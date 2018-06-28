世足德国爆冷出局 各地球迷呐喊心碎

(德国之声中文网) 世足赛分组晋级名单纷纷出炉。德国本届最关键赛事对上韩国队。在各界都看好的情况下，德国队在最后6分钟连丢2球，输给韩国。

数千位德国球迷聚集在柏林户外一同为国家队加油。但他们等了90几分钟，最后结果却让许多人痛哭流涕。

「德国队完全没有展现战力，连韩国进第一球后都没有，真的打得很差。」也有德国球迷说球队前两场的表现就已经预告了这次的失败。

德国之声这个晚上在台北看球现场採访，記者到訪的酒吧这夜吸引了過百名球迷入場。場內支持德國隊的佔大多數，来自各地的球迷对德国输球都感到不可置信。

「简直就是被诅咒般带赛(运气很差)的衰。」球迷虽然发出哀嚎，但也表示会继续支持德国。也有球迷怒大於悲，認為輸球是意料之內﹕「教練挑人有問題，戰術有問題，球員也不積極，也背負著上屆冠軍的壓力。」他們寄望德國隊賽後檢討趕快重新出發。

现场的韩国球迷見證國家隊入球的一刻欣喜若狂，興奮之餘也感到不可思议﹕「连韩国人都不相信自己会赢。」

脸书粉丝页「德国足球台湾应援会」在5月就发起「穿德国球衣应援」活动，穿上主客场球衣表达支持。台湾球迷也举办看球聚会，熬夜相挺自己心目中的梦幻队伍。

面对史上最惨输球，检讨声浪不断。球迷们只能期待德国队四年后捲土重来。

观看视频 02:51 直播 02:51 分钟 德韩大战 台北球迷这样说！

夏立民/李芊 (综合报导)