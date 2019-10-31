世银终止资助新疆职业学校 专家批治标不治本

（德国之声中文网）世界银行11月11日表示，它们针对美国媒体《外交政策》八月底的相关报导展开仔细调查，并未找到充足证据证明世界银行总价值5000万美元的贷款项目被中国政府挪用去购买监控新疆少数民族穆斯林的防暴与维安设备。

然而，为了避免世界银行的款项被参与新疆再教育营计划的学校拿来使用，世界银行决定要缩减该项资助中国职业学校的贷款项目。 世界银行在声明中强调，它们认为目前国际社会很难确实掌握哪些资源被中国政府挪用去资助新疆的再教育营计划。

世界银行在声明中写道：「我们将终止该项贷款计划對与新疆职业学校合作机构的资助。 」

专家质疑世银努力不够

针对世界银行周一的声明，人权组织与专家纷纷质疑世界银行的作法，显示该组织并未努力彻查资源是否被动用去打压中国的穆斯林族群。 世界维吾尔大会的发言人艾文(Peter Irwin) 在推特上发文表示，世界银行是在相关报导公开后才展开调查，所以即便该组织周一做出对的决定，国际社会不该因此便对其相关调查的结果感到满意。

新疆议题专家安德森 (Elise Anderson) 也在推特上表示，世界银行周一的决定仅仅终止了对五间新疆职业学校合作机构的资助，但世界银行并未透过这个机会对整个项目展开完整的审计。 她写道：「它们的调查结果并未让他们与外界清楚了解这个贷款项目的相关资源是如何被实际运用的。 」

世银贷款项目争议

今年8月25日，长期关注新疆议题的独立调查者章闻韶首先披露相关信息，指出新疆学校疑似使用世银贷款资金，购买了大量的防暴与维安设备。 美国媒体《外交政策》延续相关信息进行追踪报导，而该报导也引发美国国会议员关注。

8月23日，美国国会的中国委员会 (CECC) 写信给世界银行行长马尔帕斯 (David Malpass)的信函当中，强烈质疑该机构在2015年批准资助新疆职业教育的一项贷款。 他们在信件中要求世界银行回答三个问题:

1. 这个贷款项目中所资助的学校是否为再教育营?

2. 世界银行是否调查过这些学校的少数民族教师、职员或学生已被关进再教育营?

3. 世界银行是否计划停止资助新疆的职业教育项目?

根据世界银行2015年5月29日在其网站上发布的声明，这项5000万美元的贷款将使49,000新疆地区的学生受惠于更良好的职业教育及就业机会，而该计划预计从2016到2020年间，在新疆推动学校与产业的合作、 培养以技能为主轴的课程并发展出以学生为中心的教学方法。 此外，这项贷款也将支持新疆地区的政策研究与知识分享的活动。

而独立调查者章闻韶公开的信息则显示受到这项计划资助的五所职业学校分别是新疆工程学院、新疆农业职业技术学院、新疆轻工职业技术学院、 新疆维吾尔医学专科学校与乌鲁木齐职业大学。 他指出，虽然这些学校确实是提供技能与职业教育，但公开纪录显示，这些受托管的学校中，有些有疑似被中国政府当作再教育营的迹象。 章闻韶表示，一份2015年的招标文件显示，莎车县技工学校花了至少30,000美元购买100支防暴棒与其他维安设备。

德国之声8月底检视招标文件时发现，莎车县技工学校运用该笔世银贷款资金，购买了大量的防暴与维安设备，其中包含了100支木制防暴棒、30个盾牌、30个头盔、100套防刺服、24套保安服、100公斤铁丝、200公斤刺丝、 12支聚角叉子、60个防割手套、10个警棍、30个催泪喷射器、50个橡胶棒、20件反光背心与2圈警急线。

一名匿名的世银员工在接受《外交政策》访问中也提到，世银今年7月发布的一份备忘录中，有部分段落的叙述与新疆再教育营的一些事实吻合。 而他也认为虽然参与这个计划的五所职业学校皆为正当教育单位，但这不代表中国政府在新疆推动的整个计划是正当的。