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世界贸易组织是负责监督成员经济体之间各种贸易协议得到执行的一个国际组织，前身是1948年起实施的关税及贸易总协定的秘书处。总部位于瑞士日内瓦。
该机构是当代最重要的国际经济组织之一，其成员间的贸易额占世界贸易额的绝大多数，被称为“经济联合国”。
日本政府发布的统计数字显示，8月日本对中国出口下滑，其中食品出口跌幅超过40%，而遭中国禁止输入的水产品降幅更大。美国驻日本大使则再次批评中国对日本水产的禁令是“经济胁迫”。
有评论认为，对于两岸政治倾向差异的不了解，也许让政治冷感的大陆民众更倾向于接受官方叙事中对于共同的民族身份认同的强调，而高估“同根同源”的台湾“同胞”支持两岸统一的意愿。
在此前拨出的800亿日元之外，日本首相岸田文雄宣布追加207亿日元紧急基金，以帮助因中国针对福岛核电站废水排放而实施的日本海鲜禁令受到打击的出口商。东京也预计向WTO提出申诉。
世界貿易組織16日裁定，中國對部分美國產品徵收的額外關稅，違反貿易規則。這起爭端可追溯至多年前，美國以國安為由，對進口鋼鐵、鋁加徵關稅，中國對此也作出反擊。
中國總理李強27日在世界經濟論壇於天津舉辦的「新領軍者年會」上稱，部分國家的「去依賴、降風險」說法是把經貿問題政治化的偽命題。他還稱，中國今年第二季經濟增速會加快，有望達成5%的年增長目標。
有媒體報導，如果中國對七大工業國組織（G7）夥伴國進行經濟脅迫，美國將敦促G7對中國採取聯合反制行動，內容為何？
世贸组织WTO本周五召开的会议上，中国与美国驻世贸代表发生口水战，中方批评美国是“ 单方面恶霸”。美方不甘示弱，称中国采取非法的报复措施。与此同时世贸组织将介入欧盟与中国在立陶宛的贸易争端。
周五，世贸组织委任的专家组裁定美国2018年以国家安全为由对钢铝产品征收的进口关税与WTO规定相悖。中国商务部敦促美方“尊重裁决”，而华盛顿方面则拒绝接受。
国际货币基金组织、世贸组织等全球经济机构领导人对中国放弃“清零”防疫政策表示欢迎，认为这将有助于中国和全球经济复苏。
中國自去年12月開始對立陶宛實施懲罰性貿易限制。歐盟委員會週三批評，北京此舉「對歐洲企業造成了嚴重損害」，並要求世界貿易組織成立專家小組進行仲裁，歐盟愈趨強硬的態度有可能解決對華貿易爭端嗎？
受到新冠肺炎疫情影響，世界貿易組織部長級會議，睽違四年半以來首次舉行。164國成員將就糧食、漁業協議和疫苗專利展開討論。過去十年來，世貿組織未達成任何大型貿易協定，這將會是該組織證明自身價值的時刻。
周日开幕的世界贸易组织（WTO）第12届部长级会议，是否有机会达成至少一项协议来挽救该组织的声望？多年来，争端解决机制停摆，世贸组织的权威性和有效性面临严重挑战。
中国海关总署宣布由于验出禁用药，将从6月13日开始暂停台湾石斑鱼进口。台湾农委会对此强调，中国做法不符合国际惯例，不排除向WTO申诉。台湾总统蔡英文批评北京此举「伤害两岸关系」。
世界貿易組織（WTO）11日發布報告，首次對俄烏戰爭的影響進行了分析。哪些國家和產業受創最深？
在华经营的欧洲企业不时会遇到侵犯知识产权行为，这些企业往往会在中国境外的法庭发起相关诉讼。现在，欧盟方面指责中国当局正对试图维权的欧洲企业进行恐吓。爱立信、诺基亚等持有5G相关技术专利的企业首当其冲。
根據多家媒體報導，加拿大週四宣布加入歐盟在世貿對中國提出的訴訟案，強調中國對立陶宛實施貿易限制的舉動可能破壞國際貿易體系。同時，立陶宛稱中國暫停進口該國牛肉的舉動影響有限。
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