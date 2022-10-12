东亚紧张局势加剧 中国探测邻国防御能力

（德国之声中文网）在过去的18个月里，中国的舰船和飞机在日本和韩国的海空边界进行了数百次探测。分析家们认为，中国正在测试美国在亚太地区最重要的两个安全盟友的反应时间和防御决心。

随着中国加强"统一"台湾的努力，分析家们预计该地区发生的干扰和对抗都会增加。

韩国政府在10月初证实，中国军机在2021年期间未经宣布进入韩国防空识别区超过70次。

去年7月，中国海军舰群穿越朝鲜半岛和日本之间的对马海峡，与俄罗斯舰艇联合演习，也引起了广泛的关注。

韩国还在靠近索科特拉岩（Socotra Rock）的地方设立了一个海洋研究站。索科特拉岩在韩国又被称"离於岛"（Ieodo），中国则称之为"苏岩礁"，是一个距离韩国的马罗岛149公里的海下暗礁。它距离最近的中国领土有287公里远，但中国多次主张将其划为中国专属经济区。

图为中国军机在台湾周边海域进行军事演习

中日领土争端

日本与中国长期存在领土争端。中国海警船多次进入尖阁诸岛周围的日本领海。尖阁诸岛在中国被称为"钓鱼岛"，是东海南部一个五个无人居住的岛屿，中国坚持认为它自古以来就是属于中国的领土。

日本军方过去曾在冲绳县南部海域发现中国的海监船和测量船，以及不明身份的潜艇。

专家们认为，中国军方试图确定深水通道，以便在冲突爆发时能让潜艇能够更安全地进入太平洋。

美国众议院议长佩洛西在8月初访问台湾之后，中国向日本冲绳周围的专属经济区发射弹道导弹，日本也同样感到震惊。北京声称台湾自古以来就是属于中国的领土，最终将被中国大陆"统一"，在必要时使用武力。分析人士认为，向日本水域发射导弹是为了对日美援台予以警告。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

恐吓模式

专家们认为，结合北京对台湾的公开威胁，中国这些对周边国家的强势和对各国应对能力的测试实际上是一种恐吓模式，希望吓阻那些有能力抵御北京在东北亚的任何进攻性行动的国家。

新加坡南洋理工大学海洋安全高级研究员布拉德福德（John Bradford）认为， "在所有这些有争议的水域，中国正试图创造一种'新常态'，让所有人都知道他们在那些地方的军事存在。"

他告诉德国之声，"例如，对于尖阁诸岛来说，美日安全条约规定这些岛屿受日本控制。但是，如果中国能够通过在这些水域作业的船只来破坏这一观念，那么就会削弱日方立场的可信度。"

他说，中方的所作所为也是为了测试日本自卫队的反应。他指出，军队"总是喜欢在他们预计要发生战斗的地区进行训练"，以加强战术，确定供应需求和其他战争要素。

美日韩三边联盟

美国、日本和韩国的三边联盟对中国在东北亚的领土野心构成了最大挑战，因此北京不能指望轻而易举地实现占领，尽管中国几年前在南海有争议水域就是那样得逞的。

日本防卫研究所的一名官员说，中国再次试图采用过去的"切香肠战术"，先占领更多海域，然后侵占陆地，削弱对方保卫领土的决心或能力。

天普大学东京校区国际关系副教授布朗（James Brown）指出，在领土边界地区推动强大的军事存在，有助于北京显示"如果愿意，可以让邻国处境艰难"。

他说："韩国和日本的自然资源都非常有限，而且在贸易上严重依赖中国，因此它们必须一边时刻注意抵制，但不能与北京太过对立，否则北京可能回在贸易领域进行报复。"

当韩国部署先进的终端高空防御武器萨德（THAAD）系统，以阻止朝鲜的弹道导弹攻击时，中国就进行了报复：禁止中国公民到韩国度假，对韩国的旅游业造成了毁灭性的打击。

"这种方法很有效。"布朗指出，"当佩洛西访问台湾之后达到首尔时，韩国总统尹锡悦避而不见，就是因为他非常害怕北京的反应。"

"因此，军事和政治压力的结合已经被证明行之有效，中国在未来一定会故伎重演。"布朗说，"这是一个挑战。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。