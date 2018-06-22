世足赛炸弹威胁 俄警方疏散彻查

(德国之声中文网) 俄罗斯警方週三(06/27)一早表示，世足赛主办城市罗斯托夫 (Rostov-on-Don)收到多个炸弹威胁，因此紧急疏散了附近酒吧和餐馆人员。

警方在一份声明中说，「6月26日，警方接到一系列关于在罗斯托夫放置炸药的电话。警方进行了所有必要的检查，没有发现危险物品。目前，所有场馆运行正常。」

世足赛官方指定旅馆Topos Congress-Hotel在当天晚间11点进行疏散完毕。没有参赛队伍住在该地。

路透社的一位目击者说，现场警方称，由于炸弹威胁，旅馆人员已全数撤离。他还说看到嗅探犬进入大楼。

目击者表示，安全人员在旅馆外的街道上盘查。一旁有救护车待命。他还看到大约有60名被疏散的客人。

一名参与的员警表示，当地警方撤离了总共16个相关场所的人员。

另一间义大利餐厅的经理说，他们接到匿名电话威胁炸弹攻击，二小时后工作人员被警方告知要撤离大楼。

世足赛相关发言人未立即发表评论。

俄罗斯的莫斯科以南约955公里（593英里）的罗斯托夫市迄今已举办了4场世界盃比赛，其中，克罗地亚队週二(06/27)稍早以2-1击败冰岛队。下一场比赛在周一(07/02)举行。

这个俄罗斯城市与乌克兰东部边界距离很短。自2014年以来，莫斯科支持的反叛分子一直在与乌克兰部队作战。紧张冲突在比赛前引发了安全疑虑。

俄罗斯在全球舞台上越来越孤立。这次透过举办世足赛展现稳定形象和国家实力。莫斯科当局誓言要维护赛事安全，任何安全事件让这个努力功亏一篑。

夏立民/罗法 (路透社)