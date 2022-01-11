业界预测：中国将放宽房地产市场政策

（德国之声中文网）路透社报道援引业界人士指出，中国房地产政策放宽态势逐渐显现，国资企业对正在承受现金流重压的民营房企伸出援手。

据媒体报道，中国房地产商雅居乐本周宣布以约18.44亿元人民币价格出售广州亚运城项目的26.66%股权予中国海外，而深陷债务困境的世茂集团亦正与中国海外洽谈出售其持有的广州亚运城项目股权。

易居集团旗下的咨询平台克而瑞资管战研中心研展经理李璇对路透社分析称，料近期国资频繁出手也是为2022年收并购大年正式拉开序幕。“在加快行业洗牌的同时，市场也将步入国央企时代”。

在法国巴黎资产管理(BNPPAM)看来，中国房地产行业可能会迎来监管政策的“重大宽松”。 BNPPAM驻伦敦的新兴市场固定收益主管桑博尔（Jean Charles Sambor）说，“我们认为，在政策方面我们正处于一个重要拐点，我们可能会看到一些重大的宽松措施。”

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“肯定会救助”？

路透社上周引述消息人士称，中国正在起草适用全国的规定，使房地产开发商更易获得商品房预售托管账户中的资金，这是中国为缓解房地产企业的严重资金短缺而采取的最新举措。

中国央行上周四下调五年期贷款市场报价利率（LPR）5个基点，中国媒体之后观察发现，北京、上海、广州多地银行房贷放款提速，广州、深圳等银行房贷利率有所下降。

不过，中国社会科学院宏观经济研究智库周一也发布报告指出，要避免房地产企业在“三道红线”压力下为补充流动性出现过度降价促销，引发部分四五线城市房价下跌压力，加剧房地产行业债务风险；同时应加强住房开发贷款集中度管理，防止中小商业银行贷款过度集中于个别房企。

中国社会科学院学部委员、原副院长李扬上周表示，遇到困难的房地产开发企业肯定是要救助的，不会任由房地产市场长期下泄，因为前后关联的企业太多。他说，“不是说要支持（企业）过去的不良行为，而是要使得这种趋势不至于延续下去。”

中国住建部日前称，今年要加强房地产市场调控，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，持续整治规范房地产市场秩序。

恒大人事变动

背负3,000亿美元债务的中国恒大周日宣布董事人选变动，中国信达资产管理公司旗下子公司信达香港董事长梁森林获委任为非执行董事。

金融资讯提供商REDD上周五报导，广东省政府计划在3月前公布恒大集团债务重组的大致框架，并争取在3月5日全国两会召开之前发布；当地政府希望能够避免恒大破产重整，并计划将恒大的境外债务与资产与境内的重组分开处理。稍早前中国恒大拟增聘中介机构助化解债务风险，回应境外债权人诉求及“警示”。

桑博尔指出，中国房地产市场处于压力之下，“因为（政府）想要去杠杆化，在某种程度上他们实现了这一点。”一些国际投资者期待国有企业帮助实现房市的软着陆，但另一些人则担心这会给政府用回报先偿还地方债务打开方便之门。

桑博尔认为行业重组不能由国家主导，因为房地产市场上私营经济的比重非常大。“国企是市场上很重要的一部分，但并不占主导地位，因此要想推动国企领头重组行业有困难。需要有私营经济的积极参与。”

（路透社）

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