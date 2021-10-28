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东中国海主权争端

围绕着钓鱼岛/尖阁列岛，中、日、台三方已经争吵了数十年。近年来，随着在海底发现了油气资源，中日两国又就东海专属经济区的划界问题产生了争议。两国飞机、舰艇也时常在海上遭遇。

钓鱼岛/尖阁列岛、春晓气田、防空识别区，亚洲最大的两个经济体，正在东海这个擂台上互相角力。

This handout picture taken and released by the Japan's Cabinet Public Relations Office via Jiji Press on October 27, 2021 shows Prime Minister Fumio Kishida attending the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit at the prime minister's office in Tokyo. (Photo by Handout / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE VIA JIJI PRESS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

日相公开提人权、台海 北京称抹黑干涉 28.10.2021

日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
04.10.2021/Fumio Kishida (M) bekommt nach seiner Wahl zum japanischen Premierminister im Unterhaus des Parlaments Applaus. Kishida wurde in einer Parlamentsabstimmung formell zum neuen japanischen Premierminister gewählt und löste damit Yoshihide Suga ab. +++ dpa-Bildfunk +++

共同应对中朝 华盛顿向日本新首相重申安保承诺 05.10.2021

日本新任首相岸田文雄当地时间周二（10月5日）同美国总统拜登首次通电话后表示，日美双方确认将努力增强同盟关系及区域合作，应对来自中国和朝鲜不断加大的安全挑战。
N. Korea says it tested newly developed hypersonic missile This photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency on Sept. 29, 2021, shows what the North claims to be a new hypersonic missile being launched from Toyang-ri, Ryongrim County of Jagang Province the previous day. The report came after South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sept. 28 North Korea fired one short-range missile into the East Sea. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-29 07:27:16/

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国 29.09.2021

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
Hand out photo dated July 6, 2020 of The aircraft carriers USS Ronald Reagan (CVN 76) and USS Nimitz (CVN 68) and their carrier strike groups (CSGs) steam in formation. Two US Navy aircraft carriers have resumed rare dual exercises in the South China Sea, the second time this month the massive warships have teamed up in the contested waters. The USS Ronald and USS Nimitz carrier strikes groups, comprising more than 12,000 US military personnel among the two aircraft carriers and their escorting cruisers and destroyers, were operating in the South China Sea as of Friday July 17, the US Pacific Fleet said in a statement. The presence of the Nimitz and Reagan in the South China Sea earlier this month marked the first time two US aircraft carriers have operated together there since 2014 and only the second time since 2001. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton via ABACAPRESS.COM|

中国《海上交通安全法》生效  南海情势或更紧张？ 01.09.2021

中国修订后的《海上交通安全法》于9月1日起正式施行。外界认为新的法规意在收紧对通过中方所谓“管辖海域”的外国船只的控制，但实际效果存疑。 
Italy's Prime Minister Mario Draghi, German Chancellor Angela Merkel, Britain's Prime Minister Boris Johnson, U.S. President Joe Biden, France's President Emmanuel Macron, Canada's Prime Minister Justin Trudeau and Japan's Prime Minister Yoshihide Suga attend a plenary session during G7 summit in Carbis Bay, Cornwall, Britain, June 13, 2021. REUTERS/Phil Noble/Pool

七国集团峰会闭幕 声明猛批中国 13.06.2021

6月13日，G7峰会在英国落下帷幕。在会议公报中，与会领导人花费了大量笔墨向中国喊话，要求维护新疆人权、香港自由、南海及东海稳定，并呼吁缓和台海局势，允许对新冠病毒起源进行独立调查。
Symbolfoto für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan, JEFTA | Verwendung weltweit

欧日声明首提台湾 中方表示强烈不满 28.05.2021

周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。
US President Joe Biden and Japan's Prime Minister Yoshihide Suga walk through the Colonnade to take part in a joint press conference in the Rose Garden of the White House in Washington, DC on April 16, 2021. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

美日发表联合声明 强调台海稳定重要性 17.04.2021

美日领导人在峰会后发表联合声明，表示将共同应对中国的挑战，确保印太地区的自由与和平，并在气候变迁和下一代网络技术上进行合作。声明也强调台海稳定的重要性，鼓励以和平方式解决两岸问题。
1st Japan-Germany 2-plus-2 talks - Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi (2nd from R) and Defense Minister Nobuo Kishi (R) are pictured in Tokyo on April 13, 2021, during a so-called two-plus-two dialogue via teleconference with their German counterparts Heiko Maas and Annegret Kramp-Karrenbauer, the first of its kind. (Kyodo)

