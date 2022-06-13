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世界贸易组织是负责监督成员经济体之间各种贸易协议得到执行的一个国际组织，前身是1948年起实施的关税及贸易总协定的秘书处。总部位于瑞士日内瓦。
该机构是当代最重要的国际经济组织之一，其成员间的贸易额占世界贸易额的绝大多数，被称为“经济联合国”。
受到新冠肺炎疫情影響，世界貿易組織部長級會議，睽違四年半以來首次舉行。164國成員將就糧食、漁業協議和疫苗專利展開討論。過去十年來，世貿組織未達成任何大型貿易協定，這將會是該組織證明自身價值的時刻。
周日开幕的世界贸易组织（WTO）第12届部长级会议，是否有机会达成至少一项协议来挽救该组织的声望？多年来，争端解决机制停摆，世贸组织的权威性和有效性面临严重挑战。
中国海关总署宣布由于验出禁用药，将从6月13日开始暂停台湾石斑鱼进口。台湾农委会对此强调，中国做法不符合国际惯例，不排除向WTO申诉。台湾总统蔡英文批评北京此举「伤害两岸关系」。
世界貿易組織（WTO）11日發布報告，首次對俄烏戰爭的影響進行了分析。哪些國家和產業受創最深？
在华经营的欧洲企业不时会遇到侵犯知识产权行为，这些企业往往会在中国境外的法庭发起相关诉讼。现在，欧盟方面指责中国当局正对试图维权的欧洲企业进行恐吓。爱立信、诺基亚等持有5G相关技术专利的企业首当其冲。
根據多家媒體報導，加拿大週四宣布加入歐盟在世貿對中國提出的訴訟案，強調中國對立陶宛實施貿易限制的舉動可能破壞國際貿易體系。同時，立陶宛稱中國暫停進口該國牛肉的舉動影響有限。
中国海关总署宣布暂停接受立陶宛牛肉进口申报。这是台湾在立陶宛设立台湾代表处之后 ，中国对立陶宛采取的又一贸易限制措施。
1月27日，欧盟向世贸组织提告北京对立陶宛实施歧视性贸易政策。本周一，英国表示，将与美国和澳大利亚一起，支持欧盟在世贸组织提起有关贸易诉讼。
澳大利亚贸易部长周六表示，对于中欧之间围绕立陶宛问题的贸易争端，澳方将寻求参与争端解决磋商，并解释这是出于“实质性的利益”。中国针对澳大利亚几项重要出口产品的惩罚性关税，给该国出口商造成严重损失。
只要遵守严格的条件，国际贸易规则允许使用反倾销税，而若有争端，案件往往会被提交至世贸组织的争端解决机构。这次的决定是世贸组织第二次允许中国，对被认为违反国际贸易规则的美国反倾销税进行报复。
针对三种水果遭中国禁止进口一事，台湾在WTO上提出「特定贸易关切」，但台湾官方称，会议上中方未正面回应，并会在WTO下次的相关会议上再度讨论。
世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？
中国在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚的举动引起两国媒体的高度关注。澳大利亚专家认为这是中国表达不满的方式，但是相关争端不会对两国企业产生实质性影响。
中澳两国关系来到几十年来最低点，堪培拉已经就北京「经济胁迫」向世贸组织提出两次申诉。现在北京也如法炮制回击。
继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。
美国总统拜登表示支持豁免疫苗知识产权这一提议，对此，欧盟持怀疑态度。中国商务部表示，中方支持WTO关于新冠疫苗等抗疫物资知识产权豁免提案进入文本磋商阶段。
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