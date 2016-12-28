东亚青运被取消　两岸互斥政治干预体育

(德国之声中文网) 东亚奥林匹克委员会(EAOC) 7月24日在北京召开临时理事会，决定取消2019年台中市主办的第一届东亚青年运动会。台中市长林佳龙批评，以政治因素取消主办资格违反奥运精神和奥委会规定，会向东亚运动总会申诉。

公投惹的祸？

台湾的中华奥林匹克委员会开记者会说明事件。副主席蔡赐爵指部分东亚奥委会成员国，因为台湾正进行「2020年东京奥运台湾正名公投」连署，而质疑台湾明年能否顺利举办东亚青运，所以投票决定停办。

他说，中华奥委会主席和秘书长在会议上解释，公投是台湾人民行使法律赋予的权利，现时仍在连署阶段，政府立场是「不鼓励、不怂恿」，但不被大部分成员国接受。

中央社报道，推动公投的「2020东京奥运台湾正名行动小组」也发声明回应，称他们并非要求政府或中华奥委会片面地违反现行规定，而是希望当局透过正当的提案与申请程序，重新检讨签署近40年的《洛桑协议》。

1981年，台湾与国际奥委会在瑞士洛桑签署"洛桑协议"，此后确认台湾会以"中华台北"名义参赛。行动小组去年发起公投连署，争取民众支持以「台湾」为名参赛。

府院严辞谴责

东亚青年运动会停办消息传出后，台湾总统府同日迅速发声明严辞斥责，矛头直指中国﹕「我们认为这是公然并且手段粗暴地以政治干预体育，对于中国非理性的国际行为，以及东亚奥林匹克委员会的错误决定，我国表示强烈遗憾，并对中国的粗暴行径给予严厉谴责。」

府方指此决定对筹备多年的台中市政府极不公平，也漠视选手权益。「中国以莫须有的荒谬理由，破坏国际体育赛事的举办，台湾人民不会接受，国际上所有热爱体育的朋友也不会认同。」声明指中国无所不用其极的打压台湾国际空间，呼吁国际社会重视其带来的伤害。「为了全力保障国人权益，政府绝不轻言退让。」

蔡英文翌日(7/25) 也主动发言，除了强调此事「无关蓝绿」，也表明台湾政府会根据合约争取復办，相关的场馆和赛事筹备工作不会停止。

行政院也批评，中国此举「非文明国家作为，而是国际社会的麻烦製造者。」发言人Kolas向传媒透露，政府在大约两周前接到消息主办权可能出现变数，已尽力游说各成员国，但最终无法力挽狂澜。

中国国台办发言人安峰山

国台办﹕正确决定

中国国台办翌日(7/25) 以书面回应事件，把东亚青运取消归咎于公投。

发言人安峰山指﹕「台湾一些政治势力和台独分子，在民进党当局的纵容下推动所谓东京奥运正名公投，公然挑战奥运模式，使台中2019年东亚青年运动会面临极大的政治风险和政治干扰。」

他称中方反对以政治干预体育，但正名公投是挑衅，中方多次表达反对立场，国际奥委会也致函中华台北奥委会表明态度，必须坚持「奥运模式」。他表示，中方一再规劝不要做挑战一个中国原则的事，但「民进党当局」置若罔闻，要对言行承担全部责任。

美国国务院发言人则表示，支持台湾有意义地参与国际组织，再次呼吁各方展开有成果的对话，避免导致情势不稳的行动。

日本投弃权票

东亚奥林匹克委员会有8个会员国﹕中国、香港、澳门、台湾、日本、韩国、朝鲜、蒙古。另外关岛是观察员，没有投票权。这次会议上只有台湾1票反对，日本1票弃权，其余6个地区以及中国籍主席刘鹏一共7票，都支持取消首届东亚青运。

中华奥委会透露，日本代表在会上提出待亚运完结后再讨论此事，但不获采纳。

「东亚青年运动会」的前身是「东亚运动会」，台中市夺得首届赛事的主办权，也是台湾首次举办奥运体系赛事。台中市政府2014年取得主办权至今，已经耗资6.77亿台币筹备。

东亚青运原订2019年8月24日至31日举行，有1500名14至18岁的青年选手参赛。但东亚奥林匹克委员会周二(7/24)的会议，并没有就何时复办作出结论。