业内律师：孟晚舟“认罪声明”难成证据

（德国之声中文网）路透社引述的法律界人士认为，孟晚舟虽然在协议中承认有误导银行、隐瞒华为子公司与伊朗业务等不当行为，但这很难有助于美国以同样的指控追究华为的法律责任。

孟晚舟所承认的事项涉及有关金融欺诈指控的核心内容。但法律专家称，司法机构很难或几乎无法用它来对付华为。而如果美方试图以之作为谈判筹码，达成法庭外和解，华为可能会辩称孟晚舟的供认是在受到敲诈的情况下做出的。

孟晚舟与美国检方上周五签署一份延缓起诉协议（DPA）。在协议中孟承认，华为的一间子公司与伊朗有业务往来，她本人在2013年同一间国际性银行高管的会面时，就该公司做出了不实的陈述。此前有媒体报道称，当事的这家银行为汇丰银行。

纽约的经济犯罪辩护律师Roland Riopelle对路透社表示，有关事实声明写入延缓起诉协议中，可以被视为一名华为高管的“供认”，不过如果孟晚舟不能接受交叉质询（cross-examination），那么法庭几乎肯定不会采纳这些供词。

一般情况下，检方会传唤当事个人到证人席，就其与司法部的协议当场作证。但如果孟晚舟不出庭，华为就不能行使美国宪法第六修正案规定的与她对质的权利。

“如果她不会回到（美国），也没有人能让她接受交叉质证，那么（供词）是不能被接受的。”另一位纽约辩护律师Charles Stillman也这样说。

孟晚舟在声明中指证，设址香港的星通科技（Skycom Tech Co Ltd）在伊朗有经营业务，实际上受到华为控制；星通并非像孟晚舟此前声称的那样，仅是华为的业务伙伴；孟晚舟所称华为的运营符合美国的有关法律法规和制裁规定，亦不符合事实。

有专家指出，尽管法庭不会认可其为证据，但美国司法部在同华为的律师进行会谈时，可能会拿出这份声明，以避免法庭审判。

专攻跨国和经济犯罪案件的华盛顿律师Juan Morillo则对路透社表示，在美方与华为谈判时，这份声明提供了稍许额外的筹码。他说，华为可以辩称，声明是“敲诈的产物”， 孟晚舟可能为了重获自由而受到胁迫。因此这份声明的价值极其有限。此外，华为还可能表示声明不是以公司的名义签署，因此对其不具有约束力。

华为面临电信欺诈、银行欺诈和共谋指控。其他指控还包括违反对伊朗的制裁，妨碍司法，以及密谋从美国技术公司窃取商业机密。但华为否认对它的指控。

（路透社）

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