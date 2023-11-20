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围绕着钓鱼岛/尖阁列岛，中、日、台三方已经争吵了数十年。近年来，随着在海底发现了油气资源，中日两国又就东海专属经济区的划界问题产生了争议。两国飞机、舰艇也时常在海上遭遇。
钓鱼岛/尖阁列岛、春晓气田、防空识别区，亚洲最大的两个经济体，正在东海这个擂台上互相角力。
在澳大利亚方面指责中国海军操作“不安全和不专业”，北京周一作出回应，称澳方言论“与事实完全不符”，并警告堪培拉停止对中国“鲁莽的、不负责任的指责”。不久前刚访华的澳总理阿尔巴尼斯则表示，该事件造成一人受伤，表明军方之间需要沟通护栏。
自北京2014年实施《反间谍法》以来，已有至少17名日本公民被控从事间谍活动遭到拘押。专家指出，这导致企业不愿将员工派往中国，并损害经济和贸易。
福岛第一核电站将经过处理的核废水排入大海的决定，使本已紧张的中日关系进一步恶化。中国境内反日情绪高涨，日本境内一些机构和店铺则接到大量来自中国的骚扰电话。
据白宫方面通报，美、日、韩三国的国家安全顾问6月15日讨论了维护台海稳定、协调东海以及南海事务、朝鲜军备发展计划等议题，并确定了下一步加强合作的举措。
浙江海事局昨天发布航行警告，周二（13日）中午11点半到下午3点在东海海域开展舰载武器及轻武器对海射击训练，禁止驶入。美国、日本、加拿大和法国目前正在菲律宾海举行联合军演。
日媒指出，這是近2年來中國軍艦第11次闖入日本海域。同日，還有2艘中國海警隊船隻也進入兩國的爭議領海。日本防衛省表示已為此向北京表達「嚴正關切」。
中国正在开展“蔡麦会”之后对台湾的大规模军事演习之际，中日海洋事务高级别磋商机制在东京举行新一轮会谈。日本方面表示“怀着极大的兴趣”关注中国在台湾周边的军事行动。
四月二日，日本外相林芳正和中国外长秦刚在北京举行了会谈，这也是中日两国间三年来的首次外长会晤。德语媒体普遍认为，尽管东京和北京间的相互不信任依然存在，但对话总是件好事情。
韩国产业通商资源部表示，日本解除对韩出口管制强化措施后，韩国据此撤回之前向世界贸易组织提出的申诉。这表明韩日两国有意放弃历史恩怨而共同应对日益加深的安全威胁。
從日本、韓國到菲律賓，一些國家越發警惕北京在印太地區日益增長的強勢性和影響力。
2日晚間，中國外長秦剛首度與日本外相林芳正通電話近1小時，討論東海爭議、中日關係、台海和平等議題，雙方交流了哪些意見？對中日關係有何影響？
日本首相岸田文雄周六结束对七国集团国家的访问。他在记者会上表示，他告诉西方国家，东亚可能成为下一个乌克兰。面对崛起的中国和好战的朝鲜，岸田呼吁西方国家统一阵线。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
随着中国加强“统一”台湾的努力，预计该地区的紧张和对抗会上升。有专家指出，中国目前正在试探美国区域盟友日韩的反应能力和防御决心，同时在政治上和经济上施压。
中国在与西方关系日益紧张的同时，与日本这个邻国之间的气氛也持续紧张。这两个亚洲最大经济体虽然迎来了“邦交正常化”的50周年纪念，但是多年的历史遗留问题和新近出现的矛盾分歧，使得双方之间并没有太多的庆祝热情。
50年前，时任日本首相的田中角荣访问北京，日中两国发表《日中联合声明》，宣布建立正式外交关系。田中角荣的长女田中真纪子回忆当年建交过程时说，她的父亲出于安全考虑不肯带她前往北京。但情况与田中角荣的担忧完全相反，他在中国受到了极为热情的款待。
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