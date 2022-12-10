世界贸易组织是负责监督成员经济体之间各种贸易协议得到执行的一个国际组织，前身是1948年起实施的关税及贸易总协定的秘书处。总部位于瑞士日内瓦。

该机构是当代最重要的国际经济组织之一，其成员间的贸易额占世界贸易额的绝大多数，被称为“经济联合国”。