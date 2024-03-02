世贸部长会议闭幕 农渔业议题无共识

（德国之声中文网）世界贸易组织（WTO）在阿布达比举办的第13届部长级会议周六（3月2日）闭幕。尽管为期五天的会议延长至周六早上，但在农业和渔业等重要议题上最终未能达成协议。仅在电子商务关税暂免延长方面，世贸同意延长至下一次会议。

法新社指出，此次会议突显出世贸组织164个成员之间，在地缘政治紧张和经济动荡中的尖锐分歧，这些因素威胁着全球贸易。

一名欧盟高级官员表示：“世贸需要一场好的危机，也许能使我们意识到不能继续这样下去。”

在闭幕新闻发布会上，会议主席、阿联酋对外贸易国务部长泽尤迪（Thani Al Zeyoudi）承认会议存在不足之处：“尽管我们尽了最大努力，但仍未就一些对许多成员国而言非常重要的内容达成协议。”

在部长级会议的第五天，虽然印度贸易长戈亚尔（Piyush Goyal）和欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)留到会议结束，但大多数部长已经离去。

东布罗夫斯基斯对在渔业、农业和一般改革领域缺乏共识表示失望，并将矛头指向印度。他在一份声明中表示：“协议本是有可能达成的，也已得到绝大多数成员的支持，但最终被一小部分国家、甚至是一个国家阻挠。”

继2022年达成禁止补贴、未报告和无管制（IUU）捕捞活动的协定后，世贸原本希望能达成第二个一揽子协议，着重解决导致产能过程和过度捕捞的补贴问题。

经过数月来在世贸日内瓦总部的谈判，第二项渔业协议的草案已被提出，该协议将能为发展中国家提供灵活性与优势。但尤其是印度等一些国家要求进一步让步，其中包括被其他国家认为过长的过渡期。

在世贸第13次部长会议上，渔业协定修订草案遭到了新德里的强烈反对。

在农业方面，随着农民抗议活动席卷欧洲和印度，农业协议成为特别敏感的争论议题。由于印度坚决要求制定管理公共粮食储备的永久性规则取代世贸通过的临时措施，农业一揽子协议受阻。

欧洲农民们又去欧盟总部抗议

戈亚尔在会谈即将结束前对记者表示：“我们没有失去任何东西。我愉快且满意地离开。”

与会代表形容会谈十分激烈，并不时发生争执。但世贸组织总干事奥孔乔-伊韦阿（Ngozi Okonjo-Iweala ）试图对艰难的一周进行积极解读。她在闭幕式上说：“我们本周努力工作，取得了一些重要成果，但也有一些尚未完成。”

印度和南非曾反对延长数字贸易关税暂停期，但在东道主阿联酋的呼吁下最终妥协。

（美联社、路透社、法新社）

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