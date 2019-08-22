世银贷款资助再教育营? 美国会要求展开调查

（德国之声中文网）自从中国政府在新疆施行再教育营的政策以来，学者分析目前至少有超过100万的维吾尔人与其他少数民族穆斯林被关押在再教育营内。 美国国会的中国委员会 (CECC) 于8月23日写给世界银行行长马尔帕斯 (David Malpass)的信函当中，强烈质疑该机构在2015年批准资助新疆职业教育的一项贷款。

美国的中国委员会主席民主党众议员麦戈文 (Jim McGovern) 与共和党参议员卢比奥 (Marco Rubio) 于信件中表达对该贷款项目的忧虑。 他们写道:「我们了解世界银行是在中国政府大规模关押穆斯林前，便批准了这项贷款。 然而我们忧心的是，世界银行在中国政府于新疆施行再教育营政策后，仍持续拨款给新疆的教育部门，而世界银行也多次将该项目的进度评比为满意。 」

他们在信件中要求世界银行回答三个问题:

1. 这个贷款项目中所资助的学校是否为再教育营?

2. 世界银行是否调查过这些学校的少数民族教师、职员或学生已被关进再教育营?

3. 世界银行是否计划停止资助新疆的职业教育项目?

根据世界银行2015年5月29日在其网站上发布的声明，这项5000万美元的贷款将使49,000新疆地区的学生受惠于更良好的职业教育及就业机会，而该计划预计从2016到2020年间，在新疆推动学校与产业的合作、 培养以技能为主轴的课程并发展出以学生为中心的教学方法。 此外，这项贷款也将支持新疆地区的政策研究与知识分享的活动。

长期透过网络公开信息与卫星图片追踪新疆再教育营议题的中国留学生章闻韶 (Shawn Zhang)在他的私人部落格上指出，受到这项计划资助的五所职业学校分别是新疆工程学院、新疆农业职业技术学院、新疆轻工职业技术学院、 新疆维吾尔医学专科学校与乌鲁木齐职业大学。 而他也指出，根据他的分析，这些学校确实是提供技能与职业教育，而非中国政府在新疆所建立的再教育营。

然而，他也提到这个项目的其中一个环节也包含透过这五所学校得到的资源来协助或委托管理其他新疆地区的职业学校，而公开纪录显示，这些受托管的学校中，有些有疑似被中国政府当作再教育营的迹象。 章闻韶表示，一份2015年的招标文件显示，莎车县技工学校花了至少30,000美元购买100支防暴棒与其他维安设备。

德国之声检视了这份招标文件，发现莎车县技工学校运用该笔世银贷款资金，购买了大量的防暴与维安设备，其中包含了100支木制防暴棒、30个盾牌、30个头盔、100套防刺服、24套保安服、100公斤铁丝、200公斤刺丝、 12支聚角叉子、60个防割手套、10个警棍、30个催泪喷射器、50个橡胶棒、20件反光背心与2圈警急线。

此外，章闻韶也提到世界银行的文件也显示该贷款项目也资助巴楚县中等职业技术学校，而巴楚县司法局在2017年8月发布的一个招标文件显示，该地区政府计划在巴楚县中等职业技术学校的校园成立巴楚县法制教育转化学校。 德国之声检视了这份招标文件，证实这个案子是由巴楚县司法局所负责，而非一般管理职业学校的教育局。

章闻韶在部落格文章中指出，教育转化学校常是中国政府用来形容再教育营的词汇，而由于招标文件显示巴楚县司法局为负责此工程的单位，这也显示巴楚县法制教育转化学校应该不是一般的职业教育学校。 不过章闻韶在部落格文章中提供的卫星图片并未显示巴楚县中等职业技术学校的校园有大规模的变化，而该地点也并未出现一般再教育营常有的保安设施。

除了招标文件提供了一些线索外，美国媒体《外交政策》也访问了一位匿名的世界银行员工，他在受访时提出数个线索，宣称他怀疑世银贷款可能被用来资助新疆再教育营。 他指出，在一份世银今年7月发布的备忘录中，有部分段落的叙述与新疆再教育营的一些事实吻合。

他说备忘录中写道:「由于大量员工被调度至新疆南方去支持，目前这项计划仍以缓慢的步调进行。 而这样的人员调度也导致校园职员人数短缺，老师也必须承担沉重的工作量。 」这名员工表示，新疆南部是再教育营施行最彻底的区域，而备忘录中的一些段落让他怀疑，世界银行的贷款是否会因此与新疆再教育营扯上关系。

此外，由于世界银行在全球各地资助的计划通常很难达到预定的目标，所以当他发现新疆的职业教育计划最终的成果居然是原本预定目标的两倍时，他怀疑这当中是否有一些强迫性的成分。

这名世银员工强调:「虽然参与这个计划的五所职业学校皆为正当教育单位，但这不代表中国政府在新疆推动的整个计划是正当的。 」