 世足赛炸弹威胁 俄警方疏散彻查 | 足坛体坛 | DW | 27.06.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

足坛体坛

世足赛炸弹威胁 俄警方疏散彻查

世足赛举办城市俄罗斯罗斯托夫传出炸弹威胁，当地警方紧急疏散16个场所的人员。经过确认为虚惊一场。

Russland Moskau - Evakuierung nach Bombendrohung (picture-alliance/dpa/TASS/V. Sharifulin)

俄罗斯去年夏天遭受了一系列炸弹威胁骗局，导致全国各城镇的商业和公共建筑运作受到影响。

(德国之声中文网) 俄罗斯警方週三(06/27)一早表示，世足赛主办城市罗斯托夫 (Rostov-on-Don)收到多个炸弹威胁，因此紧急疏散了附近酒吧和餐馆人员。

警方在一份声明中说，「6月26日，警方接到一系列关于在罗斯托夫放置炸药的电话。警方进行了所有必要的检查，没有发现危险物品。目前，所有场馆运行正常。」

世足赛官方指定旅馆Topos Congress-Hotel在当天晚间11点进行疏散完毕。没有参赛队伍住在该地。

路透社的一位目击者说，现场警方称，由于炸弹威胁，旅馆人员已全数撤离。他还说看到嗅探犬进入大楼。

目击者表示，安全人员在旅馆外的街道上盘查。一旁有救护车待命。他还看到大约有60名被疏散的客人。

一名参与的员警表示，当地警方撤离了总共16个相关场所的人员。

另一间义大利餐厅的经理说，他们接到匿名电话威胁炸弹攻击，二小时后工作人员被警方告知要撤离大楼。

世足赛相关发言人未立即发表评论。

俄罗斯的莫斯科以南约955公里（593英里）的罗斯托夫市迄今已举办了4场世界盃比赛，其中，克罗地亚队週二(06/27)稍早以2-1击败冰岛队。下一场比赛在周一(07/02)举行。

这个俄罗斯城市与乌克兰东部边界距离很短。自2014年以来，莫斯科支持的反叛分子一直在与乌克兰部队作战。紧张冲突在比赛前引发了安全疑虑。

俄罗斯在全球舞台上越来越孤立。这次透过举办世足赛展现稳定形象和国家实力。莫斯科当局誓言要维护赛事安全，任何安全事件让这个努力功亏一篑。

Russland Moskau - Evakuierung nach Bombendrohung (Reuters/S. Karpukhin)

俄罗斯联邦安全局在2017年10月表示，已经确定了4名居住在国外的俄罗斯公民使用互联网电话匿名发出威胁。

夏立民/罗法 (路透社)

相关内容

Russland Staatsbesuch Präsident Südkorea Moon Jae-in

文在寅应邀访俄 谈经贸看世足 22.06.2018

文在寅21日抵达莫斯科，展开三天国是访问。他强调与俄罗斯的重要性，提出俄朝韩三方合作，也规划参与世足赛为韩国加油。

WM Quali Playoffs Italien vs. Schweden

意大利60年来首次无缘世界杯 14.11.2017

意大利在世界杯欧洲区预选赛中与瑞典踢平，无法进入2018俄罗斯世界杯决赛圈。门将布冯黯然落泪，教练文图拉预计会引咎辞职。意大利媒体则高呼"世界末日"。

Fußball Trainer Eckhard Krautzun

德国足球名宿：“我们可以向中国学习” 24.06.2017

曾执教中国国家青年队（简称“中青队”）的德国足球名宿克劳琛（Eckhard Krautzun）十分赞同让中国国奥队参加德国西南地区足球联赛。他熟悉相关机制和结构。他认定，中国足球前景光明。

非常德国之吃喝玩乐

Schloss Neuschwanstein im Winter (picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich)

外国人眼中的德国十大热门景点

德国旅游业中心（DZT）每年举行国际游客参加的网上投票，看哪些德国景点最受欢迎。2017年榜上头十名是哪些景点呢？ 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 