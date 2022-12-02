 世足：左踢德國右打西班牙 日本表現為何如此亮眼？ | 足坛体坛 | DW | 05.12.2022

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足坛体坛

世足：左踢德國右打西班牙 日本表現為何如此亮眼？

在本屆世足連破德國、西班牙之後，足球成了日本國民新精神食糧。1993年曾經在卡塔爾多哈丟掉世足出賽權的日本隊，從哪裡跌倒從哪裡站起來，29年後在同一個城市成為一支勁旅。這個成果背後有什麼故事？

卡達世足12月2日日本對上西班牙，最後日本爆冷以2比1的成績擊敗西班牙，順利以E小組的排名第一的積分晉級16強。

卡達世足12月2日日本對上西班牙，最後日本爆冷以2比1的成績擊敗西班牙，順利以E小組的排名第一的積分晉級16強。

（德國之聲中文網）「Nippon！」、「Nippon！」12月2日清晨，位在日本東京都鬧區澀谷街頭，歡呼聲不絕於耳。

日本足球迷們，此時簇擁在觀光聖地的大十字路口前，不斷舉手高唱日本國名，並給予大聲拍手。等到綠燈亮起時，不少球迷衝向十字路口中央又跳又唱，因為這天的世界盃足球賽，日本代表隊在下半場後來居上，最後以2比1踢倒足球強權西班牙，以小組第一之姿進軍十六強。

包含日本此前在小組賽首戰，面對拿過四屆冠軍的德國，也是以下半場後來居上連進兩球逆轉贏球，讓日本隊的韌性被許多球迷嘉許。原先位於死亡之組的日本，被認為一定會被小組淘汰，結果卻讓許多人跌破眼鏡，縱使中間輸給哥斯大黎加一場，但是踢贏兩個強國，仍是瑕不掩瑜。

日本隊的球衣，在贏下兩場後也是供不應求，不僅日本各地球衣專門店掛出「售鑿」的牌子，根據日媒在多哈（多哈）當地的現地調查，不少國外球迷也「跨國加油」，開始買起日本隊球衣。英國《每日郵報》獨自調查，也顯示日本球衣是現在最受歡迎的球衣，日本隊的好成績，也無形間替他們帶來大量國外商機。

走在大街上，許多店家也貼出標語，祝賀日本的好成績。根據日本第一經濟研究所試算，單單是國內的經濟效果，就能達到163億日圓左右（約1.2億美金），其中飲食業更有52億日圓規模（約3900萬美金），無疑是替新冠疫情後的經濟注入一池春水。在10月開放觀光客後，經濟再下一劑猛藥。

政治家之間的新語彙

不單是世足對經濟復甦帶來正面影響，對政治界亦同，在世足比賽期間，許多政治家也對日本的好成績表示祝賀，包括日本首相岸田文雄立刻致電總教練森保一祝賀，面對記者團時更難掩興奮表示「給了日本國民勇氣與元氣！我衷心感念些勝利」，還在推特上上傳自己打電話祝賀的模樣。

不僅是岸田本人，包括外務大臣林芳正、以及其他政治家等，都第一時間表達自己對賽事的祝賀。森保一則是表示「能給日本全體國民勇氣與元氣我當然是非常高興。更重要的是能做到這些事（獲勝）」。

日本東京球迷12月2日凌晨歡慶日本在卡達世足賽壓制西班牙以分組第一之姿晉級16強。

日本東京球迷12月2日凌晨歡慶日本在卡達世足賽壓制西班牙以分組第一之姿晉級16強。

除了日本外，韓國也在次日的比賽中以2比1踢倒葡萄牙，進軍十六強賽事。日、韓兩國紛紛在這屆世足賽中闖出好成績，也讓亞洲的中國、台灣、香港、星馬泰等國高度關注，昔日被認為是「進補用」的亞洲球隊，如今也踢出自身的價值。

