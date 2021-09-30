世锦赛国旗遭“下架” 主办方向台湾致歉

（德国之声中文网）"我们希望为AIDA世锦赛直播时发生的台湾国旗事件致歉"，这个世界最大的自由潜水比赛主办方周四（9月30日）在一份声明中说。

"中国当局中止转播让我们措手不及，我们的团队没有准备好在如此短的时间内处理此事，但我们会从错误中学习，我们将从现在开始架设不同的直播，以防止这种情况再次发生"，国际自由潜水发展协会（AIDA）补充说。

9月28日在塞浦路斯举行的第27届AIDA自由潜水世界锦标赛中，主办方在直播期间突然撤下了台湾的国旗，当时有5名台湾选手参赛。

根据台湾AIDA的说法，主办方的决定使台湾成为了44个参赛国中唯一没有国旗的。台湾立即要求国际自由潜水发展协会公开道歉，并要求其保证"在未来的AIDA比赛中，政治不应该与体育混在一起"。

AIDA 台湾分会引述主办方解释称，由于赛事会在中国平台上直播，而相关平台指出带有中华民国国旗的影片可能要下架，主办方为了能顺利转播，才做出主动下架旗帜的决定。AIDA 台湾分会指，撤旗举动未经台方同意，形容做法是「自我审查」。 AIDA 即日向台湾致歉，但不打算重新换上旗帜，仅提出显示中华台北奥会旗"梅花旗"，或维持空白两个选项。

随后，为了声援台湾选手，日本AIDA分部也强烈要求主办方将日本国旗从YouTube直播的比赛列表中删除。澳大利亚、美国、德国、法国、荷兰、俄罗斯、克罗地亚、斯洛文尼亚和韩国也主动要求"下架"自家国旗，声援台湾。

台湾执政党民进党在10月1日对声援台湾的国家表示感谢，并强调台湾有权单独参加国际活动。台湾自1949年以来一直有独立的政府，但中国方面表示台湾是其领土的一部分。

（德新社）

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