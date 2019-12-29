丛林大火令成千上万的度假者被困澳大利亚

（德国之声中文网）澳大利亚东南部的丛林大火日趋严重，目前至少12人丧生。据官方公布的消息说，在新南威尔士州海岸附近，一位父亲及其儿子被发现已经死亡。之前他们曾试图保住他们的家。

澳大利亚丛林火灾再次升级 不畏艰险的消防队员 自上周以来，大风和高温天气越加助长了丛林大火的肆虐。新南威尔士州发生100多处丛林火灾，该地区处于紧急状态。不畏艰险的消防员昼夜灭火，有几人在灭火时遭受严重烧伤。

澳大利亚丛林火灾再次升级 冲天大火吞噬大片森林 丛林大火不断升级。12月5日，悉尼周边多个地区情况紧急。大量房屋受到大火的威胁。消防人员人手紧张。

澳大利亚丛林火灾再次升级 救火车警笛长鸣 肆虐的森林大火带来严重的威胁。进入12月，灾情不仅未减，反而再次告急。上周五，位于悉尼西南仅50公里远的丛林大火再次升级，严重威胁着居民的生命和财产。救火车警笛长鸣，呼啸着赶往灾区。

澳大利亚丛林火灾再次升级 大量森林被烧毁 数周前，悉尼周边就已经沦为一片火海，这个大都市一直处于高危状态。这是悉尼西部被烧毁的一片丛林。一名消防队员正在对着被烧焦的树木喷水，以防后患。

澳大利亚丛林火灾再次升级 动物面临致命威胁 截至11月中旬，森林大火已经烧毁200多万英亩的土地。澳大利亚的袋鼠、考拉等动物面临致命的威胁。很多动物在大火中丧生。这只劫后余生，饥饿难耐的袋鼠在被烧毁的森林中徒劳地寻找着可吃的食物。

澳大利亚丛林火灾再次升级 火灾灰烬污染美丽沙滩 严重的森林和丛林大火不仅污染着空气，而且也污染了美丽的海岸沙滩。大火燃烧后的灰烬也落入大海，黑呼呼的灰烬被海水冲上美丽的沙滩。

澳大利亚丛林火灾再次升级 火灾烟雾笼罩悉尼 连月来的森林火灾蔓延到悉尼周边地区。周一（12月9日），悉尼上空烟雾弥漫，气温高达36度，空气质量严重恶化，AQI指数大规模超标。



因多个地方的大火部分失控，逃生路线也被大火切断，救援人员为维多利亚州四名失踪者的生命感到担忧。邻近的新南威尔士州也在寻找一位失踪者。

在墨尔本以东约500公里处的维多利亚沿海小镇马拉库塔，当局出于安全考虑指示约4000名度假者疏散到海边。由于大多数逃生的道路被大火截断，许多人聚集在海滩上。附近丛林大火的灰烬甚至被风吹到海滩。

马拉库塔实际上已与外界隔离

这座城市与外界隔绝。当地电台主持人温特森（Francesca Winterson）躲入该市主要街道上的一处建筑物中避难。他告诉澳大利亚广播公司（ABC）的记者，整个城市到处都听到警报声和通过扬声器发出的警报。温特森说："现在的情况绝对可怕。" "狂风在肆虐，我们被火红的天空和尘埃包围，刺鼻的烟雾和炭烬笼罩着城市，我们完全被隔离了。"

自十月以来，澳大利亚的丛林大火一直在燃烧，但情况从没有像现在这样严重。仅在新南威尔士州，一个比利时大小的地区就被彻底烧毁，损失了近一千栋房屋。然而灾难不仅无望结束，反而雪上加霜。周二（12月31日），气温进一步上升超过40度。预计还会伴随强风，进一步助长火势。

新南威尔士州诺拉镇附近的消防员

周一（12月30日）一名消防员遇难的事件证明了火焰的破坏力。他的12吨重的消防车被大火引发的龙卷风抛向空中，之后车顶朝下坠落到地面。这名28岁消防员的两名同事也因烧伤和其他伤势被送到医院。另一架小型救援车也被大风卷入空中，之后坠落屋顶。另有一名消防员身受重伤。

苏塞克斯海口小镇的火景

维多利亚政府要求投入直升飞机和海军舰艇实施紧急救助后，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）承诺向该州提供军事支援。

由于鉴于灾难性的局势，许多澳大利亚人对隆重庆贺新年已经完全失去兴趣。在悉尼海港举行的传统的除夕鸣放烟花活动，预计将吸引上百万人。红十字会计划借此机会为疲惫不堪的救援人员和被大火烧死的人筹集捐款。此前，成千上万的人签署请愿书要求取消除夕夜晚的烟花庆祝活动。悉尼一年一度的除夕夜烟花每年都吸引大量游客涌入该城市，为这个大都市带来约8000万欧元的收入。

李京慧/洪沙 (德新社、路透社)