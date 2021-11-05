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世贸组织

世界贸易组织是负责监督成员经济体之间各种贸易协议得到执行的一个国际组织，前身是1948年起实施的关税及贸易总协定的秘书处。总部位于瑞士日内瓦。

该机构是当代最重要的国际经济组织之一，其成员间的贸易额占世界贸易额的绝大多数，被称为“经济联合国”。

FILE - In this file photo taken Friday, April 15, 2005, a woman picks lien wu or wax apple, a Taiwanese tropical fruit, at a local fruit market in Taipei, Taiwan. China announced Saturday, Sept. 18, 2021 that it would suspend the imports of sugar apples and wax apples from Taiwan over pest concerns, months after a similar pineapple import ban was imposed. (AP Photo/Jerome Favre, File)

两岸水果战延烧 台湾向WTO申诉中国 05.11.2021

针对三种水果遭中国禁止进口一事，台湾在WTO上提出「特定贸易关切」，但台湾官方称，会议上中方未正面回应，并会在WTO下次的相关会议上再度讨论。
--FILE--Chinese workers manufacture photovoltaic cells of solar panels at the plant of Eoplly New Energy Technology Co., Ltd. in Nantong city, east Chinas Jiangsu province, 21 February 2011. The US on Wednesday (9 November 2011) opened an official investigation into whether imported Chinese solar cells were unfairly undercutting American products, the first such case in the renewable energy sector. The complaint alleges that solar cells from China are being dumped in the US, with normal prices between 50 per cent and 250 per cent higher than the export price. If the commerce department finds evidence of dumping or of unfair state subsidy, compensatory tariffs can be imposed on the Chinese imports. Photo: Xu Ruiping |

中国挑战美国太阳能板关税 遭世贸组织驳回 03.09.2021

世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？
A man is seen in silhouette leaving the World Trade Organization (WTO) headquaters on September 21, 2018 in Geneva. - China plans to ask the World Trade Organization for permission to slap the US with annual sanctions of more than $7 billion in dispute over anti-dumping measures taken by Washington against some Chinese products. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

专家解读中国在WTO起诉澳洲：不是报复，是不满 25.06.2021

中国在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚的举动引起两国媒体的高度关注。澳大利亚专家认为这是中国表达不满的方式，但是相关争端不会对两国企业产生实质性影响。
Waving flag of Australia and

反制澳大利亚 中国也向WTO提申诉 25.06.2021

中澳两国关系来到几十年来最低点，堪培拉已经就北京「经济胁迫」向世贸组织提出两次申诉。现在北京也如法炮制回击。
Waving flag of Australia and

葡萄酒销量暴跌 澳大利亚决定将中国告上WTO 19.06.2021

继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。
February 11, 2021, LARGO, Florida, USA: Vials containing the BioNTech COVID-19 vaccine remain on a table at Heron House Assisted Living in Largo on Thursday, Feb. 11, 2021, where healthcare workers and residents received their second shots against the coronavirus. (Credit Image: Â© Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via ZUMA Wire

豁免新冠疫苗专利？中方表示愿配合WTO 13.05.2021

美国总统拜登表示支持豁免疫苗知识产权这一提议，对此，欧盟持怀疑态度。中国商务部表示，中方支持WTO关于新冠疫苗等抗疫物资知识产权豁免提案进入文本磋商阶段。
Vaccination center with vaccine bottles on the table. 3d illustration.

德国拒绝美国暂停放弃新冠疫苗专利提议 07.05.2021

德国联邦政府对美国要求放弃冠状病毒疫苗专利的呼吁表示拒绝，称扩大疫苗适用范围的主要障碍不是知识产权，而保护支持产权是创新的源泉。
April 19, 2021*** A health worker shows a dose of Pfizer BioNTech's Covid19 to a person after of a nurse injected an elderly with an empty syringe during a mass vaccination second dose to people aged 60 years and older at the headquarters of the Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco. On April 19, 2021 in Mexico City, Mexico. Photo by Luis Barron/Eyepix/ABACAPRESS.COM

疫苗专利谈判曠日費時 中国立场不明 07.05.2021

在美国表态支持部分国家提出的新冠疫苗知识产权豁免谈判後，专家认为世贸组织的相关谈判需要数月的时间来完成。中国仅称赞成让各国更容易取得疫苗，并未提出具体的措施。
Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi, drohender Handelskrieg zwischen den USA und China | Verwendung weltweit