面对中国强硬姿态  日德举行二加二会议 13.04.2021

在中国展示海上强权及扩军背景下，日、德两国外长和防长周二（4月13日）同意推进双边安全合作。 
18.04.2018, China: In this aerial view, two J-15 fighter jets of the PLA (People's Liberation Army) Navy prepare to take off from China's aircraft carrier, The Liaoning, followed by destroyers and frigates during a naval exercise in the western Pacific, 18 April 2018. Foto: Stringer/Imaginechina/dpa |

中国航母去太平洋 美国航母进南海 06.04.2021

日本防卫省监测到中国航母“辽宁号”以实战化编队穿过宫古水道前出太平洋，中国海军发言人回应称，航母编队是在台湾周边海域例行训练。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母战斗群也进入到南中国海进行“例行活动”。
FILE PHOTO: Japanese Prime Minister Yoshihide Suga speaks during a meeting of the coronavirus disease (COVID-19) infection control headquarters at the prime minister's office in Tokyo, Japan January 22, 2021. Kazuhiro Nogi/Pool via REUTERS/File Photo

菅义伟盼美日合作缓和两岸局势 04.04.2021

日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。
U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, talks with Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, right, during a meeting at Iikura guest house in Tokyo Tuesday, March 16, 2021. Defense and foreign ministers from the U.S. and Japan are to discuss their concern over China's growing influence in the Indo-Pacific region as the Biden administration tries to reaffirm engagement with its key regional allies. (Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP)

美中爭霸加劇：日本是影武者抑或和事佬？ 18.03.2021

當美國官方兩高官造訪日本，同時表示美日同盟的決心時，日本近來對於中國的指責也開始加強。包括領土到人權爭議等，是否未來會讓中日兩國間嫌隙更深？東京奧運與北京冬奧間的互助友誼是否會消失？
U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, talks with Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, right, during a meeting at Iikura guest house in Tokyo Tuesday, March 16, 2021. Defense and foreign ministers from the U.S. and Japan are to discuss their concern over China's growing influence in the Indo-Pacific region as the Biden administration tries to reaffirm engagement with its key regional allies. (Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP)

德语媒体：在中国面前，美日强硬起来 17.03.2021

美日两国外长和防长刚刚在东京举行了2+2会谈，而在这场会谈中双方商谈的主题正是中国。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。德国《法兰克福汇报》和《南德意志报》分别对此做出分析。
Pentagon press secretary Navy Rear Adm. John Kirby calls on a reporter during a briefing at the Pentagon, Tuesday, Sept. 2, 2014. The Pentagon says the leader of the Somalia-based al-Shabab extremist group was the target of U.S. military airstrikes that struck an encampment and a vehicle Monday night. Kirby said the results of the strike are being assessed and he can't confirm if Somali Ahmed Abdi Godane, the rebel leader, was hit. He says the strike against Godane was conducted by special operations forces with manned and unmanned aircraft firing hellfire missiles and precision-guided munitions. (AP Photo/Susan Walsh)

美国更正“钓鱼台主权支持日本”发言 27.02.2021

美国国防部发言人周五更正本周稍早“在尖阁诸岛主权上支持日本”的发言，并强调美方政策并未改变。
Men help clean debris after the wall of a house collapsed in Kunimi town, north of Fukushima city, northeastern Japan, Sunday, Feb. 14, 2021, following an earthquake Saturday. Residents in northeastern Japan on Sunday are cleaning up clutter in stores and homes after the strong earthquake set off a landslide on a highway, stopped trains and caused power blackouts for thousands of people. (Jun Hirata/Kyodo News via AP)

日本福岛附近7.3级地震 核电设施未受损 14.02.2021

日本福岛以东海域周六夜间发生强烈地震，日本官方表示，此次地震不会引发海啸，震区内的核设施无异常，目前也没有重大人员伤亡的报告。
Lu Siwei is a Chinese human rights lawyer who was informed on January 4 by local authorities in China that he could lose his license. (c) Xudong Guan

12港人案律师卢思位吊照听证 多人遭警带走 13.01.2021

中国维权律师卢思位被强行带入司法厅，其代理律师也被禁止入内。听证会开始前有至少8名到场旁听的律师与异议人士遭警方带走，来自10国的外交官也被拦截。
Bildunterschrift:A Russian Tupolev Tu-95 turboprop-powered strategic bomber flies above the Kremlin in Moscow, on May 7, 2015, during a rehearsal for the Victory Day military parade. A strategic bomber with seven people on board crashed in far eastern Russia on July 14 but its crew apparently managed to parachute out and a search for them was underway, the defence ministry said. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

中俄战机联合巡航 日韩绷紧神经 23.12.2020

继去年7月以后，中俄22日再度实施联合空中巡航，飞越日本海、东海空域，甚至一度进入韩国防空识别区，引起日韩高度警戒。
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