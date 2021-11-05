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世界贸易组织是负责监督成员经济体之间各种贸易协议得到执行的一个国际组织，前身是1948年起实施的关税及贸易总协定的秘书处。总部位于瑞士日内瓦。
该机构是当代最重要的国际经济组织之一，其成员间的贸易额占世界贸易额的绝大多数，被称为“经济联合国”。
针对三种水果遭中国禁止进口一事，台湾在WTO上提出「特定贸易关切」，但台湾官方称，会议上中方未正面回应，并会在WTO下次的相关会议上再度讨论。
世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？
中国在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚的举动引起两国媒体的高度关注。澳大利亚专家认为这是中国表达不满的方式，但是相关争端不会对两国企业产生实质性影响。
中澳两国关系来到几十年来最低点，堪培拉已经就北京「经济胁迫」向世贸组织提出两次申诉。现在北京也如法炮制回击。
继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。
美国总统拜登表示支持豁免疫苗知识产权这一提议，对此，欧盟持怀疑态度。中国商务部表示，中方支持WTO关于新冠疫苗等抗疫物资知识产权豁免提案进入文本磋商阶段。
德国联邦政府对美国要求放弃冠状病毒疫苗专利的呼吁表示拒绝，称扩大疫苗适用范围的主要障碍不是知识产权，而保护支持产权是创新的源泉。
在美国表态支持部分国家提出的新冠疫苗知识产权豁免谈判後，专家认为世贸组织的相关谈判需要数月的时间来完成。中国仅称赞成让各国更容易取得疫苗，并未提出具体的措施。
在世界贸易改革的问题上，WTO总干事奥孔乔-伊韦阿拉强调，如果让中国感到自己成为各国针对的目标，则改革寸步难行。美欧日联合发起动议，要求遏制中国的工业补贴。
英国贸易部长在31日举行七国集团会议前夕，发布声明重申她会推动盟国禁止强迫劳动与窃取知识产权等「恶性」贸易活动。她也告诉英国媒体，世贸必须改变对待中国的规则。
世贸组织总干事伊维拉呼吁疫苗生产商向其他企业开放生产许可。她表示，若不团结行动，更多新冠变种病毒将会侵袭全球。
世贸组织迫切需要新动力。尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉被寄予厚望。3月1日是她履新总干事的第一天。
世界贸易组织总干事将首次是一名女性，而且是来自非洲的女性。世贸组织的领导人换届事宜曾因前美国总统特朗普而受到多月阻挠。
这是中国近月第四度宣布禁止澳大利亚原木进口，理由是发现有害虫。中澳贸易战将如何发展？
中国持续用经济手段惩罚澳大利亚，让其他国家开始警惕过去澳大利亚过度倚赖中国市场获利的經濟模式。
中国高官傅莹在《纽约时报》发表文章，呼吁中美构建合作–竞争关系。时评人长平认为，这是希望两国关系回到老路上的陈词滥调。
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