结果因为强权、霸道而无法改变结果，但应该做我们该做的事"。

他还表示，停办东亚青运对所有会员国家的青年选手来说，都是巨大的打击，期待国际社会能为台湾及选手共同发声，"向EAOC抗议这个不合法也不合理的决议"。

为了让东亚青运能够进行，林佳龙表示不放弃任何机会，"若中国大陆允许，我愿意走一趟北京"。

目前，台中市为了准备东亚青运花费了6.72亿台币。

台湾总统蔡英文在周一说，取消东亚青运对超过2000名运动员造成了影响。她说，尽管面临巨大压力，"但台湾永远不会妥协"。

王凡/达扬（德新社，中央社等）

相关内容

Olympia Rio 2016 Eröffnungsfeier Taiwan Team

东亚青运被取消　两岸互斥政治干预体育 25.07.2018

距离台中市主办的首届东亚青年运动会只有一年之际，东亚奥林匹克委员会突然决定取消。一桩体育盛事被卷入政治旋涡，也折射中国对台外交战烽火“无远弗届”。

Taiwan Gay Games

又要改名？同志运动会「台湾」变「台北」 26.07.2018

台湾改名浪潮继续蔓延，下周举行的巴黎同志运动会也不倖免。台湾代表队原订以「台湾」之名参赛，并将举国旗进场，但如今恐怕两者都要落空。

Taiwan Gay Games

巴黎办同志运动会 「台湾队」举国旗参赛 24.07.2018

蔡英文政府上任以来，因为不承认「九二共识」，遭到中国在国际社会上几乎全面封杀。不过8月的世界同志运动会上，「台湾队」将举国旗进场。

媒体看中国

Stromleitungen in Wolmirstedt (picture-alliance/P.Gercke)

德语媒体：中国人会掐断我们的电网？

本周一德国媒体继续聚焦中国公司在德收购被柏林政府阻拦的事件。其中时间上同欧盟与特朗普达成协议、德国汽车暂时逃过一劫的巧合，以及对德国是否正走上贸易保护主义道路的怀疑，是报纸关注的重点。 