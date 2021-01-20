世贸组织将首次由一名非洲女性领导

（德国之声中文网） 上周末，拜登总统的美国行政当局向前尼日利亚财长和外长恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）承诺，支持她竞选世贸组织总干事一职；在同美国政府磋商后，剩下的另一名竞选人、韩国前贸易部长俞明希（Yoo Myung Hee ）宣布退出竞选。

恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉推文作出首次反应，感谢“美国今天表示的支持”。

世贸组织的领导人换届事宜曾因前美国总统特朗普而受到多月阻挠。

竞选总干事职务过程中，奥孔乔-伊韦阿拉曾强调，世贸组织应集中关注遏制新冠大流行瘟疫和全球经济复苏问题。

美国政府表示，支持这位尼日利亚人是由于她在世界银行任职和作为尼日利亚财政部长期间所积累的“丰富知识”。

设址尼日利亚首都阿布贾德民主与发展中心的政治学者哈桑（Idayat Hassan）指出，在本国，有4个孩子的这位母亲不仅受欢迎，而且受人“爱戴”，是女性能有多大成功的一个象征。

奥孔乔-伊韦阿拉常称自己是反对尼日利亚国内普遍存在的腐败现象的斗士。然而，有批评者指责说，她本应做得更多。《国家窃贼》一书的作者蔡斯（Sarah Chayes）甚至批评说，选择奥孔乔－伊韦阿拉主要是为传播“好消息”，在注重多样性的时代，“黑人和女性，不会有错。”

在特朗普治下，美国政府极力反对这位尼日利亚人，而青睐前韩国贸易部长俞明希。特朗普甚至威胁退出世贸组织。

若成为世贸组织领导人，这位尼日利亚人将有大量工作要做。中国和美国这两个全球最大经济体之间的贸易战方兴未艾；在很多国家，对多边主义的怀疑情绪蔓延。不过，奥孔乔－伊韦阿拉很有自信。她表示，在她眼里，新任领导人需要的首先不是“技术能力”，而是“勇敢和勇气”。

去年10月，奥孔乔－伊韦阿拉曾明确表示，已确定两大优先项目，以证明世贸组织的用处。其一：她将向下届世贸组织部长会议提交一份渔业补贴协议；其二：她要重新激活世贸组织争议和仲裁法庭。

现年66岁的奥孔乔－伊韦阿拉毕业于美国麻省理工学院和哈佛大学。

美国拜登政府曾表示，愿与世贸组织新领导人在对该组织做根本改革的问题上合作。

凝炼／苗子（德新社、法新社）

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