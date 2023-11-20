中国敦促澳大利亚停止“不负责任的指责”

在澳大利亚方面指责中国海军操作“不安全和不专业”，北京周一作出回应，称澳方言论“与事实完全不符”，并警告堪培拉停止对中国“鲁莽的、不负责任的指责”。不久前刚访华的澳总理阿尔巴尼斯则表示，该事件造成一人受伤，表明军方之间需要沟通护栏。