WTO总干事：不应只把改革矛头对准中国 26.04.2021

在世界贸易改革的问题上，WTO总干事奥孔乔-伊韦阿拉强调，如果让中国感到自己成为各国针对的目标，则改革寸步难行。美欧日联合发起动议，要求遏制中国的工业补贴。
Secretary of State for International Trade and President of the Board of Trade Liz Truss leaves 10 Downing Street after Boris Johnson's first cabinet meeting as Prime Minister on 25 July, 2019 in London, England. On his first day as the UK's Prime Minister, Boris Johnson carried out an extensive Cabinet reshuffle with appointments of key Brexit loyalists to the Government to help him get Britain out of the EU by October 31. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

G7前夕暗批中国 英吁终止恶性贸易行为 31.03.2021

英国贸易部长在31日举行七国集团会议前夕，发布声明重申她会推动盟国禁止强迫劳动与窃取知识产权等「恶性」贸易活动。她也告诉英国媒体，世贸必须改变对待中国的规则。
Die Welthandelsorganisation (WTO) sucht einen neuen Chef. Es gibt acht Kandidaten, eine von ihnen: Ngozi Okonjo-Iweala (66) aus Nigeria, die einstige Nummer 2 der Weltbank und Ex-Finanzministerin. Das Bild wurde beim St. Gallen Symposium aufgenommen. (Zu dpa: Kandidaten für den WTO-Spitzenjob stellen sich vor) +++ dpa-Bildfunk +++

130多国无疫苗 世贸总干事呼吁开放生产许可 14.03.2021

世贸组织总干事伊维拉呼吁疫苗生产商向其他企业开放生产许可。她表示，若不团结行动，更多新冠变种病毒将会侵袭全球。
Ngozi Okonjo-Iweala, from Nigeria, candidate as Director General of the World Trade Organization (WTO), speaks during the press conferences of candidates for the WTO Director-General selection process, at the headquarters of the World Trade Organization (WTO), in Geneva, Switzerland, Wednesday, July 15, 2020. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

世贸组织新任总干事上任 担子重任务多 01.03.2021

世贸组织迫切需要新动力。尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉被寄予厚望。3月1日是她履新总干事的第一天。
(FILES) In this file photo taken on July 15, 2020 Nigerian former Foreign and Finance Minister Ngozi Okonjo-Iweala smiles during a press conference in Geneva, following her hearing before World Trade Organization 164 member states' representatives, as part of the application process to head the WTO as Director General. - Key WTO ambassadors tapped Nigeria's Ngozi Okonjo-Iweala on October 26, 2020 as the best pick to lead the organisation, but she was opposed by Washington, who said it supported South Korean Trade Minister Yoo Myung-hee instead. The so-called troika of ambassadors heading the World Trade Organization's three main branches determined after four months of consultations with member states that Okonjo-Iweala was the most likely to obtain the consensus needed to take the top job, paving the way for her to become the first woman and the first African at its helm. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

世贸组织将首次由一名非洲女性领导 08.02.2021

世界贸易组织总干事将首次是一名女性，而且是来自非洲的女性。世贸组织的领导人换届事宜曾因前美国总统特朗普而受到多月阻挠。
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中国全面封杀澳大利亚原木进口 25.12.2020

这是中国近月第四度宣布禁止澳大利亚原木进口，理由是发现有害虫。中澳贸易战将如何发展？
Australian Prime Minister Scott Morrison visits Delta Hydraulics in Devonport, Australia, Tuesday, Dec. 15, 2020. Morrison has said China would be in breach of World Trade Organization rules in responded to a report in the Chinese state-owned Global Times newspaper that the Chinese National Development and Reform Commission had given power plants approval to import coal without restrictions except for Australian coal. (Lukas Coch/AAP Image via AP)

中国持续施压 澳大利亚首次上告WTO 16.12.2020

中国持续用经济手段惩罚澳大利亚，让其他国家开始警惕过去澳大利亚过度倚赖中国市场获利的經濟模式。
ARCHIV - 23.04.2014, Berlin: ILLUSTRATION - Verschiedene Ausgaben der Zeitung «New York Times» liegen auf einem Tisch. (zu dpa: Trump kritisiert «New York Times» wegen antisemitischer Karikatur) Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

长平观察：傅莹说对了几句话？ 04.12.2020

中国高官傅莹在《纽约时报》发表文章，呼吁中美构建合作–竞争关系。时评人长平认为，这是希望两国关系回到老路上的陈词滥调。
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