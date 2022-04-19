 业余网探如何记录乌克兰战争的蛛丝马迹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2022

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新闻广角

业余网探如何记录乌克兰战争的蛛丝马迹

他们是“业余侦探”，从书桌前为百万支持者收集有关战争罪行和军队调动的信息。他们希望，自己的工作成果有一天能在法庭上成为证据。

Ukraine Krieg I Kiew

（德国之声中文网）贾斯汀·佩登（ Justin Peden ）对着手机镜头挥手。他坐在美国阿拉巴马州伯明翰（ Birmingham）的家中，仍然显得有些困惑。俄罗斯对乌克兰的攻击打乱了他的生活节奏。突然间，那么多记者想找他。前一天，他接受了日本电视台的采访。日本人计划很快派摄制组，拍摄一部有关他的纪录片。

一个"普通的大学生"  

佩登认为自己是一个非常普通的学生，"我不过是一个阿拉巴马州的普通大学生啊！" 其实，现在的他已不完全是这样啦。当然，他和兄弟会伙伴们一起玩乐，同时，为即将到来的期末考试做准备，但这位20岁年轻人还是一个颇有名气的推特侦探。  

佩登从未去过东欧，但对他的调查来说，这无关紧要。从13岁起，即2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛以来，他就对乌克兰冲突着迷。他说，他利用空闲时间， "在他的小推特飞机里"在乌克兰东部争议领土上空虚拟飞行。他笑着说："如果参加一个涉及乌克兰地理的问答节目，我极可能会赢。"  

Ukraine Bürgeraktivist Justin Peden, Urheber: Justin Peden

大学生佩登

来源是公共资料

在推特上以 "Intel Crab "为名的佩登搜索卫星图像、轨迹和TikTok视频。然后，他与25.5万名追随者分享自己的发现：例如，对军队动向的分析或导弹攻击的确切坐标。你可以说，这简直就是情报工作。  

凯尔·格伦（ Kyle Glen ）也有两种生活。白天，他在威尔士的一个研究机构工作。晚上，他处理 "开放情报"，简称OSINT。称"开放"，是因为所处理的信息（情报）来源都是公开的。  

这项侦查工作的核心是简单但十分有效的地理定位。一旦出现显示冲突的视频或图像，这些公民侦探们便经由公开信息来源寻找地标，确定事件发生的位置。通过这种方式，他们可以查证准确信息，或揭露用于宣传目的的假消息。还在2014年，调查研究网络Bellingcat便用卫星和手机图像证明，马来西亚航空公司MH17客机是被俄罗斯防空部队击落的。

Screenshot Flighttracker: Flight tracker Screenshot, durch Luisa von Richthogen durchgeführt

马航MH17的卫星图像是如何被处理的   

推特 "神探 "们的辉煌时刻  

与此同时，这些业余侦探们也采用其它手段。侵乌克兰在战争开始后，一些OSINT业余侦探们利用Tiktok视频，追踪俄军车队动向；其他人则在Tinder等约会门户网站上注册，以发现附近的俄军部队。格伦说，OSINT已火爆了6个月。他以前从未收到过采访请求。现在，每天都有相关询问。 

各政府和情报机构亦意识到了这一新颖的"蜂群情报"的价值。通过乌克兰政府的一款名为Diia的应用程序，公民现在可以上传带有地理标记的图片和视频，了解俄军的动向。"乌克兰数字事务部长费多罗夫（ Mychajlo Fedorow,）告诉《华盛顿邮报》："我们每天收到数万信息。它们非常、非常有用"。 

推文或成为法庭证据  

能和情报机构相竞争的数字时代调查员们动机何在？这很难说。"狂野 "是佩登对这个社区的称呼，意指 "分散、协作，稍有些混乱"。许多成员有军事专长，不少是退伍军人。但无论如何，佩登都感觉自己同乌克兰人民生生相惜。他身后墙上，一面蓝黄相间的旗帜闪闪发光。他设想着，有一天，国际刑事审判中会用上自己的推文作为证据。 

Intelcrab Avatar von Bürgeraktivis Justin Peden

佩登曾用网名Intelcrab

这完全可能。加州伯克利大学人权中心主任柯尼格（Alexa Koenig ）女士在接受德国之声采访时表示："我观察到，法院已更适应处理社交媒体证据。" 检方面临的挑战是无穷的信息。 除Facebook和Twitter，围绕乌克兰战争，其它平台也加入了进来：Tiktok, Telegram以及 VKontakte.  

 佩登能对起诉普京做什么？ 

佩登或格伦这样的公民调查员极愿加大政治施压，以能启动昂贵、需要大量资源的法庭审判程序。但最终，他们工作成果里确有哪个能成为有力证据，还是另一个问题。 

这就是科尼格帮助建立 "伯克利备忘录 "（ Berkeley Protocol）的原因。该文件规定了各类调查员、人权活动家和记者都认同的最低标准，显示如何收集和处理开放源码信息，及如何存储。例如，只保存一个链接是不够的，因为，视频可以重新上传，事后更改；或者，如果算法将其归类为 "极端主义内容"，它们会被直接消除。"科尼格强调："我们希望让这些信息对法院的价值最大化。"

Ukraine Krieg mögliche Kriegsverbrechen in Butscha

战争罪诉讼需要大量证据

谁承担责任？ 

此外，该社区性质含某种不确定性，它是开放的、草根的。它的优点是，参与者众，但同时也是缺点。来自威尔士的格伦说："任何人都可以自称自是OSINT账户，发布任何信息。与主流媒体不同，发布虚假或误导性信息不用承担任何责任。"  

可是，一个粗心大意的推帖却可能导致实际后果。佩登提到了3月初从乌克兰南部的赫尔松（ Cherson ）收到的一段视频。自2月下旬以来，该市一直处于俄罗斯占领之下。一位女性--佩登记得她有一双很漂亮的手--从阳台上拍摄俄罗斯的一支警察巡逻队。佩登轻而易举地确认了位置，发布了这条帖子，但很快又吧它删除了。否则，后果难以想象。

佩登回忆道："我突然意识到：我的天，这可是一个真人哎！我转贴了她的推特账号，（账号内容）看起来可并不亲俄。她可能会因我而丧生！" 在该帖上线的6分钟内，已被分享了100次。对佩登来说，不过只需点击一下，而对这位赫尔松女性来说，可是生死攸关啊。

观看视频 03:27

事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面

 从那时起，佩登有所淡出。他考虑了自己工作的后果，为自己和他人考虑。这可以解释，他为什么想用真名。尽管这个20岁年轻人认为自己责任重大，但佩登未考虑罢手。他说，"即使失去有的追随者，我也会继续。" 他要替未来留下见证，要为揭开战争迷雾尽绵薄之力。

 

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