日本過去從未踢過世足賽八強，這一屆世足賽也被認為是「絕佳機會」。森保一則說「要給大家看看新的景色」，面對八強戰的強敵克羅埃西亞，能夠突破的話，對於日本來說都是新的歷史，過去歷史上六度挑戰世足賽，僅有三次踢進十六強的日本，劍指更高的目標。

從多哈的悲劇到歡喜

不過話說如此，日本的足球在過去幾年仍是命運多舛。早先在1993年，日本就在卡塔爾的多哈爭取過1994年世足賽的最後出賽權。當時日本對上伊拉克，只要贏球就可以晉級世足賽，怎奈卻在最後一刻91分時被伊拉克追平，最後以平手局面收場，日本隊最後一刻丟失晉級機會，被日本媒體廣稱「多哈悲劇」。

日本在1998年首度踢進世界盃，並首度在2002年與韓國共同主辦世界盃時踢進十六強，不過當時日本足球實力仍差距一流足球國家甚遠，面對南美、歐洲等國等比賽多數都以輸球收場。卡塔爾世足賽前，總成績僅為5勝11敗5和，不算太好。

特別是2018年的世足賽，日本雖然一度踢進十六強，仍是在該場比賽半場領先比利時2球後，下半場被連追三球，其中最後一球更是在傷停補時最後階段，以10幾秒的速度被對手比利時絕殺，最後2比3飲恨出局。當時在澀谷街頭，不少球迷無法接受出局事實，一度癱軟坐在地上，哭成淚人兒。

而在2022年現在，日本再度回到當初1993年無法晉級的命運之地卡塔爾多哈。而總教練森保一，當年就是「多哈悲劇」時的先發球員，結果奇蹟似的，森保帶領日本足球隊擊敗德國與西班牙，將「多哈悲劇化作歡喜」。森保後來對媒體表示，「在對戰西班牙比賽的最後一分鐘，我想起當年我在多哈踢球的樣子」，表達諸多感嘆。

日本對戰西班牙關鍵一役，比賽第51分鐘，日本田中碧在門前混戰中右腳推射入網，原本判定球先出界進球無效，但經過VAR判定之後，日本進球有效，順利以2比1反超西班牙。

日本對戰西班牙關鍵一役，比賽第51分鐘，日本田中碧在門前混戰中右腳推射入網，原本判定球先出界進球無效，但經過VAR判定之後，日本進球有效，順利以2比1反超西班牙。

日足球改革潛移默化

這十幾年來，日本足球有著大幅進步。自從1993年成立職業聯賽J聯賽以來，日本職業足球不斷深化與在地的連結，並且陸續設立第二級、第三級聯賽，要求在地企業要有回饋當地足球發展。不少球員與經紀公司也相繼將球員送到國外踢球，其中旅德國聯賽的球員佔最大宗，因此這次踢贏德國，被認為是長年熟悉德國球風的結果。

不只是旅德國，其他包括旅法國、西班牙、英格蘭、蘇格蘭、甚至瑞士、比利時、塞爾維亞等歐洲國家，都有不少日本球員活躍，根據粗估至少有80多位左右，加上日本國內成熟的聯賽的體系，要選出菁英已非難事。假若德國隊是拜仁慕尼黑，那日本隊也有法蘭克福的強度，要一較高下或許仍佔劣勢，但仍是有其機會。

根據日本足球協會（JFA）統計，1980當年登記有案的足球俱樂部有12958間，到了2021年已經突破26596間，成長超過一倍。長年推廣足球運動，與社區、地方結合，讓足球運動被視為是家庭成員之間的連結、與當地社會的聯繫，就跟歐美國家一樣，深入當地後成為自然生活的一部分。

在西班牙戰中踢進致勝第二球的三笘薰，過去也是當地社區球隊出身，與這次日本國腳田中碧同為小學球員，如今一同攜手踢進世足賽，蔚為佳話。如同漫畫《足球小將翼》那般，小學同學最後成為國家隊先發隊友，當年日本漫畫情節在世足賽場持續發生，無論日本成績最後如何，都在這屆世足賽中寫下一頁傳奇。

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