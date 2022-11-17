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围绕着钓鱼岛/尖阁列岛，中、日、台三方已经争吵了数十年。近年来，随着在海底发现了油气资源，中日两国又就东海专属经济区的划界问题产生了争议。两国飞机、舰艇也时常在海上遭遇。
钓鱼岛/尖阁列岛、春晓气田、防空识别区，亚洲最大的两个经济体，正在东海这个擂台上互相角力。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
随着中国加强“统一”台湾的努力，预计该地区的紧张和对抗会上升。有专家指出，中国目前正在试探美国区域盟友日韩的反应能力和防御决心，同时在政治上和经济上施压。
中国在与西方关系日益紧张的同时，与日本这个邻国之间的气氛也持续紧张。这两个亚洲最大经济体虽然迎来了“邦交正常化”的50周年纪念，但是多年的历史遗留问题和新近出现的矛盾分歧，使得双方之间并没有太多的庆祝热情。
50年前，时任日本首相的田中角荣访问北京，日中两国发表《日中联合声明》，宣布建立正式外交关系。田中角荣的长女田中真纪子回忆当年建交过程时说，她的父亲出于安全考虑不肯带她前往北京。但情况与田中角荣的担忧完全相反，他在中国受到了极为热情的款待。
中共外事工作委员会办公室主任杨洁篪同日本国家安全保障局长秋叶刚男通电话时提出，“当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视”。日本外务省称，上周中国一艘海洋调查船未经许可在日本专属经济区实施科学调查。
日本防卫大臣说这是一次"挑衅"，中俄均称是计划中的联合巡航，美国则认为，中俄军事合作在进一步加深。
中国海军5月3日宣布，辽宁舰航母编队日前在西太平洋海域进行远海实战化训练。日本自卫队本周一（5月2日）观察到包括一艘航母在内的八艘中国海军舰艇通过日本南部冲绳群岛，并在东海起降了舰载直升机。
中国零售业营业额3月衰退3.5%，房地产销售量暴跌1/4，失业率达到5.8%这一两年来最高值；在东海上，货轮平均要排队等待约一星期才能进入上海港装卸。国际货币基金组织警告，中国经济长期趋冷将对全球造成严重影响。
随着严格封锁政策的实施，上海东海老年护理医院发生多起死亡事件。有专家认为，因为科学防疫让位于政治运动，清零政策失去了讨论的空间。
美国总统拜登与日本首相岸田文雄周五举行了线上会谈，双方同意加强在紧迫的经济和安全议题上的合作，包括应对中国扩张、朝鲜导弹和俄罗斯对乌克兰的威胁。
中日防长周一举行视频通话，谈及东海、南海局势，台湾问题等议题。双方一致同意，为避免偶发性冲突，将推进“海空联络机制”，争取在2022年开通“热线”。
日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
中国修订后的《海上交通安全法》于9月1日起正式施行。外界认为新的法规意在收紧对通过中方所谓“管辖海域”的外国船只的控制，但实际效果存疑。
6月13日，G7峰会在英国落下帷幕。在会议公报中，与会领导人花费了大量笔墨向中国喊话，要求维护新疆人权、香港自由、南海及东海稳定，并呼吁缓和台海局势，允许对新冠病毒起源进行独立调查。
周四欧日视频峰会后发表的联合声明中，强调了保持台湾海峡和平与稳定的重要性。这也是欧日声明首次提及台湾，台北方面表示欢迎的同时，北京则表示强烈不满。
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