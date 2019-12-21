东亚三国会晤 年终寻找和解

（德国之声中文网）东亚三国以和解的姿态迈向年终。尽管存在各种对抗，但中日正在相互靠拢，中韩长时间的紧张关系也出现缓和。此外，有迹象显示，日韩正在彼此接近，并有望解决争端。

本周二，中国总理李克强、日本首相安倍晋三和韩国总统文在寅将在成都举行三方会谈，贸易和安全政策预计将是首要议题，其中包括美中贸易战的影响，中日韩自己的自贸协定计划以及有关朝鲜给美国送"圣诞大礼"的威胁。

来自东京的缓和信号

不过，最为引人关注的不是三方会谈，而是此间的双边会晤。在几无交流一年零三个月后，安倍首相和文在寅总统将首次坐下来交谈。两人虽然六月在大阪、11月在东京见过面，但只是握握手，寒暄几句而已。而这一次双方将进行深入沟通。两国媒体虽然有一些怀疑的声音，但仍将此视为改善关系的机遇。

围绕二战及殖民地时期日本在朝鲜半岛强征劳工的赔偿纠纷，东京和首尔方面关系跌入数十年来的最低点。作为对韩国法院判决的反应，日本对出口韩国的半导体材料加强管制，双方先后将对方从贸易伙伴"白名单"上除名。在美国的压力下，韩国在最后一刻才放弃终结与日本交换军事情报的一项协议。

在安倍晋三和文在寅会晤前夕，日本发出了和解信号。日本经济产业省已批准向韩国全面出口光刻胶，这是三种被限制出口的半导体材料的一种。不过，日本经济产业省驳斥了该决定和两国首脑会晤有关的猜测。安倍晋三和文在寅都面对共同的安全伙伴美国的压力。首尔最高法院很快将做出裁决，是否可以强制清算日本在韩企业的资产，以作为二战劳工的赔偿金。一旦法院裁决允许这样做，双方的纠纷必将升级。

为习近平访日做准备

日本首相安倍晋三也想利用访问中国之机，改善与东道主的关系。在美中贸易战的背景下，东京和北京在过去一年半里不断相互靠拢。2018年10月，安倍访问北京并与习近平会面。现在，习近平计划在三月或四月回访东京。这将是中国国家主席12年来首次对日本进行国事访问

据未经证实的消息，日本希望借习近平访日之机和中国签署伙伴关系协议，在今后20年里将双方关系推上一个新台阶。2008年，中日两国曾签署关于全面推进战略互惠关系的联合声明。为准备新的外交文件，安倍在前往成都与李克强总理会晤前，将先去北京和习近平见面。

朝鲜的最后通牒引发忧虑

习近平显然是这次东亚会晤的秘密枢纽。韩国总统文在寅在前往成都前也会先去北京和习近平见面。三年前因韩国部署美国导弹防御系统萨德引起的中韩冲突已经基本化解。12月初，中国外长王毅访问了首尔，并称韩国是"紧密朋友和伙伴"。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？ 4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一切似曾相识 不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始 然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2009年：第二波！ 不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2016年：第四次核试验 2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一年未过又来一发 2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2017年：掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 “导弹强国” 尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 小金，你葫芦里卖的什么药？ 回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。 作者: 雨涵



因此，文在寅和习近平会谈首先将聚焦于朝鲜半岛的局势。中国上周敦促联合国安理会放松对朝鲜的制裁。尽管文在寅曾致力于调停平壤和华盛顿之间的关系，一段时间来，朝鲜领导人金正恩则和韩国保持距离。

习近平和文在寅的会晤正值一个敏感的时间点。朝鲜对美国下了最后通牒，要求其在年终前为裁军谈判的继续拿出解决方案。美国不承认这一期限。一些观察家认为，朝鲜可能至12月25日发射洲际导弹。日本正为朝鲜在新年之际发射导弹做准备，并在日本海部署了两艘配置宙斯盾反导系统的驱逐舰。