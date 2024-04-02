世銀：中國經濟今年難「保五」

（德國之聲中文網）世界銀行週一（4月1日）公布的「東亞與太平洋經濟展望」報告中顯示，預計該地區今年整體的經濟成長將從2023年的5.1％放緩至4.5％。

值得注意的是，該份報告顯示，若排除中國，東亞及太平洋地區的發展中經濟體成長可望達到4.6％；若加入中國則下調至4.5％。

報告指出，儘管東亞及太平洋地區成長速度跟不上疫情爆發前，但仍較世界其他地區快速。就商品及服務貿易方面而言，2023年的成長幅度僅0.2％，但世銀預期今年將出現2.3％的成長。此外，各國央行降息也將讓整體金融環境走向寬鬆，有助於抵消中國經濟成長疲軟帶來的影響。

為何下修中國年成長？

世銀報告預測，中國2024年的經濟成長率為4.5％。

中國總理李強今年3月兩會期間宣布訂下5％的經濟成長預期，但世銀報告認為，中國當前仍受限於疫情後的經濟反彈消退、地方政府債台高築、房地產市場疲軟，加上人口老化與貿易爭端等長期結構性因素影響，都對國內經濟造成壓力。

世銀分析，在過去幾十年來做為中國經濟主要推手的基礎設施和房地產投資明顯放緩，一方面是因為房產市場正在經歷一場曠日費時但必要的調整；地方債務及投資報酬率遞減，也正在限縮基礎設施的擴張。

世銀東亞和太平區首席經濟學家馬圖（Aaditya Mattoo）表示：「中國的目標是要轉向更加平衡的成長道路，但事實證明，全球激發替代需求的動力是很困難的。」他認為，北京想讓經濟擺脫對房地產建設的依賴、推動商業活動，「還有很長的路要走」，光是投入更多的資金並無法解決問題。

馬圖指出，「中國面臨的挑戰是選擇有效的政策......財政刺激無法解決結構性失衡」，呼籲北京建立更強大的社會福利，並將公共支出從基礎設施重新分配到人力資本，推動家庭增加支出、提振需求，進而吸引企業投資。同時，透明、可預測的政策環境以及對所有企業一視同仁的待遇，也將增強投資者信心並鼓勵民間投資。

中國金融機構大幅砍薪

與此同時，《南華早報》報導指出，中國12家全國性股份制銀行自去年開始大幅降薪，其中渤海銀行降幅最大，平均每名員工遭砍薪11.8％，平均年薪為43.8萬人民幣。其餘如平安銀行、招商銀行、中信銀行、中國光大銀行等機構，降薪幅度落在3%至8.5％不等。

此外還有10多家金融機構透露，公司曾在去年要求數千名員工返還績效獎金，總額超過9900萬人民幣。

一名廣東銀行業人士透露，業界幾乎所有員工在過去幾年間都經歷過減薪，現在實際獲得的薪資大約只有應得薪水的60％，「舉例來說，一個在工商銀行分行工作20年的普通員工，現在的年薪約為20萬（人民幣），遠低於（疫情）之前」。

儘管由政府控制的銀行機構不斷下調人力成本支出，仍有相當多社會新鮮人想擠進這道金融窄門，業內人士稱：「我所在的資產託管部門，新同事都畢業於世界知名大學，稅後的月薪約在6000元人民幣左右。」

中國國家統計局今年2月公布的數據顯示，16歲至24歲之間（不含學生）調整後的青年失業率達15.3％，高於1月的14.6％。有鑑於今年將出現創紀錄的1179萬名大學畢業生即將進入職場，中國青年就業恐怕將再度面臨困境。

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中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

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中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

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