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围绕着钓鱼岛/尖阁列岛，中、日、台三方已经争吵了数十年。近年来，随着在海底发现了油气资源，中日两国又就东海专属经济区的划界问题产生了争议。两国飞机、舰艇也时常在海上遭遇。
钓鱼岛/尖阁列岛、春晓气田、防空识别区，亚洲最大的两个经济体，正在东海这个擂台上互相角力。
日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
日本新任首相岸田文雄当地时间周二（10月5日）同美国总统拜登首次通电话后表示，日美双方确认将努力增强同盟关系及区域合作，应对来自中国和朝鲜不断加大的安全挑战。
根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
中国修订后的《海上交通安全法》于9月1日起正式施行。外界认为新的法规意在收紧对通过中方所谓“管辖海域”的外国船只的控制，但实际效果存疑。
6月13日，G7峰会在英国落下帷幕。在会议公报中，与会领导人花费了大量笔墨向中国喊话，要求维护新疆人权、香港自由、南海及东海稳定，并呼吁缓和台海局势，允许对新冠病毒起源进行独立调查。
周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。
美日领导人在峰会后发表联合声明，表示将共同应对中国的挑战，确保印太地区的自由与和平，并在气候变迁和下一代网络技术上进行合作。声明也强调台海稳定的重要性，鼓励以和平方式解决两岸问题。
在中国展示海上强权及扩军背景下，日、德两国外长和防长周二（4月13日）同意推进双边安全合作。
日本防卫省监测到中国航母“辽宁号”以实战化编队穿过宫古水道前出太平洋，中国海军发言人回应称，航母编队是在台湾周边海域例行训练。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母战斗群也进入到南中国海进行“例行活动”。
日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。
當美國官方兩高官造訪日本，同時表示美日同盟的決心時，日本近來對於中國的指責也開始加強。包括領土到人權爭議等，是否未來會讓中日兩國間嫌隙更深？東京奧運與北京冬奧間的互助友誼是否會消失？
美日两国外长和防长刚刚在东京举行了2+2会谈，而在这场会谈中双方商谈的主题正是中国。东京2+2会谈之后日美对中国发出的言辞要比特朗普时期更激烈。德国《法兰克福汇报》和《南德意志报》分别对此做出分析。
美国国防部发言人周五更正本周稍早“在尖阁诸岛主权上支持日本”的发言，并强调美方政策并未改变。
日本福岛以东海域周六夜间发生强烈地震，日本官方表示，此次地震不会引发海啸，震区内的核设施无异常，目前也没有重大人员伤亡的报告。
中国维权律师卢思位被强行带入司法厅，其代理律师也被禁止入内。听证会开始前有至少8名到场旁听的律师与异议人士遭警方带走，来自10国的外交官也被拦截。
继去年7月以后，中俄22日再度实施联合空中巡航，飞越日本海、东海空域，甚至一度进入韩国防空识别区，引起日韩高度警戒。
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