世银再下调增长数据 中国经济面临历史性下滑

（德国之声中文网）世界银行周一（9月26日）公布最新报告，再次将中国的经济增长大幅下调至2.8%，明显低于4月时预期的5.1%和6月时预期的4.3%。世界银行在报告中表示，调降中国经济增长的原因是由于疫情及封控对其影响大于预测。

东亚整体表现受中国影响

世银报告也指出，在全球需求放缓、通货膨胀等不利因素的影响下，东亚和太平洋地区今年的经济增长将从2021年的7.2%放缓到3.2%，不过会在明年回升到4.6%。报告称，东亚和太平洋地区的增长是由放宽防疫政策后的内需复苏和出口增长所推动的，但占该地区总产出约86%的中国至到现在仍采取以「清零」为目标的严格防疫模式，这也抑制了其国内和对外出口的经济活动，同时影响该地区整体表现。

从今年3月以来，中国各大城市接连传出疫情、政府实施严格防疫，打乱了中国从新冠疫情中复苏的步调。中国政府迄今坚持动态清零政策。面对有关经济成本上升和社会混乱的抱怨，官员回应称，解除控制将导致疫情爆发，造成更昂贵和更具破坏性的代价。

难以达成的GDP增长目标

本月21日，亚洲开发银行（ADB）也将中国今年的经济增长预测下调至3.3%，并且预测其明年的增长不会超过4.8%。亚洲开发银行在报告中指出，中国经济前景面临的风险包含：「疫情反复，制约国内消费需求全面恢复；房地产市场的进一步恶化；金融系统风险不断积累，可能会扰乱市场，引发政策干预。」

中国总理李克强在今年3月初的政府工作报告中表示，2022年中国国内生产总值（GDP）的增长目标为5.5%左右。这与2021年官方统计的8.1%增长率相比明显下降，也是数十年来最低的经济增长预期值。不过截至目前为止，2022年上半年中国经济增长仅2.5%，远低于官方定下的目标。

30年来首次低于其他亚洲国家

英国财经媒体《金融时报》报导称，今年是中国自1990年以来，经济发展增幅首次落后于越南、菲律宾和马来西亚等其他亚洲国家。世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家马托（Aaditya Mattoo）向《金融时报》表示：「中国曾在疫情后的复苏期中处于领先地位，并且不太受到变种病毒威胁，但现在中国正在为其防疫政策付出经济代价。」

河南爛尾房項目殘局難收

此外，《金融时报》也提到，占中国经济活动30%的房地产业遭受重创，也是另一个影响经济主要原因。自去年房地产巨头恒大集团的财务危机以来，与「烂尾楼」有关的工程拖延，以及房地产价格的暴跌，都让有买房意向的人更加谨慎考虑他们的计划，使原本热络的房市近一年来一直处于低迷状态。

据港媒《香港经济日报》报导，金融机构摩根士丹利（Morgan Stanley）周二（9月27日）预测，为了促进内需，中国政府会在未来几个月改变目前的防疫政策。摩根士丹利称，在今年第三季至2023年第一季之间，中国经济将维持约3%的低增长，明年第二季才会开始复苏。另外，高盛则表示，清零防疫政策影响中国GDP约4%-5%。尽管部分专家预期，中国政府将于中共20大后开始放宽防疫政策，但高盛预测要到明年第二季才会逐步放宽防控措施。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



（综合报导）

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